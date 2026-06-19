Математическите модели срещу историята на Земята: Палеонтолози доказаха изкривяването на статистиката за глобалните биокризи

/Поглед.инфо/ Модерната политическа митология, захранваща индустрията на въглеродните квоти и деиндустриализацията, получи неочакван удар откъм емпиричната наука. Докладът на Палеонтологичния институт „Борисяк“ към Руската академия на науките, озаглавен „Палеобиология: Митове и факти за масовите измирания“, извежда на преден план суровите факти от фосилния летопис, които рязко контрастират с компютърните симулации на съвременния алармизъм. Вместо идеологически лозунги, учените представят хладен анализ на базата на логистиката на биосферата, геоложките ресурси и системните пробойни в досегашните еволюционни модели. Оказва се, че катастрофите от миналото нямат нищо общо с линейните графики, с които днес се оправдават трилионни икономически пренастройки.