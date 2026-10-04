Как древните морски нива разкриват пренареждането на земната кора

/Поглед.инфо/ Когато прекарваш десетилетия сред геоложки доклади, стратиграфски профили и прашни седиментни ядки, бързо губиш илюзията, че Земята под краката ни е нещо стабилно. Зад научния жаргон за „истинско полярно скитане“ всъщност се крие доста суров физически процес: цялата твърда обвивка на планетата – литосферата заедно с кората и горната мантия – периодично се придвижва върху вискозната астеносфера. Ново изследване, публикувано в списание Science и цитирано от научни хроньори като Gizmodo, прескача традиционните палеомагнитни анализи и стъпва върху преки геоложки доказателства. Чрез картографиране на континенталните наводнения през последните 320 милиона години, екипът открива следи от поне четири мащабни пренареждания на земната маса. Това не са мигновени катаклизми, а бавни, жестоки геодинамични измествания, продължили милиони години, но напълно достатъчни да преначертаят бреговете и да затрият цялостни екосистеми.

Всеки, който е прекарал достатъчно време в теренни проучвания или в избите на геоложките архиви, знае колко нестабилно е това, което наричаме „твърда земя“. Традиционният научен консенсус от десетилетия разчита почти изцяло на палеомагнетизма – измерването на ориентацията на магнитните минерали в древните скали. Методът е елегантен на хартия, но на терен среща огромни проблеми: повторното нагреване на скалните състави, тектонските деформации и локалните химични процеси често замъгляват магнитния запис до степен, в която той прилича повече на гадаене. Именно поради тази причина геофизиците отдавна търсеха по-твърд, физически измерим маркер за така нареченото истинско полярно скитане – процесът, при който цялата външна силикатна обвивка на планетата се преориентира спрямо оста си на въртене, задвижвана от вътрешни разпределения на масата в мантията.

За разлика от обикновения тектонски дрейф на плочите, където отделните континенти се движат един спрямо друг със скоростта на растеж на човешки нокът, истинското полярно скитане засяга цялата литосфера наведнъж. Когато голяма маса – например огромно натрупване на студена, плътна плоча в мантията или издигането на горещ суперплум – наруши инерционния момент на планетата, Земята реагира така, сякаш е лошо балансиран пумпал. Тя преразпределя масата си, завъртайки цялата си външна обвивка, за да премести прекомерната маса към екватора.

Новото проучване залага на значително по-прагматичен подход, изоставяйки компютърните модели на магнитното поле и фокусирайки се върху нещо, което оставя незаличими следи в скалната летопис: морското равнище и континенталните наводнения. Тъй като Земята не е идеална сфера, а сплеснат спфероид благодарение на центробежните сили от въртенето си, екваториалният ѝ радиус е с около 21 километра по-голям от полярния. Когато литосферата се плъзне спрямо оста на въртене, сушата, която се придвижва от полюса към екватора, физически се издига спрямо водното ниво, докато регионите, отиващи към полюсите, потъват под океана. Това преразпределение на океанските води създава специфични, глобално синхронизирани трангресивни и регресивни геоложки слоеве.

Чрез анализ на световните картографски данни за континентални наводнения през последните 320 милиона години, авторите на изследването систематизират четири ясни периода, в които планетата буквално се е пренавивала настрани. Първият проследен епизод се ситуира в ранната юра, преди приблизително 200 до 190 милиона години – време, съвпадащо с разпадането на суперконтинента Пангея и началото на интензивен базалтов вулканизъм. Вторият анамалeн скок се наблюдава на границата между късната юра и ранната креда, преди 150–140 милиона години. Третият, и може би най-изразеният интервал, настъпва през средната креда (преди 100–90 милиона години), когато динозаврите са в своя разцвет, а планетата преживява екстремен парников климат. Последният документиран епизод е сравнително по-скорошен – в палеогена и неогена, преди 30–20 милиона години.