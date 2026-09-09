Как изкуственият интелект проектира 16 синтетични вируса

/Поглед.инфо/ В началото на август списание Science публикува данни от експеримент на Станфорд и Института Arc, който тихо прекрачи една психологическа граница в синтетичната биология. Изследователите използваха генеративните AI модели Evo 1 и Evo 2, за да сглобят пълни геноми на вируси от нулата. От стотици хиляди дигитални чернови и 285 физически синтезирани варианта, 16 изкуствени бактериофага оживяха и заразиха бактериални култури. Зад ентусиазма на медиите обаче се крие суровата реалност на изключително ниска ефективност, неочаквани биологични мутации в последния момент и системни пробойни в глобалната биобезопасност, където дигиталният код преминава във физическата материя без реален контрол.

Геномната архитектура на ΦX174 и дигиталното напасване

За отправна точка на този експеримент е избран бактериофагът ΦX174 — исторически първият ДНК вирус, чиято последователност е напълно разчетена още през миналия век. Изборът не е плод на романтична носталгия, а на чисто практическа и логистична целесъобразност. Геномът му съдържа едва 5386 нуклеотида и 11 гена. Тази външна простота обаче е изключително коварна. Генетичната структура на ΦX174 представлява екстремно плътно опакован информационен масив, в който отделни сектори от ДНК кода се припокриват. Една и съща нуклеотидна буква участва едновременно в инструкциите за синтез на два различни протеина. При подобна архитектура всяка произволна промяна в даден сегмент неизбежно разрушава съседна функция, поради което стандартният софтуер за генетичен анализ с години успяваше да идентифицира едва седем от единадесетте гена.

Екипът, воден от Самюъл Кинг и Брайън Хе, подхожда към проблема не чрез класическо биоинженерство, а чрез големи геномни модели. Моделите Evo 1 и Evo 2 са третирани аналогично на езикови невронни мрежи, но вместо с думи работят с азотните бази аденин, тимин, гуанин и цитозин. След като са захранен с хиляди геноми на сродни фаги, алгоритмите генерират около 700 000 теоретични варианта. Чрез последваща дигитална филтрация, изолираща структури без критични параметри, бройката е свита до 285 кандидати, изпратени за физически ДНК синтез.

Суровата математика на терена: 269 провала и 5.6% успеваемост

За да се разбере реалният обхват на постижението, е нужно да се премахне медийният шум и да се анализира сухото съотношение на ресурсите. Синтезираните 285 ДНК вериги са въведени чрез трансфекция в лабораторни щамове на бактерията Escherichia coli. Клетката в случая работи като чиста производствена мощност, която трябва да разчете чуждия код и да сглоби вирусното тяло. Резултатът е точно 16 функциониращи вируса.

Останалите 269 проекта се оказват напълно мъртъв биологичен материал. Това дава точно 5.6% успеваемост на физическо ниво. Професор Хорди Гарсия Охалво от университета „Помпеу Фабра“ в Барселона определи тези 269 провала като „моделни халюцинации“ — директен аналог на измислените факти и несъществуващи цитати в стандартните чатботове. В случая обаче халюцинацията не е просто грешен текст на екрана, а физически платена и произведена ДНК верига, която не може да сглоби функционален капсид. Data анализа показва правопропорционална зависимост: колкото повече невронната мрежа се отдалечава от естествения шаблон на ΦX174, толкова по-драматично спада вероятността за получаване на жив вирус. Творческият марж на машината на този етап е блокиран от твърдите физически закони на протеиновото нагъване.