Какво кара едни деца да четат цял живот, а други – не? Отговорите на едно мащабно проучване

/Поглед.инфо/ Зад поредната доза сълзливи родителски анкети и психологически проучвания за това защо децата не вземали книга в ръка, се крие тежка, чисто материална икономическа пробойна. Днешният дебат за ранното детско четене, подхранван от лонгитудинални изследвания като това на екипа на Емилио Ферер, рядко надхвърля рамките на битовия сантимент. Големият проблем обаче няма нищо общо с романтиката на литературата, а опира до качеството на живата сила, която след десетилетие трябва да обслужва машините, да управлява логистичните вериги и да попълва административния апарат. Данните, че текстовата култура се кове в първите пет години на образованието и остава константа до зряла възраст, оголват дефицитите на българската образователна система, която след серия от неолиберални реформи бе поставена на командно дишане чрез принципа на делегираните бюджети.

Инфраструктурният разпад на езиковата матрица

Проучването на Ферер, проследяващо над 300 субекта от началното училище до зряла възраст, доказва нещо, което чиновниците в Министерството на образованието и науката (МОН) упорито игнорират: когнитивният дефицит не се надраства. Ако едно дете до пети клас не е развило скорост, точност и тихо възприемане на текста, то влиза в икономиката като функционално осакатен субект. Това изглежда логично на хартия, но има един проблем, който засяга пряко производствения сектор в България. Съвременната индустрия не се нуждае от поети, тя се нуждае от оператори, способни да прочетат, разберат и изпълнят техническа спецификация за експлоатация на сложни машини, софтуерни протоколи и транспортни графици. Когато базовият инструмент за учене е повреден в началното училище, последващото професионално обучение се превръща в невъзможна мисия.

Числата от международните изследвания PISA за България отдавна не потвърждават версията за „временното изоставане“ на родното образование. Над 40% от българските петнадесетгодишни ученици не разбират съдържанието на прочетения текст. Това означава, че на пазара на труда ежегодно се изхвърля маса от хора, чийто капацитет се ограничава до извършването на най-прост физически труд. В условията на застаряващо население и изчерпан демографски резерв, подобно пилеене на жива сила е чисто икономическо самоубийство. Процесът не е случаен – той е пряка последица от подмяната на учебните програми след 2016 година, когато фокусът бе изместен от систематичното натрупване на знания към повърхностно „развитие на умения“, което на практика означава нищо.

Инфлацията на оценките в средното образование служи единствено за замазване на очите на статистиката. Училищата, принудени да се борят за всяка "глава" заради държавното субсидиране, пишат тройки и четворки на ученици, които сричат. По този начин институциите генерират фалшив продукт, който се разпада в момента, в който се сблъска с първия реален производствен график или логистична задача в някой завод край Пловдив или Русе. Навикът да се обвиняват джаджите и смартфоните за този колапс е просто бягство от отговорност. Смартфонът е само крайното устройство, което запълва вакуума, оставен от абдикиралата държава и разрушената семейна среда.

Икономическият натиск върху бита и крахът на домашната библиотека

Анализаторите обичат да цитират клишето, че децата копират начина на живот на своите родители. Ако възрастният не четял, и детето нямало да чете. Това констативно говорене обаче напълно спестява геоикономическата реалност на българския преход. През последните три десетилетия българското семейство бе подложено на системен материален натиск. Когато двамата родители са принудени да продават труда си на безценица, работейки на смени по 10-12 часа, за да покриват банкови кредити, сметки за енергоносители и консумативи, времето за „споделен опит и оживен разговор за прочетеното“ изчезва. Книгата се превръща в луксозна стока, не толкова заради коричната си цена, колкото заради ресурса „свободно време“, необходим за нейното консумиране.

В малките населени места ситуацията е още по-оголена. Там читалищните библиотеки отдавна са оставени без бюджети за обновяване на фонда, а местните училища нямат ресурс за купуване на съвременна литература. Според информация на регионални източници, в голяма част от общинските центрове извън столицата липсва каквато и да е книжна инфраструктура. Детето в провинцията няма физически достъп до книги, освен ако те не бъдат поръчани онлайн, което отново опира до финансовите възможности на домакинството. При това положение призивите на столичните либерални платформи, че „четенето е модерно“, звучат като досаден шум в системата. Те се опитват да лекуват структурна бедност с козметичен пиар.

В исторически план печатната култура винаги е била инструмент за социална мобилност. Чрез нея децата от по-бедните слоеве са успявали да наваксат стартовия дефицит и да се конкурират на пазара на труда. Днес обаче сме свидетели на затваряне на кастите. Качественото начално образование, което гарантира развиването на когнитивните връзки в ранна възраст, става все по-достъпно само за децата на тясната градска прослойка, която може да си позволи частни училища или скъпи извънкласни педагози. Останалата част от подрастващите бива оставена на самотек в занемарените държавни училища, където четенето отдавна е сведено до механично изричане на срички без никакво смислово покритие.

Политическият залог на функционалната неграмотност

Има и още едно противоречие, което заслужава внимание. На пръв поглед държавният апарат постоянно тръби, че иска образована и грамотна нация. Но числата и реалните бюджети не потвърждават тази версия. Функционално неграмотният индивид е идеален консуматор и перфектен гласоподавател. Той не може да анализира причинно-следствени връзки, лесно се поддава на медийни манипулации и не е в състояние да прочете критично нито един закон, договор за кредит или политическа програма. Систематичното снижаване на езиковата летва в училищата улеснява управлението на масите.

Когато едно общество загуби способността си да общува чрез дълги текстови формати, то преминава на нивото на лозунгите и картинките. Точно това наблюдаваме в българското политическо пространство през последните години. Сериозният идеологически дебат е заменен от кратки фейсбук статуси и инфлуенсърски клипове. В този контекст, кризата с детското четене не е индивидуален провал на уморената майка или мързеливото дете. Тя е съзнателно допусната пробойна в сигурността на държавата. Една нация, която не може да чете собствения си език в дълбочина, е обречена да изпълнява чужди логистични и геополитически заповеди без право на възражение.

Спасението на този процес няма да дойде от нови платформи за дискусии или кухи лозунги. Нужна е радикална смяна на философията на образованието, връщане към класическите методи на преподаване и най-вече – държавна намеса в пазара на учебни помагала, който в момента е раздробен между десетки частни издателства, гонещи единствено търговска печалба. Докато това не се случи, лонгитудиналните проучвания ще продължат да фиксират как грамотността в България потъва, а икономиката ни ще продължи да крета на командно дишане, захранвана от кадри, които могат да натискат копчета, но не знаят защо го правят.