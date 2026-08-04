Как един гигант от 1986 година изчезва в южните ширини

/Поглед.инфо/ Монолитът A23a, който близо четири десетилетия служеше за еталон в антарктическата глациология, окончателно навлезе във фаза на термична и механична деструкция. По данни на Арктическия и антарктически изследователски институт (AARI), през лятото леденото тяло е загубило 36% от повърхностната си площ, свивайки се от 2730 на 1750 квадратни километра. Три масивни блока с размери между 60 и 300 квадратни километра са се откъртили в непосредствена близост до остров Южна Джорджия, маркирайки финала на един дрейф, започнал от шелфовия ледник Филхнер през миналия век.

Физика на един четиридесетгодишен дрейф

Историята на този гигант не е въпрос на сензация, а на сурова океанографска логистика. Когато през 1986 г. плочата с първоначална площ над 4100 квадратни километра се отделя от шелфовия ледник Филхнер, тя не тръгва веднага към топлите ширини. Вместо това леденото тяло с маса от стотици милиарди тонове засяда на дното на море Уедъл, където прекарва над три десетилетия в относителна топографска капан. Това заклещване съхрани за дълго структурата му, блокирайки естествената водна циркулация и запазвайки критичната му дебелина.

Раздвижването настъпи едва към края на 2023 г., когато дънното изтъняване и промяната в хидростатичното налягане освободиха кила на айсберга. Последва ускорено движение на север по протежение на Антарктическия полуостров под въздействието на Антарктическото циркумполярно течение и каналните ветрове. Транзитът от над 930 километра преведе монолита през т.нар. „алея на айсбергите“ до плитката зона около остров Южна Джорджия. Както посочихме в нашия [анализ на океанските циркулационни системи в Южния океан], плитката подводна топография в този район действа като естествен спирачен механизъм за дълбокогазещите ледени блокове. A23a заседна повторно на около 80 километра от острова, престоявайки там от януари до май, преди повърхностното вълнение и навлизането на по-топли водни маси да започнат неизбежното разцепване.

Замърсяване на термичния баланс и растителна експанзия

Физическата деградация на блокове с такъв мащаб не става в изолирана среда. Навлизането на масивни количества прясна студена вода в района на Южна Джорджия променя локалната соленост и плътностните градиенти на водната колона. Спадът на повърхностната площ от размер, сравним с този на Москва, до мащабите на Санкт Петербург, означава разпръскване на хиляди кубични километри разтопен лед. Това раздробяване е съпроводено с микропукнатини, задвижвани от затворени джобове под налягане и термично разширение в горните слоеве.

Паралелно с разпада на външните ледени плочи, сателитните спътникови измервания регистрират и друга фундаментална промяна по самия континент. Според [спътниковите архиви за антарктическата растителност], за последните четири десетилетия зелената площ на континента – съставена предимно от мъхове и лишеи – се е увеличила почти десетократно, нараствайки от 0,4 до близо 5 квадратни мили. Тази растителна експанзия е пряко доказателство за промяната в микроклиматичните прагове и продължителността на безледените прозорци през лятото.

Физическата реалност на Антарктида днес се определя от тези два процеса: бързото раздробяване на историческите ледени масиви в океана и постепенното усвояване на оголените скални масиви от примитивни растителни видове. Блоковете от по 60 до 300 квадратни километра, които се откъртиха от A23a през последните месеци, продължават да се придвижват на североизток, където температурата на водата прави окончателното им разтопяване въпрос на броени месеци.