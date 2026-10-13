Как дървените находки в Испания пренаписват историята за неандерталците

/Поглед.инфо/ Десетилетия наред академичната общност градеше представата за неандерталците въз основа на това, което оцелява най-лесно – камъка. Новите теренни данни от скалния заслон Абрик Романи близо до Барселона обаче разкриват коренно различна картинка. Откритите близо шестстотин следи и запазени артефакти от дърво показва, че каменното оръжие е било само малка част от техния арсенал, а изчезването на органичните материи ни е вкарало в дълбока заблуда.

Илюзията за каменната ера и реалността на изчезващите материи

Археологическата наука страда от един стар, почти неизлечим дефект: тя оценява миналите епохи по онова, което не гние. Когато целият ти архив се състои от кремъчни стъргалки и натрошени кости, съвсем естествено започваш да си представяш създателите им като грубовати създания, ограничени от каменоделството. На практика обаче това е чисто методическо сляпо петно. Органичните материали, които са съставлявали по-голямата част от бита на праисторическите групи, изчезват безследно под въздействието на кислорода, влагата и бактериите. Това, което остава на повърхността, е просто минералният скелет на една много по-сложна материална култура.

Разкопките в скалния заслон Абрик Романи, разположен в непосредствена близост до Барселона, илюстрират този проблем с хирургическа точност. Тези археологически слоеве се проучват от 80-те години на миналия век и обхващат период отпреди 40 000 до 62 000 години. Почти четири десетилетия бяха нужни на екипите от Каталунския институт по човешка палеоекология и социална еволюция, за да сглобят цялостния пъзел. Причината тези предмети изобщо да оцелеят до наши дни не е някакво магическо стечение на обстоятелствата, а чиста геология и химия. Скалният заслон е изграден от травертин – шуплеста скала, богата на калциев карбонат. Изтичащите карбонатни води са обвивали изхвърлените или оставени от неандерталците дървени предмети, вкаменявали са контурите им и са създали естествени отливки, преди самото дърво да се разпадне напълно.

В рамките на систематичния преглед, публикуван в списанието Science Advances, са анализирани общо 597 проби. В това архивно гробище по-голямата част очаквано се състои от обичайните отпадъци на един праисторически лагер: дърва за огрев, клонки, корени и парчета стволове. Когато обаче пробите се пресеят през финия филтър на микроскопския анализ, тринадесет от артефактите излизат от категорията на случайните съчки. Те носят безспорните белези на умишлена, последователна и технологично зряла обработка – инструменти, оръжия и елементи от битовото оборудване.

Логистика, механични свойства и обработка на суровината

Да направиш копие от дърво не означава просто да подостриш някоя паднала пръчка с остър камък. Всеки, който се е опитвал да работи със сурова дървесина без съвременни метални инструменти, знае, че това изисква дълбоко разбиране за съпротивата на материала, влакнестата му структура и съхненето. По онова време Хомо сапиенс все още дори не е стъпил трайно в тези части на Европа, което означава, че всички намерени артефакти са дело единствено на неандерталски ръце.

Откритите две копия в Абрик Романи показва правилни, дълги дръжки с предварително планиран баланс и централна ос на тежестта. Чрез отнемане на материал и умишлено оформяне на заострения връх, неандерталският майстор е търсил точно определена якост на огъване и проникваща сила. Изборът на правилното дърво, премахването на кората и изравняването на чеповете показват планиране, което надхвърля моментния инстинкт за оцеляване. Това е технология, която изисква предварителна подготовка, пренасяне на суровини от конкретни микроместа в региона и познаване на якостните характеристики на отделните дървесни видове.

Изследователите Хосеп Валвердо и Мария Хема Чакон отбелязват, що се отнася до чисто технологичния арсенал, намерените тук артефакти по нищо не отстъпват на онова, което по-късно анатомично съвременните хора използват. Може да се направи пряка паралел с по-ранни и вече известни изследвания, като например прочутите дървени копия от Шьонинген в Германия, които доказаха, че още преди 300 000 години архаичните видове хора са притежавали забележителни умения в балистиката и обработката на твърда дървесина. Откритията в Испания обаче разширяват този спектър от чисто ловните оръжия към пространствената организация на самия бит.