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Когато тъмната материя се окаже по-вероятна от безкрайната плътност

/Поглед.инфо/ Центърът на Млечния път не е романтична космическа мистерия, а брутален гравитационен възел. На 26 000 светлинни години от нас, свити в пространствен обем с радиус едва 12 милиона километра, лежат 4 милиона слънчеви маси. Всички приказки за „тайните на Вселената“ приключват там, където започват изчисленията на акреционния поток и орбиталните отклонения на S-звездите. Телескопът Event Horizon Telescope прекара години в събиране на петабайти сурови радиоданни, за да ни покаже не самия обект, а сянката на неговия фотонен пръстен. Под въпрос остава не просто какво има вътре, а дали математическите апарати, с които разполагаме, изобщо описват физическа реалност, или просто маркират пълния ни научен безизход пред поведението на плазмата при екстремни гравитационни потенциали.

Деж. редактор - Александра Докова 2744 прочитания
Когато тъмната материя се окаже по-вероятна от безкрайната плътност
ИИ генерирана
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Метрика на гравитационния безизход

Центърът на нашата галактика страда от прекалено много поетични описания и твърде малко критичен анализ на суровата материя. Когато премахнем медийния шум около наблюденията на радиоизточника Стрелец A* (Sgr A*), оставаме с конкрентни, сухи и доста смущаващи данни. Говорим за масивна гравитационна аномалия, разположена в координатите на съзвездието Стрелец, чиято маса е изчислена на приблизително 4 милиона слънчеви маси. Тази маса е концентрирана в регион, чийто радиус на хоризонта на събитията не надвишава 12 милиона километра — колкото 17 слънчеви радиуса. Начинът, по който обществото консумира тази информация, създава илюзия за разбиране, но в архивните дневници на института „Макс Планк“ и Института за астрофизика в Гармиш реалността изглежда много по-сива и пълна с въпросителни.

Доказателствата за съществуването на този обект не дойдоха от теоретични симпозиуми, а от методично, тридесетгодишно следене на инфрачервения спектър. Райнхард Генцел от института „Макс Планк“ и Андреа Гез от Калифорнийския университет прекараха десетилетия в измерване на орбиталните елементи на така наречените S-звезди. Траекторията на звездата S2, която през 2018 година премина на едва 120 астрономически единици от гравитационния център със скорост над 7000 километра в секунда, доказа едно: в този точков обем няма как да съществува нищо друго освен свръхплътна маса. Всяка друга конфигурация от обикновени звезди или неутронни ядра щеше да се сблъска и да колабира под собствената си тежест за броени хиляди години.

Данните от 4 петабайта и методическите пробойни

Публикуваното през май 2022 г. изображение от мрежата Event Horizon Telescope (EHT) беше представено като окончателен триумф. Реалността зад тази снимка обаче е логистичен кошмар. Осем радиоинтерферометъра, разположени от Атакама до Южния полус, записваха данни на честота 230 GHz. В резултат бяха събрани 4 петабайта сурова информация, транспортирана физически с твърди дискове с военна защита до суперкомпютрите в Бон и Масачузетс. Проблемът е, че за разлика от M87*, където акреционният диск се върти в продължение на дни, плазмата около Sgr A* променя конфигурацията си за броени минути.

Това означава, че математическите алгоритми за реконструкция на изображението буквално усредняват една постоянно променяща се турбуленция. Сянката, която виждаме, е математически модел, създаден чрез суперпозиция на хиляди вероятни състояния. Около въртящото се тяло (ако приемем метриката на Кер за даденост) материята се движи с релативистични скорости, което създава постоянна плътност от шумови сигнали. Постигнатото е инженерно постижение, но то не ни казва какво има под този горещ плазмен воал. То просто потвърждава, че общата теория на относителността все още издържа на терен, въпреки че математическите пробойни в теорията продължават да зеят.

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