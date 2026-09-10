Как една частица премина 2 милиарда светлинни години без разрешение от Айнщайн

/Поглед.инфо/ Регистрираният от кавказкия детектор Carpet фотон с енергия 300 TeV от избухването GRB 221009A постави под въпрос фундаментални постановки за прозрачността на космоса. Според установените модели за извънгалактична фонова светлина частица с подобен енергиен мащаб би трябвало да се разпадне на електрон-позитронни двойки броени светлинни години след източника си. Сближаването на хипотезите за аксионоподобни частици и възможното нарушение на Лоренцовата инвариантност, предложено от италианските теоретици Галанти и Ронкадели, представлява опит за математическо запълване на очевидните пробойни в теорията, но оставя отворени тежки въпроси относно структурите на квантовото пространство-време.

Когато реалността на детектора не съвпада с математиката на Айнщайн

На 9 октомври 2022 година гама-телескопите в орбита и на земната повърхност прихващат импулс, който пренатоварва сензорите на повечето измервателни уреди. Събитието, официално каталогизирано като GRB 221009A и набързо наречено BOAT от общността, генерира такъв светлинен поток, че за броени секунди йонизира горните слоеве на земната йоносфера. Разстоянието до източника е измерено със сравнително висока точност — приблизително 2 милиарда светлинни години, което съответства на червено изместване z = 0.151. Този мащаб сам по себе си не е екзотичен за гама-астрономията. Проблемът възниква тогава, когато в Баксанската неутринна обсерватория в Северен Кавказ, позиционирана в дефилето на река Баксан, повърхностният детектор Carpet-2M регистрира фотон с феноменалната енергия от 300 тераелектронволта (TeV).

За да бъде разбран размерът на фундаменталния конфликт тук, не са нужни сантиментални аналогии, а студена физическа логика. Междугалактическото пространство не е абсолютно чист вакуум. То е изпълнено с инфрачервен и микровълнов фонов прах — фотони с ниска енергия, останали от ранните етапи на Вселената. Когато суперенергиен гама-фотон с маса над 10-100 TeV се движи през тази среда, той неизбежно трябва да влезе в процес на анихилация при сблъсък с фотон от фоновото излъчване, образувайки електрон-позитронна двойка ($e^+ e^-$). Този процес има точно определено напречно сечение и прави Вселената напълно непрозрачна за фотони над определен праг на енергия при разстояния от стотици мегапарсека. С прости думи, по изчисления частица с такъв енергиен тонаж от такъв далечен източник просто не може да пристигне на Земята. Тя трябва да е изчезнала по пътя, разсейвайки енергията си в каскади от вторични частици.

Въпреки това физическият сигнал в Кавказ е фактологически запечатан. Водата в черенковските броячи и сцинтилаторите на Carpet-2M отчита вторична електронно-фотонна лавина, чиято реконструирана първична енергия сочи твърдо към 300 TeV. С това стандартната физика изпада в критично състояние. Или измерването в Баксан съдържа нерегистрирана системна грешка в калибровката на апаратурата, или космосът функционира по правила, които фундаменталните ни модели са пропуснали да отбележат.

Конструкцията на Галанти и Ронкадели: Хибридна хипотеза за оцеляване

В опит да спасят физическия консенсус, без да обявяват апаратурата в Кавказ за дефектна, Джорджо Галанти и Марко Ронкадели от Италианския национален институт по ядрена физика (INFN) публикуват анализ в списание Physical Review Letters. До този момент теоретиците работеха основно с един спасителен сал: аксионоподобните частици (ALPs). Хипотезата за тези ултралеки псевдоскаларни бозони предполага, че при наличието на междугалактически магнитни полета гама-фотонът може да се конвертира в аксион. Тъй като аксионите нямат електрически заряд и взаимодействат изключително слабо с материята и фоновите фотони, те преминават през междугалактическата среда без никакви препятствия. В близост до Млечния път, преминавайки през магнитното поле на нашата галактика, аксионът се конвертира обратно във фотон и продължава към детектора.

Тази теория работи сравнително добре за енергийния диапазон до 10 или 20 TeV. Но при 300 TeV математиката отново чупи конструкцията. Вероятността за обратна конверсия с запазване на толкова висока енергия пада под критичния праг, правейки събитието статистически невъзможно. Ето защо италианските изследователи правят радикален ход: те обединяват конверсията в ALPs с нарушаването на Лоренцовата инвариантност (LIV) — един от стълбовете на Специалната теория на относителността.

Според определени модели на квантовата гравитация, на нива близки до Планковата скала, пространството спира да бъде непрекъснато гладко и придобива дискретна, почти зърнеста структура. При екстремни енергии това променя дисперсионното съотношение на частиците. Фотонът престава да се движи със строгата класическа скорост c, а кинематичният праг за образуване на електрон-позитронни двойки се измества. Изведнъж реакцията, която трябваше да унищожи частицата при сблъсък с фоновото излъчване, става енергийно забранена. Комбинирайки двата ефекта, Галанти и Ронкадели създават теоретичен тунел: фотонът пътува част от разстоянието като неутрален аксион, а в друга част се възползва от модифицираната геометрия на пространството, избегвайки естествените симулации на разпад.