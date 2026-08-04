Абонирай се
Интересно

Как един гигант от 1986 година изчезва в южните ширини

/Поглед.инфо/ Монолитът A23a, който близо четири десетилетия служеше за еталон в антарктическата глациология, окончателно навлезе във фаза на термична и механична деструкция. По данни на Арктическия и антарктически изследователски институт (AARI), през лятото леденото тяло е загубило 36% от повърхностната си площ, свивайки се от 2730 на 1750 квадратни километра. Три масивни блока с размери между 60 и 300 квадратни километра са се откъртили в непосредствена близост до остров Южна Джорджия, маркирайки финала на един дрейф, започнал от шелфовия ледник Филхнер през миналия век.

Деж. редактор Александра Докова 8066 прочитания
Как един гигант от 1986 година изчезва в южните ширини
Бърза настройка в Google Изберете Pogled.info като предпочитан източник Получавайте повече наши новини във вашия Google поток.

Физика на един четиридесетгодишен дрейф

Историята на този гигант не е въпрос на сензация, а на сурова океанографска логистика. Когато през 1986 г. плочата с първоначална площ над 4100 квадратни километра се отделя от шелфовия ледник Филхнер, тя не тръгва веднага към топлите ширини. Вместо това леденото тяло с маса от стотици милиарди тонове засяда на дното на море Уедъл, където прекарва над три десетилетия в относителна топографска капан. Това заклещване съхрани за дълго структурата му, блокирайки естествената водна циркулация и запазвайки критичната му дебелина.

Раздвижването настъпи едва към края на 2023 г., когато дънното изтъняване и промяната в хидростатичното налягане освободиха кила на айсберга. Последва ускорено движение на север по протежение на Антарктическия полуостров под въздействието на Антарктическото циркумполярно течение и каналните ветрове. Транзитът от над 930 километра преведе монолита през т.нар. „алея на айсбергите“ до плитката зона около остров Южна Джорджия. Както посочихме в нашия [анализ на океанските циркулационни системи в Южния океан], плитката подводна топография в този район действа като естествен спирачен механизъм за дълбокогазещите ледени блокове. A23a заседна повторно на около 80 километра от острова, престоявайки там от януари до май, преди повърхностното вълнение и навлизането на по-топли водни маси да започнат неизбежното разцепване.

Замърсяване на термичния баланс и растителна експанзия

Физическата деградация на блокове с такъв мащаб не става в изолирана среда. Навлизането на масивни количества прясна студена вода в района на Южна Джорджия променя локалната соленост и плътностните градиенти на водната колона. Спадът на повърхностната площ от размер, сравним с този на Москва, до мащабите на Санкт Петербург, означава разпръскване на хиляди кубични километри разтопен лед. Това раздробяване е съпроводено с микропукнатини, задвижвани от затворени джобове под налягане и термично разширение в горните слоеве.

Паралелно с разпада на външните ледени плочи, сателитните спътникови измервания регистрират и друга фундаментална промяна по самия континент. Според [спътниковите архиви за антарктическата растителност], за последните четири десетилетия зелената площ на континента – съставена предимно от мъхове и лишеи – се е увеличила почти десетократно, нараствайки от 0,4 до близо 5 квадратни мили. Тази растителна експанзия е пряко доказателство за промяната в микроклиматичните прагове и продължителността на безледените прозорци през лятото.

Физическата реалност на Антарктида днес се определя от тези два процеса: бързото раздробяване на историческите ледени масиви в океана и постепенното усвояване на оголените скални масиви от примитивни растителни видове. Блоковете от по 60 до 300 квадратни километра, които се откъртиха от A23a през последните месеци, продължават да се придвижват на североизток, където температурата на водата прави окончателното им разтопяване въпрос на броени месеци.

Бърза настройка в Google Изберете Pogled.info като предпочитан източник Получавайте повече наши новини във вашия Google поток.

Още от Интересно

Химия на небесната аномалия: Фактите зад т.нар. „ангелска коса“
Интересно

Химия на небесната аномалия: Фактите зад т.нар. „ангелска коса“

/Поглед.инфо/ На 27 октомври 1954 година над стадион „Артемио Франки“ във Флоренция десет хиляди души спират да гледат футболния мач между „Фиорентина“ и „Пистоезе“, за да наблюдават спускането на влакнисто вещество от горните слоеве на тропосферата. Феноменът, известен в булевардната литература като „ангелска коса“, не е нито романтичен, нито нов. Отвъд митовете за извънземни изпускателни газове и конспиративни аерозоли, остават няколко твърди лабораторни факта: бързо сублимиращо неорганично нишковидно тяло със състав, близък до боросиликатното стъкло, което физиката на 50-те години така и не успява да синтезира в атмосферни условия.

04.08.2026 22:45
Извънземни технологии или визуален анахронизъм: Какво всъщност крият архивите
Интересно

Извънземни технологии или визуален анахронизъм: Какво всъщност крият архивите

/Поглед.инфо/ Въпросът за древните космически полети и така наречената палеоастронавтика отдавна е преминал границата между сериозния критичен анализ и откровената пазарна белетристика. Когато пресеем романтичния шум на хипотезите, оставаме със суровата реалност на археологическия пласт, металургичните лимити и физиката на материалите. Всяко твърдение за междузвездни пътувания през бронзовата ера катастрофира при първия сблъсък с логистиката, въглеродното датиране и липсата на промишлена инфраструктура.

04.08.2026 22:30
Как европейските блата промениха историята на колелото
Интересно

Как европейските блата промениха историята на колелото

/Поглед.инфо/ В продължение на десетилетия учебниците по история повториха една и съща укрепена догма: Месопотамия е люлката на всичко, включително и на колелото. Ако обаче се потопите в прашните архивни съобщения от радиовъглеродните лаборатории в Цюрих и Любляна, картината става далеч по-сложна и неудобна. Находките от блатните торфища в Словения и керамичните графити от южна Полша оспорват южния монопол върху въртящия се транспорт. Историята на колелото не е романтичен жест на един-единствен гений, а резултат от сурова физика, климатичен натиск и наличен дървен материал.

04.08.2026 22:15
Митът за златния астероид Психея: Когато медийната треска срещне законите на термодинамиката
Интересно

Митът за златния астероид Психея: Когато медийната треска срещне законите на термодинамиката

/Поглед.инфо/ Идеята за скалисти тела в Слънчевата система, изградени от чисти благородни метали, от години се прокрадва из онлайн форумите и жълтите икономически рубрики, подобно на пиратски кораб около брега: винаги в периферията на сериозната наука, но достатъчно привлекателна за публиката. Според широко разпространените медийни твърдения астероидът Психея 16 съдържа злато и платина на стойност, която би сринала световните финансови пазари. Детайлният преглед на инфрачервената спектроскопия, масата и средната плътност на обекта обаче показва съвсем различна, далеч по-прозаична физическа реалност, в която металургията отстъпва място на порестата силикатно-желязна структура.

04.08.2026 22:05
Календарът на маите през 2012 г.: Как една аритметична замяна бе превърната в медиен истеричен бизнес
Интересно

Календарът на маите през 2012 г.: Как една аритметична замяна бе превърната в медиен истеричен бизнес

/Поглед.инфо/ През декември 2012 г. глобалното медийно пространство претърпя класически епизод на масова хистерия. Магазини, киносалони и издателства монетизираха хипотетичния край на света, базиран на погрешно интерпретирана дата от Дългото броене на маите. В действителност ставаше дума единствено за затварянето на поредния календарен цикъл – събитие, което за самите строители на Тикал и Паленке е имало същата бюрократична и ритуална стойност, каквато за съвременния свят има смяната на хилядолетието.

04.08.2026 21:50
Защо Мъртво море умря?
Интересно

Защо Мъртво море умря?

/Поглед.инфо/ Мъртво море пресъхва с темпове, които отдавна са напуснали сферата на научната хипотеза и са се превърнали в суров инженерно-геоложки проблем. Разположено на над 430 метра под нивото на Световния океан, това вътрешно безотточно езеро губи повече от един метър от водното си равнище всяка година. Основният причинител не е просто сухото пустинно слънце, а драстичното пренасочване на повърхностните води на река Йордан за земеделски и битови нужди, съчетано с мащабната индустриална екстракция на минерали от южния му басейн.

04.08.2026 21:40
Острови без дъно: Архивите и физиката за плаващите земни маси
Интересно

Острови без дъно: Архивите и физиката за плаващите земни маси

/Поглед.инфо/ Класическите географски учебници обичат подредената логика, при която всяко парче суша е просто изпъкнала част от твърдата земна кора, закрепена монолитно за океанското или езерното дъно. Теренните изследвания и океанографските дневници обаче показват съвсем различна картината. От некотвени органични масиви в Южна Америка до гигантски полета от вулканична пемза в Тихоокеанския басейн, физическата реалност на планетата редовно игнорира базовите академични дефиниции. В тази аналитична бележка разглеждаме механизма, по който десетки квадратни километри суша плуват свободно в океана без каквато и да е връзка със земното дъно.

04.08.2026 21:30
Ултравиолетовият спектър на Хъбъл улови разпадането на ледена планета около бяло джудже
Интересно

Ултравиолетовият спектър на Хъбъл улови разпадането на ледена планета около бяло джудже

/Поглед.инфо/ Данните от ултравиолетовия спектрометър на космическия телескоп Хъбъл регистрираха аномална обвивка от изпарени летливи елементи около бяло джудже, разположено на 260 светлинни години от нас. Химическият профил на падащите отломки – включващ азот, въглерод, сяра и над шестдесет процента воден лед – показва пълно гравитационно разкъсване на масивна ледена планета от типа на Плутон. Процесът разкрива точния механизъм, по който дестабилизираните орбитални системи захранват звездните си ядра след приключване на термоядрения им цикъл.

04.08.2026 21:15