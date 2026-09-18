Каменната брадва от Талхайм и крахът на илюзията за миролюбивия праисторически човек

/Поглед.инфо/ През 1983 г. край германското градче Талхайм археолозите попадат на неолитна яма от около 5000 г. пр.н.е., съдържаща останките на 34 души, систематично избити от своите съседи с полирани каменни брадви. Находката е само брънка от дълга верига археологически доказателства – от канибализма в Атапуерка до шумерските фаланги, – които показват, че организираното насилие не е продукт на държавата, а суров реален ресурс, използван за решаване на демографски и териториални кризи още в каменната ера.

Талхайм: Анатомия на едно неолитно прочистване

През 1983 г. в Баден-Вюртемберг археологическият екип, разкопаващ селище от културата на линейно-лентовата керамика, попада на изкоп, който бързо променя първоначалните хипотези за бита на ранните европейски земеделци. Тридесет и четири скелета – осемнадесет възрастни, шестнадесет юноши и деца, но нито едно дете под четиригодишна възраст. Физическата антропология регистрира следи от перимортемни фрактури по задната част на черепите. Траекторията на ударите показва, че жертвите са били атакувани в гръб по време на бягство, след което са били довършени на място. Използваното оръжие е напълно идентифицирано по геометричния профил на вдлъбнатините: полирана каменна брадва от местен амфиболит. Абсолютно същият инструмент, с който жертвите са секли дървета и са обработвали нивите си. Липсата на най-малките деца и млади жени в ямата навлиза в суровата логистика на неолитния конфликт – те просто са били взети като трофей и биологичен ресурс за възстановяване на демографския капитал на нападателите.

Това не е спонтанен битов инцидент, а планирано тактическо прочистване на цяла общност в условията на ограничен суровинен ресурс. По това време в Централна Европа се наблюдава локален демографски пик, съчетан с изчерпване на почвения слой около постоянните селища. Данните от Аспарн-Шльоц в Австрия, където са намерени останките на над двеста души със сходни следи от насилие, както и аналогичните разкопки край Манхайм, очертават систематичен модел. Първото документирано клане в Европа е извършено от хора, които са владеели селекцията на пшеницата, оглеждали са едър рогат добитък и са влагали стотици часове труд в изграждането на дълги дървени къщи.

Митът за "Добрия дивак" пред архивното гробище на археологията

През XVIII век Жан-Жак Русо лансира хипотезата за примитивния човек, живеещ в естествена хармония, неопорочена от собствеността. По-късно Фридрих Енгелс адаптира тази идея в концепцията за първобитния комунизъм. И двете конструкции, макар и популярни в социологическите кабинети, катастрофират при сблъсъка с радиовъглеродния анализ и стратиграфските пластове. Насилието и организираният въоръжен конфликт са съществували векове преди появата на първите писмени източници, данъчни регистри и държавни апарати.

Архивните данни от пещерния комплекс Сима де лос Уесос в Атапуерка, Испания, връщат хронологията на физическото унищожение с 800 000 години назад. Откритите там кости на Homo antecessor носят линейни разрези, нанесени от каменни отцепници, съвпадащи по дълбочина и ъгъл с технологията за разфасоване на едър дивеч. Наличието на надлъжно счупени тръбести кости за извличане на костен мозък потвърждава трофичния канибализъм. Това не са били ритуални практики, а чиста хранителна логистика в условия на критичен недостиг на протеин. Сходни данни съществуват и за неандерталските популации от пещерата Ел Сидрон в Северна Испания, датирани на около 43 000 години, където цяла група е била разфасована непосредствено след смъртта си.

Графиката на боя: Скалното изкуство като военен отчет

В провинция Кастельон, Испания, скалният заслон Сингла де ла Мола Ремигия съхранява композиция от V-IV хилядолетие пр.н.е., която документира ясно структуриран тактически сблъсък. На площ от един квадратен метър са изобразени 22-ма стрелци, атакуващи отряд от 14 души. Изображението не е художествена импресия, а суха военна схема. По-голямата група разполага с авангард от 11 воини, подредени в стрелкова линия, и организиран резерв от 8 души, позициониран зад фигура с отличителна украса за глава, изпълняваща ролята на командир.

Структурата на това изображение показва познаване на основните принципи на боя: развръщане на фронта, поддържане на оперативен резерв и централизирано командване. В съседния заслон "Ле Дож" е регистрирана друга бойна сцена с отряди от 17 и 10 души, където ясно личат маневри по фланга. Когато тези числа се екстраполират спрямо средния размер на неолитните родови общности, се оказва, че в тези сблъсъци е бил ангажиран почти целият мобилизационен ресурс на съответните micro-региони.

Шумерската фаланга и логистичният скок на бронза

Около 2525 г. пр.н.е. конфликтът между месопотамийскитеเมือง-държави Лагаш и Ума за граничния регион Гуедина ражда първия подробен документален паметник на професионалната армия – Стелата на лешоядите, открита в Телох (днешен Ирак). Релефът изобразява плътна пехотна формация от шест редици, защитена от правоъгълни щитове с бронзови обкови, зад които се подават тежки копия. Войниците са оборудвани с медни или бронзови шлемове, подредени в строга геометрична структура.

Това вече не е милиция от земеделци, мобилизирани за сезонна грабежна акция, а постоянна военна организация, изискваща централизирано снабдяване, държавен склад за оръжие и стандартизирано обучение. Документите от архивите на Гирсу показват, че поддръжката на такава единица е струвала хиляди литри ечемик и сусамово масло месечно – икономически товар, който само силно бюрократична държава е можела да носи.