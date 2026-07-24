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Мъртвата зона на Карибите: Какво всъщност лежи на дъното на Лайтхаус Риф

/Поглед.инфо/ Мъртвата вода на 70 километра от брега на Белиз не е просто туристическа картичка за водолази, а 125-метрова вертикална кухина във варовика, чиято геоложка история разкрива сухоземния си произход отпреди 150 000 години. Противно на екзотичните хипотези за метеоритни кратери, данните от подводното картографиране потвърждават обикновен карстов срив, последван от океанско инвазивно наводняване. В дълбочинните слоеве под 90 метра липсата на циркулация оформя тотална аноксична среда с високи концентрации на сероводород, където органичните остатъци и седиментите се запазват без биологичен разпад.

Деж. редактор Александра Докова 4936 прочитания
Мъртвата зона на Карибите: Какво всъщност лежи на дъното на Лайтхаус Риф
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Геологична реалност на варовиковия срив

Описването на структурата като абстрактно природно чудо бързо губи научна тежест, когато се вземат предвид сухоземните хидрогеоложки процеси от късния плейстоцен. Преди приблизително 150 000 години, по време на последните ледникови максимуми, глобалното морско равнище е било с десетки метри по-ниско от днешното. Зоната на днешния бариерен риф на Белиз е представлявала сухо варовиково плато. Дъждовната вода, наситена с въглероден диоксид, прониква през микропукнатините в калциевия карбонат, образувайки киселинен разтвор, който постепенно разтваря скалната маса отдолу.

Този дълбочинен разпад създава масивна мрежа от подземни камери със сталактити и сталагмити. Последвалият деглациационен период и бързото покачване на океанското ниво подлагат на огромно хидростатично налягане отслабените тавани на кухините. Когато подпорните конструкции на горния варовиков слой се срутват под собствената си тежест, се оформя класически вертикален карстов кладенец с диаметър от около 318 метра.

Разминаването между плитките тюркоазени води на Лайтхаус Риф и тъмносиния спектър в центъра е чиста оптика. Дълбочината от 125 метра абсорбира червената светлина от слънчевия спектър, пропускайки обратно единствено късите сини вълни. Подводният надвис на 40 метра дълбочина, където са позиционирани закостенелите калцитни образувания, е физическото доказателство за сухоземния период на кухината – сталактити не могат да се образуват във водна среда, а изискват бавно капене на калциев карбонат във въздушна камера.

Първите измервания и митът за Кусто

През 1971 г. Жак-Ив Кусто навлиза в рифа с изследователския си кораб „Калипсо“. Механиката на маневрата изисква проправяне на път през тесните коралови канали, което само по себе си е рискована логистична операция за плавателен съд с такова газене. Целта на Кусто не е била търсене на подводни аномалии, а вземане на батиметрични измервания и сондиране на сталактитните формации. Екипът му потвърждава, че кухината е с карстов произход, а намерените на дъното калцитни проби показват възраст, съвпадаща с междинните ледникови периоди.

Въпреки медийния шум около гмурканията, технологичните ограничения през 70-те години не позволяват продължителен престой на дълбочини под 60 метра без специални газови смеси. Повечето наблюдения остават повърхностни, а дъното продължава да функционира като затворена хидродинамична система, за която липсват конкретни данни.

Анаеробната химия под 90-метровата граница

Конструкцията на Синята дупка ограничава хоризонталната циркулация на водата. Морските течения преминават над отвора, но не проникват в дълбочина. Това създава рязък халоклин и термоклин на дълбочина около 90 метра. Под тази граница съдържанието на разтворен кислород пада до нула, а концентрацията на сероводород нараства драстично поради разлагането на органична материя от анаеробни бактерии.

Резултатите от експедицията през 2018 г., организирана с използването на пилотиран подводник Aquatica Submarines с екипаж Ерика Бергман, Фабиен Кусто и Ричард Брансън, дадоха възможност за триизмерно сонарно сканиране с висока резолюция. На дъното бе регистриран дебел слой токсична тиня, свободна от каквито и да е аеробни организми. Всяко животно, попаднало под сероводородната бариера – било то морски ракообразни или непредпазливи водолази – се задушава бързо и остава в състояние на частично естествено консервиране заради липсата на кислородни бактерии, които да ускорят гниенето.

Твърденията за открити артефакти от цивилизацията на маите на дъното на самия провал изискват сериозен скептицизъм. В анаеробния слой действително се утаяват органични остатъци и утаечни скали, пренесени от бури и тропически циклони, но хипотезата, че маите са навлизали навътре в океана с канута, за да изхвърлят битова керамика точно в центъра на Лайтхаус Риф, остава ненапълно доказана от археологическа гледна точка. Намерените керамични фрагменти в регионалните пещери на сушата (като Актун Туничил Мукнал) са добре документирани, но морските депозити често са резултат от вторично пренасяне на седименти или грешна интерпретация на съвременни баластни отпадъци.

Очевидно е, че зоната служи като естествен затворен архив. Слоевете от коралов пясък и органичен прах, натрупани на дъното без смущения от бентосни организми, позволяват реконструиране на историческия климат. Геохимичният анализ на ядки от утаечните слоеве показва ясни периоди на суша в Централна Америка между 800 и 1000 г. от новата ера. Времевият прозорец съвпада с колапса на класическата култура на маите, но климатичният фактор е само един от елементите в комплексния системен срив на тази цивилизация.

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