Каменните сфери и базалтовите глави през призмата на логистиката и физическите лимити

/Поглед.инфо/ От десетилетия в популярната литература се възпроизвежда един и същ наратив: появява се неизвестен предмет, науката уж вдига ръце, а публиката се тласка към хипотезата за изгубена технологична цивилизация. Когато обаче отстраним романтичния шум и погледнем данните през археометрията, петрографията и запазените търговски архиви, картината придобива съвсем друг, значително по-прозаичен оттенък. Повечето от тези „неудобни“ находки всъщност са или продукция на изключително последователен, ръчен занаятчийски труд, продължавал с поколения, или откровени фалшификати, изработени през XIX и XX век за пазара на антитики.

Случаят с олмекските монолити и логистиката на базалта

През 30-те години на XX век, когато Матю Стърлинг започва систематични разкопки в Ла Вента и Трес Запотес на територията на днешния мексикански щат Табаско, той не открива следи от лазери или извънземни инструменти. Той открива кариери. Всички известни 17 гигантски олмекски глави, датирани между 1200 и 400 г. пр.н.е., са изработени от вулканичен базалт, чийто минерален състав съвпада напълно с скалните масиви в планината Сиера де лос Тустлас.

Големият въпрос тук никога не е бил как е обработван камъкът. Базалтът има твърдост около 6 по скалата на Моос, което означава, че може да бъде оформян чрез непрекъснато чукане и абразия с по-твърди скали, като андезит или кремък, съчетани с водна паста от кварцов пясък. Процесът е бавен, изисква хиляди часове физически труд, но е напълно осъществим в рамките на тогавашните неолитни технологии.

Истинското предизвикателство е била логистиката. Монолитите, някои от които тежат над 25 тона, са били транспортирани на разстояние от 80 до 100 километра през заблатени низини. Липсата на впрегнат добитък и на колелото (което в Мезоамерика се използва единствено за детски играчки, тъй като теренът прави употребата му за транспортиране безполезна) е налагала използването на дървени скари, ролки и речни салти по време на дъждовния сезон. Изчисленията на френски и мексикански археолози показват, че за преместването на един такъв блок са били необходими между 1000 и 1500 души, организирани в строга социална хиерархия. В това няма нищо свръхестествено, а просто сурова демонстрация на политическа власт и контрол върху човешкия ресурс.

Каменните петросфери от Коста Рика: Геометрия без машини

В делтата на река Дикис в южната част на Коста Рика са документирани над 300 каменни сфери, създадени от културата Дикис между 600 и 1500 г. от н.е. Техният диаметър варира от няколко сантиметра до над два метра, а теглото на най-големите достига 15 тона.

В градоустройството на тези древни селища топките са служили като маркировка за статус пред домовете на вождовете или са били подреждани в линии с астрономическа ориентация. Митът за тяхната „перфектна геометрична точност“ обаче се дължи основно на повърхностни измервания от средата на миналия век. Когато през 90-те години археоложката Ифигения Кинтания извършва детайлни 3D сканирания на запазените in situ сфери, се оказва, че повечето от тях имат отклонения от сферичната форма с няколко сантиметра.

Изработени са от габро – твърда магмена скала – както и от гранодиорит и пясъчник. Технологичният процес включва термичен шок (нагряване с огън и рязко охлаждане с вода за напукване на външния слой), последван от дялане с каменни чукове и финално шлайфане с пясък и кожа. Петрографският анализ потвърждава, че суровината е взета от коритото на река Траба, на десетки километри от местата, където са открити. За разлика от хипотезите за изгубени леярни, тук виждаме стотици години последователна занаятчийска традиция, прекъсната рязко от испанската конкиста.

Кварцовият череп на Мичъл-Хеджис: Анатомия на една модерна измама

Един от най-устойчивите митове в алтернативната история е така нареченият череп от Лубаантун, за който Фредерик Мичъл-Хеджис твърди, че е открит от доведената му дъщеря Анна през 1924 г. в Британски Хондурас. Разказът за мистичното му излъчване и древния произход се срутва напълно, когато обектът най-накрая е подложен на независима научна експертиза.

През 2005 г. екип от Британския музей и Лабораторията на Лос Аламос, оглавяван от д-р Маргарет Сакс, изследва черепа на Мичъл-Хеджис заедно с подобен екземпляр, съхраняван в Лондон. Чрез сканираща електронна микроскопия (SEM) учените откриват по повърхността на кварца микроскопични следи от абразивни въртящи се колела – технология, която не е съществувала в предколумбова Америка. Използваният абразив съдържа силициев карбид (карборунд), който е синтетичен продукт, произвеждан промишлено едва от края на XIX век.

Нещо повече, архивните проучвания на Джейн Макларън Уолш от Смитсоновия институт разкриват фактурните документи: Фредерик Мичъл-Хеджис купува черепа през 1944 г. на аукцион в Sotheby's в Лондон от дилъра на антитики Сидни Бърни за сумата от 400 паунда. Източникът на самия артефакт е френският антиквар Йожен Бобан, който през втората половина на XIX век продава десетки фалшиви мезоамерикански артефакти на колекционери в Европа. Петрографският анализ показва, че самият кварц произхожда от находища в Бразилия или Мадагаскар, а не от Централна Америка. Случаят с кварцовия череп е класически пример за това как публикацията на несъществуващи открития създава устойчив мит, който по-късно се цитира рефлексивно в продължение на десетилетия.