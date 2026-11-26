/Поглед.инфо/ Японската аерокосмическа агенция показа първите инфрачервени кадри на двойната астероидна система Дидимос и Диморфос, заснети от апарата Хера след сблъсъка със сондата ДАРТ. Топлинните данни от сенчестите зони показват как скалите задържат и отдават топлина, което поставя под въпрос опростените представи за структурата на малките небесни тела.

Когато в космическите агенции се говори за планетарна защита, публиката обикновено получава красиви анимации на кинетичен удар, в които един апарат удря скала и я измества от опасен курс като билярдна топка. На практика обаче космосът не е билярдна маса, а купчина разнороден материал, чиято вътрешна свързаност и порьозност често се оказват загадка дори след като някой вече е ударил обекта. Публикуваните от Японската агенция за аерокосмически изследвания термични изображения на двойната система Дидимос и Диморфос, получени от камерата Тири на борда на апарата Хера на тридесет и първи октомври две хиляди и двадесет и шеста година от дистанция около петдесет и седем километра, връщат разговора към суровата физика и материалната реалност на мисията.

Инструментът Тири, предоставен от японската страна за европейския кораб Хера, работи в средния инфрачервен диапазон и регистрира топлинното излъчване на повърхността, без да разчита на отразена слънчева светлина. Това има съществено практическо значение, защото оптичните камери виждат само осветената страна и остават слепи за процесите в сянка. Когато Диморфос преминава през сянката на по-големия Дидимос, датчиците засичат спад на температурата, а скоростта и характерът на това охлаждане показват доколко повърхността е изградена от фин прах и рохкав реголит или от плътни скални късове и кухини. В тези наблюдения има пробойни в теорията на онези ранни модели, които третираха малките астероиди като монолитни блокове с предсказуем отклик при сблъсък.

Материалната цена на удара и скритата механика на отломките

Експериментът ДАРТ на НАСА през две хиляди и двадесет и втора година показа, че кинетичният таран действително може да промени орбиталния период на Диморфос около Дидимос, но самият факт на промяната не обяснява напълно какво точно се е случило на място. Когато сонда удря тяло с ниска гравитация и сложен състав, част от ефекта идва от директния пренос на импулс, а друга част от изхвърлената маса на отломки, които действат като реактивна струя в обратна посока. По информация на екипите, работещи по мисията, топлинните измервания на Тири трябва да помогнат да се уточни състоянието на повърхността и физическите последици от сблъсъка, но това изглежда логично, но има един физически проблем: отдалечените термични карти дават средни стойности за цели участъци и не заменят директния контакт или изключително близкото картографиране на кратера и преразпределения материал.

В първите кадри по-малкият Диморфос изглежда по-хладен от Дидимос, което според обяснението на японските специалисти се дължи на това, че част от него попада в сянката на основния астероид. Подобна разлика е очаквана при засенчване, но истинската работа на изследователите започва при сравняването на топлинната инерция между осветените и затъмнените зони. Ако повърхността е покрита с дебел слой фин реголит с ниска топлопроводимост, най-горният слой се нагрява и изстива бързо, докато по-дълбоките пластове остават инертни. Ако преобладават плътни скали, картината е друга. Наблюденията при преминаването през сянка дават шанс да се провери дали ударът на ДАРТ е разрохкал материала, оголил по-плътни слоеве или е оставил след себе си нестабилна купчина камъни, чието поведение при нов удар би било трудно прогнозируемо.

В този контекст си струва да си припомним и по-ранните анализи за поведението на малките околоземни тела, включително дискусиите около мисията Хаябуса две и наблюденията върху астероида Рюгу, където апаратите завариха повърхност, пълна с груби скални блокове вместо очаквания гладък прах. Опитът от тези експедиции вече охлади излишния оптимизъм на инженерите, свикнали да проектират мисии върху чисти чертежи. Когато сравняваме архивните очаквания с реалните данни от терена, често се оказва, че разминаването идва не от липса на изчислителна мощ, а от недооценяване на геоложката случайност и ниската плътност на подобни образувания.