Как най-старите животни на Земята оцеляха след всеки катаклизъм

/Поглед.инфо/ Новите резултати от филогеномния анализ на Университета на Сейнт Андрюс в Шотландия, публикувани наскоро в списание Science Advances, повдигат завесата над биохимичния инат на брахиоподите — морски безгръбначни, които обитават океанското дъно от ранния камбрий до днес. Докато повърхността на планетата преминава през пет масови измирания, климатични сривове и дрейф на континентите, тези същества остават закотвени в утайките. Проучването потвърждава монофилетичния им произход в рамките на надгрупата Lophophorata и разкрива немислим досега минералогичен преход в черупковата им структура.

Биохимия на оцеляването и минералогичният пробив

Когато палеонтологът чисти утайките от проби, взети от камбрийските пластове (датирани преди приблизително 540–520 милиона години), брахиоподите обикновено изглеждат като най-скучният възможен обект за анализи. Външно те напомнят обикновени двучерупчести мекотели, но биологичната логика под черупката е съвсем различна. При двучерупчестите клапите са странични и огледални, докато при брахиоподите те са поставени коремно и гръбно, с напълно различна морфология една спрямо друга. В кухината им се намира лофофорът — заплетена корона от пипала с реснички, която изпомпва литри вода дневно, за да улавя органичен микроскопски планктон.

Изследването на екипа от Шотландия, водено с участието на д-р Хана Юрикова, стъпва на първия мащабен филогеномен анализ на петте съвременни разреда брахиоподи и техните фосилизирани роднини. Досега молекулярната систематика на тези организми беше потънала в архивно гробище от хипотези поради липсата на достатъчно съвременен генетичен материал от дълбоководните видове. Данните от Сейнт Андрюс окончателно позиционират брахиоподите в една еволюционна група — Lophophorata, заедно с мшанките (Bryozoa) и форонидите (Phoronida). Това означава, че цялото това морфологично разнообразие е тръгнало от един общ червеобразен прародител, копаел из тинята на първичните океани и разчитал на първообраза на пипалния апарат за хранене.

Истинският детайл, който преобръща познатите представи за биоминерализацията, обаче се крие в кристалната решетка на самата черупка. Минералогията на брахиоподите не е била постоянна величина през последните 500 милиона години. Авторите на изследването установяват, че първоначалните линии са синтезирали черупките си от калциев карбонат (калцит), но в даден етап от еволюционната си история отделни клонове преминават към изграждане на органофосфатна матрица — калциев фосфат, свързан с органични протеини. Такъв радикален минералогичен срив и последващо преконфигуриране на строителния материал в рамките на един и същ тип животни не е документиран никъде другаде в животинското царство.