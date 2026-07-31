Марсианската „пчелна пита“: Curiosity засне мащабна полигонална мрежа във Вале Гранде

/Поглед.инфо/ Панорамните кадри, качени в архива на Лабораторията за реактивно движение (JPL) през юни 2026 година, запечатват ландшафт във Вале Гранде, който излиза извън традиционните геоложки аналози на Земята. Повърхността, заснета от марсохода Curiosity на 19 и 20 юни (сол 4930-4931), показва непрекъсната полигонална мрежа с клетки между 4 и 8 сантиметра, простираща се до основата на хълма Мирафлорес. Данните от спектрометрите и хипотизираните модели за циклично изсушаване отново сблъскват изследователите с физическите реалности на марсианския климат, поставяйки под съмнение базови хипотези за скоростта на седиментация в кратера Гейл.

Кадрите от камерата Mastcam, сглобени в 360-градусова панорама, показват геология, която трудно се вписва в прости лабораторни модели. Докато в учебниците по геоморфология подобни полигонални структури се обясняват с циклично намокряне и пресъхване на богати на глина тини – процеси, познати от пресъхващите езера в пустинята Атакама или сухото корито на река Окаванго – мащабът във Вале Гранде изисква съвсем различна термодинамика. Всяка една от тези клетки с размер от 4 до 8 сантиметра е очертана от фини, минерализирани ръбове. Според данните от алфично-рентгеновия спектрометър APXS, тези ръбове съдържат повишена концентрация на сулфатни соли, което подсказва за флуиден транспорт, но въпросът за времевата рамка остава отворен.

Когато апаратът Curiosity кацна на 5 август 2012 година в подножието на връх Шарп, очакванията бяха свързани с бързо идентифициране на ясната граница между "мократа" и "сухата" епоха на Марс. Реалността на терен се оказа далеч по-неугледна. За 14 години автономна работа, през които веригите и алуминиевите колела на роувъра претърпяха сериозни механични деформации от острите базалтови скали, събраният архив от данни показва по-скоро хаотична смяна на микроклиматични условия, отколкото плавна еволюция. Намирането на чисти серни кристали през минали периоди и следите от органичен въглерод в аргилитите доказаха, че химическите градивни блокове са били налични. Но наличният химически състав все още не е доказателство за биологичен процес, колкото и да им се иска на отделни публични говорители в Пасадена.

Зад геометричната регулярност на текстурата във Вале Гранде се крие чиста физика на свиването. Когато влажният седимент губи вода, той се свива и образува напрежения, които се облекчават чрез напукване под ъгли от 120 градуса – класическият модел на Тейлър-Брент. Но за да се запази такава структура на повърхността в продължение на повече от три милиарда години, без да бъде напълно заличена от еоловата ерозия и непрекъснатия пясъчен бластинг, се изисква бърза цементация. Тук химическите анализи покажат разминаване. Скоростта на натрупване на прах и пясъчните наноси от близкия 6-метров хълм Мирафлорес показват, че тези геоложки форми би трябвало да са заличени за няколко десетилетия, ако липсва непрекъснат източник на подземна влага или екстремно ниски температури, водищи до термокарстови деформации.

В географската ширина на кратера Гейл днешните температури варират от 0 градуса по Целзий през деня до минус 80 градуса през нощта. При такова денонощно колебание, подземният лед – ако изобщо съществува на тази дълбочина – претърпява постоянна сублимация. Препратките към аналогични ландшафти в сухопътните долини на Антарктида изглеждат логични на пръв поглед, но плътността на марсианската атмосфера (под 1% от земната) променя изкоррен коефициента на топлопредаване. Точно тук хипотезата за класическото пресъхване на древни езера среща физическа пробойна.

Мисията вече регистрира подобни, но значително по-малки участъци от напукана повърхност в региона Буккеp Hill и край скалата Оупон, но разпростирането на тази мрежа във всички посоки до самия хоризонт на Вале Гранде показва системен феномен. Не става дума за локално локвичко образувание, а за регионален процес, обхващащ хиляди квадратни метри. Ако тези структури са се оформили в резултат на заледяване и последваща сублимация, а не от течна вода, цялата хронология на прехода между геоложките епохи Ноахиан и Хеспериан подлежи на сериозна ревизия.

Откровената истина е, че след 4930 сола марсоходът продължава да изпраща сурови данни, които често противоречат на компютърните симулации, разработени в лабораторни условия на Земята. Докато инженерните екипи на НАСА следиат температурните датчици на радиоизотопния термоелектрически генератор (MMRTG), чиято мощност постепенно спада според законите на радиоактивния разпад на плутоний-238, научният състав е принуден да сглобява пъзела с наличните, често непълни парчета. Геометричната структура на Вале Гранде е просто поредното напомняне, че докато липсва физическа проба, върната на Земята за лабораторен анализ, всяка интерпретация остава работен вариант в архива.