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Какво всъщност разказват 184 глинени плочки от хетския град Самуха

/Поглед.инфо/ В суровия ландшафт на централна Анатолия, където днешната турска провинция Сивас се сблъсква с температурните амплитуди на Анадолското плато, археологическият обект край Кайапънар за пореден път напомня, че историята рядко се пише от победители с тържествен марш. Тя по-често се отпечатва в мокра кал от писари, затрупани с административна бюрокрация, епидемии и военен недостиг. Откритият архив от 184 клинописни плочки и фрагменти от времето на цар Тудхалия II не предлага легенди, а сух, почти медицински и логистичен дневник на една колабираща държавност, затисната между микробиологични патогени и липса на провизии.

Деж. редактор - Александра Докова 5515 прочитания
Какво всъщност разказват 184 глинени плочки от хетския град Самуха
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Административното гробище на цар Тудхалия II

Археологията има един неизбежен недостатък – тя прекарва десетилетия в почистване на прах, за да попадне на документи, които в своето време са били чисто оперативно съдържание. Находката в древния град Самуха, обявена от турското Министерство на културата и туризма, е точно такъв случай. Става дума за 131 нови глинени плочки и фрагменти, добавени към разкритите по-рано артефакти, с което корпусът от текстове на хетски и хуритски език достига 184 единици. Слоевете датират от средата на XV век преди новата ера – период, в който хетската държава не просто се разширява, а се опитва да уържи под контрол логистични линии от стотици километри през насечен и труден терен.

Работещите на терен историци и епиграфисти знаят, че Самуха никога не е била просто религиозен център, а ключов преразпределителен пункт за ресурси, металургия и войски. Изпечените на слънце глинени таблички от този архив показват как канцеларията на Тудхалия II е управлявала територии, в които транспортът е зависил от издръжливостта на воловете, а съхранението на зърно е било въпрос на оцеляване спрямо сушата и влагата. Вместо поетични химни, текстовете съдържат хладни, сухи инвентарни описания, съдебни протоколи и протоколи за сигурност. Това е документалният кострак на една бронзова империя, която постоянно е страдала от недостиг на работна ръка и желязна дисциплина.

Патогени, кърмачета и оракули без медицински ресурс

Най-тежкият блок в архива не се състои от триумфални релации, а от отчайващо подробни запи записи на една биологична катастрофа. В текстовете е документирана смъртоносна епидемия, пробила защитата на царския двор и засегнала предимно най-уязвимата част от населението – децата. Текстът описва разболяването и последвалата смърт на невръстната царска дъщеря, кърмаче, за чието състояние дворецът е провеждал последователни гадателски процедури.

Тук проличава цялата безизходица на древните технологии. В отсъствието на микробиологични познания, чиста санитария или антибиотици, хетският елит е разчитал на сложни гадателни обреди. Жреците са записвали всяко движение на оракулските птици, посоката на полета им, климатичните промени и състоянието на вътрешностите на жертвопринесените животни, опитвайки се да локализират „демонския гняв“ или ритуалното замърсяване, причинило болестта. Тези протоколи не са били просто суеверие, а единствената налична за времето си система за диагностика и кризисен мениджмънт. Данните за погребалния обред на детето потвърждават, че дори царското семейство е било напълно беззащитно пред контагиозните заболявания, които са се пренасяли по търговските и военните пътища между градовете.

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