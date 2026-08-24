Как 150 римски скелета във Виена разрушават учебникарската история

/Поглед.инфо/ Когато багерът забие греблото си под чимовете на местно футболно игрище във виенския квартал Зимеринг, никой в общината не очаква да открие анатомичен кошмар. Първоначалният полицейски оглед бързо вдига ръце – случаят не е за криминалисти, а за хора с четки и лаборатории. Натрупването на над сто и петдесет скелета първоначално е записано в графата „чумни епидемии“ или „безименни жертви от османската обсада през 1683 г.“. Тъжният факт е, че костите се оказаха с век и половина по-стари. Става дума за организирана, кървава отсечка от ранната Империя, оставила след себе си пробойни в теорията за строгите римски погребални ритуали.

Пръстта не лъже: Анатомия на една разпръсната кохорта

Археологическият екип извади точно 129 пълни скелета, но теренният анализ и разхвърляните анатомични останки сочат минимум 150 индивида. Всички те са мъже, строени по тогавашните стандарти за тежка пехота – височина над 170 сантиметра, възраст между 20 и 30 години. Физическото им състояние показва натоварвания на професионални войници, но по-интересна е патологията на смъртта: пробити черепи, натрошени от мечове тазови кости, следи от копиеви остриета между прешлените. Това не е масова екзекуция на пленници със завързани ръце, а последица от брутален, фронтален близък бой, където строят е бил разбит.

Присъствието на пирони от войнишки калиги (caligae), набуза от императорски шлем, люспеста броня и кама тип "пугио" (pugio) с характерни за епохата на Домициан (81–96 г. сл. Хр.) орнаменти категорично изключва по-късните варварски нахлувания.

Тук обаче започва истинската логистична и културна загадка. До началото на III век римската армия кремира падналите си войници. Изгарянето на телата и прибирането на праха в урна е строг военен и религиозен канон. На игрището в Зимеринг археолозите се сблъскаха с дебела костна маса, изсипана набързо в ров без нито една монета за Харон, без съдове с миро и без каквито и да е лични атрибути. Започва да се очертава паническо погребение след изключително тежка военна катастрофа.