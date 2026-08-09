Крахът на Ел Карамболо: Радиовъглеродните анализи, които разрушиха мита за потопеното царство

/Поглед.инфо/ В продължение на десетилетия псевдоархеологическата индустрия опитва да превърне Югозападна Испания в декори за романтични приказки. Търсенето на митичната Атлантида в блатата на Доняна е удобен медиен продукт, но реалните архивни, геоложки и стратиграфски данни сочат към нещо значително по-прозаично и прагматично. Тартесос не е бил потопен от гнева на боговете, а е функционирал като ключов търговско-металургичен хъб, чийто упадък е пряко свързан с изчерпването на повърхностните жили в Сиера Морена, пренасочването на финикийските капиталуложения и промяната на геополитическия баланс в Западното Средиземноморие след VI век пр.н.е.

Металният монопол в края на познатия свят

Ако премахнете поетичния прах от текстовете на Херодот и Страбон, Тартесос се очертава не като утопия, а като добре организирана суровинна зона. Провинциите Уелва, Севиля и Кадис от I хилядолетие пр.н.е. са били това, което са петролните кладенци днес за Персийския залив. Планинският масив Сиера Морена е разполагал с повърхностни находища на сребро, мед и олово, чието извличане е изисквало сравнително елементарна за времето си технология. Пристигането на финикийските търговци и основаването на Гадир около 1100 г. пр.н.е. не е било мисионерска дейност, а студена инвестиционна сметка. Финикийците носят със себе си по-съвършени техники за купелация — химически процес за отделяне на среброто от оловото — а местното иберийско население осигурява физическия труд и логистиката по река Гуадалкивир.

Сведенията в Библията за корабите от Тарсис, носещи злато, сребро и слонова кост за цар Соломон, както и легендите за царувалия 80 години Аргантоний, чието име буквално означава „Човекът от сребро“, са просто античният начин да се опише хиперинфлацията на скъпоценни метали, заляла Източното Средиземноморие. Но зад тези приказни описания стоят конкретни архиви от разкопки, които показват огромен екологичен и човешки ресурс, хвърлен в мините. Става дума за топографска реалност, в която горите на Андалусия биват систематично изсичани за дървен въглен, Potentia-та на пещите е работила на предел, а отпадъчните шлаки, открити в Рио Тинто, възлизат на милиони тонове. Това не е приказка за безгрижно изобилие, а за тежка, замърсяваща индустрия, поддържана от сложна мрежа от племенни вождове, наречени по-късно от римляните турдетани и турдули.

Атлантическата илюзия и физическите лимити на терена

Хипотезата на германския археолог Адолф Шултен от 20-те години на XX век, че Тартесос е реалният прототип на Платоновата Атлантида, стъпваше на примамливо географско съвпадение — разположението зад Херкулесовите стълбове. През 2009 г. американският изследовател Ричард Фройнд отново възбуди медийния интерес, сочейки националния парк Доняна като място на затрупан от катастрофално цунами град. Проблемът с подобни сензационни теории е, че те рядко се съобразяват с хидродинамиката и геологията.

Хидродинамичните модели, разработени от екипа на физика Хосе Мария Абрил от Университета в Севиля, показват недвусмислено, че подобна хипотеза куцука откъм физически закони. Заливът на Тартесос през желязната епоха е бил плитка естуарна зона. Енергията на едно потенциално цунами се разсейва драстично при навлизане в плитки води, което прави физически невъзможно пълното заличаване на масивен градски център без остатък от характерни за такова събитие геоложки слоеве. Освен това, палеоклиматичните проби и радиовъглеродният анализ на утайките в естуара на Гуадалкивир не показват следи от внезапен, унищожителен морски катаклизъм в периода VI-V век пр.н.е.

Причината за изчезването на Тартесос от гръцките хроники е много по-малко драматична и далеч по-икономическа. Картаген, след като укрепва позицията си в Северна Африка, започва систематично да блокира занаятчийските и търговските маршрути през Гибралтарския проток. В комбинация с изчерпването на леснодостъпните повърхностни сребърни жили и спада на цената на среброто в Източното Средиземноморие поради появата на нови източници в Лаврион, икономическият модел на Тартесос просто колабира. Държавното образувание, което никога не е било централизирана империя, а хлабав търговски съюз, се разпада на отделни племенни центрове без нужда от катаклизми или катастрофи.