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Китайският опит за опитомяване на звуковия бум при Мах 2

/Поглед.инфо/ Новината за китайския експериментален самолет TMS-10, влязъл във фаза на финално сглобяване в лабораторията Тианмушан и университета Бейхан, бързо обиколи медийните ленти с обещанието за пътнически полет от Пекин до Шанхай за тридесет минути. Зад фанфарите и ентусиазма на прессъобщенията обаче стои бруталният суров факт, че сухата физика на флуидите и металургичните лимити от десетилетия провалят всеки подобен опит. Докато пресата рисува луксозни кабини с 15 пътници, летящи с двойна скорост на звука, инженерите от терена са наясно, че същинският проблем не е самият свръхзвуков полет, а термодинамичният и аеродинамичен ад, който се отваря при опит да го направиш икономически устойчив и тихи за цивилна употреба.

Деж. редактор - Александра Докова 4561 прочитания
Китайският опит за опитомяване на звуковия бум при Мах 2
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Китайски експериментален самолет TMS-10

Всеки, който поне веднъж е разлиствал счетоводните и техническите досиета от отмяната на Concorde или съветския Ту-144, знае, че цивилната свръхзвукова авиация никога не е имала проблем с постигането на скоростта. Проблемът винаги е бил в сметките на бензиностанцията и разрушените прозорци по трасето. Днешният медиен ентусиазъм около китайския TMS-10, подгреван от публикации в Global Times, твърди, че съвместният проект на лабораторията Тианмушан и Университета за аеронавтика и астронавтика Бейхан (BUAA) е напът да промени тази рамка. Твърди се, че летателният апарат, предназначен да пренася между 10 и 15 пътници с крейсерска скорост от Мах 2 (приблизително 2100 км/ч) и висока дозвукова скорост от Мах 0,95, ще извърши първия си тестов полет в пълен размер до края на годината. Това звучи впечатляващо за инвеститорите, но в архивите на аерокосмическото инженерство има твърде много подобни макети, превърнали се с времето в скъпи паметници на свръхцифровата амбиция.

Предишната фаза от изпитванията, проведена през 2025 г., разчиташе на силно олекотен и умален модел, движещ се с едва под 0,2 Маха – около 220 км/ч. При тези скорости изследователите анализираха поведението при излитане, стабилността на контролните повърхности и характеристиките при кацане. Разликата между поведението на ламинарния поток при 220 км/ч и ударните вълни при 2100 км/ч обаче не е просто въпрос на по-мощен двигател. Тя представлява качествено различна физическа среда. При преминаване на звуковата бариера въздухът престава да се държа като свиваем флуид и се превръща в стена от сгъстена материя, генерираща конусовидни фронтове на високо налягане.

Именно тук разработчиците от Бейхан твърдят, че са открили свое собствено решение, което се различава фундаментално от архитектурата на американския X-59 QueSST, разработен от Lockheed Martin за НАСА. Докато X-59 залага на екстремно удължен нос (близо три трети от цялата дължина на тялото), за да разтегли ударната вълна във времето и да я предотврати от сливане, китайската концепция TMS-10 разчита на специфична геометрия с „канард“ предни крила и Т-образна опашна конфигурация. Според наличната техническа документация, тази подредба има за цел механично да предотврати интерференцията и последващото сливане на ударните вълни, формиращи се от носовия обтекател и водещия ръб на основното крило. Задната част на фюзелажа и екзотичната Т-образна опашка трябва теоретично да пренасочват енергията на фронта на налягане нагоре и встрани, намалявайки децибелното ниво на земната повърхност.

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