Каменният пластилин на фараоните и илюзията за древната логистика

/Поглед.инфо/ Обемът от 2,5 милиона кубически метра обработен камък само за пирамидата на Хуфу в Гиза представлява логистичен и физически парадокс, който официалната археология продължава да заглажда с елементарни обяснения за десетки хиляди роби и медни секачи. Анализът на кариерите в Гебел ел-Силсила и Хатнуб разкрива геохимични следи и механични вдлъбнатини, които не съответстват на стандартното натрошаване на твърда скала. Физическите свойства на варовиково-глинестите отлагания в нилската заливна низина показват признаци на пластична деформация по време на извличането, което пренаписва представата ни за строителните възможности в Древния изток.

Ограниченията на медния инструмент и геологията на платото

Официалният разказ за строителството на Великите пирамиди се основава на презумпцията, че милиони кубични метри плътен карбонатен камък са били отсечени с бронзови и медни секачи, дървени клинове и камъни от диорит. Всеки, който е прекарал поне един ден на терен с геоложки чук или е опитвал да обработва кварцов пясъчник с мек метал, е наясно с физическата абсурдност на тази концепция. Износването на инструмента при пряк контакт с твърд кварцит или плътен пясъчник изисква такъв тонаж на метала за претопяване и такова количество дървен материал за леене, каквито в изсушения Египет от III хилядолетие преди новата ера просто не са съществували.

На самия масив в Гиза, непосредствено до пирамидата на Хефрен, ясно се виждат траншеите на западната кариера. Там скалата е местна, но добивът спира внезапно, въпреки че качествен материал е имало в изобилие. Вместо това строителите са организирали транспортен канал за превоз на строителни блокове от кариерата Гебел ел-Силсила, разположена на близо 600 километра на юг между днешните Ком Омбо и Едфу. Обяснението, че това е направено единствено заради „естетическите качества“ на пясъчника, звучи несериозно на фона на суровата транспортна логистика по Нил.

В Гебел ел-Силсила са извлечени приблизително 8 милиона кубически метра скална маса от площ от около 200 хектара. Този обем е напълно достатъчен за покриване на строителните нужди на целия комплекс в Гиза. Но истинският въпрос не е в обема, а в морфологията на самите изсичания. По вертикалните стени на кариерата са запазени траншеи и жлебове с дълбочина, която изключва ударно-повторителното действие на кирка. В твърд пясъчник киркообразният инструмент оставя плитки, натрошени радиални белези с дължина броени сантиметри. Тук обаче вертикалните профили показват непрекъснати, гладки бразди с голяма дълбочина, аналогични на рязане в пластичен, неокончателно кристализирал субстрат.

Подобни профили се наблюдават при съвременния ръчен добив на латеритни тухли в Западна Африка, например в Буркина Фасо. Там глинесто-железният слой се реже докато е мокър и пластичен, непосредствено след което блоковете се съхнат и втвърдяват на слънце чрез окисление и загуба на влага. В геологията подобни формации, възникнали при издигане на водно-минерални кали и отлагания, се означават като флуидолити. В случая с Нил става дума за варовиково-глинести и кварцови утаечни маси, богати на калциеви и магнезиеви бикарбонати, които при излизане на повърхността и контакт с атмосферния въглероден диоксид започват бавен процес на карбонатизация.