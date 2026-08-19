Медуза, Посейдон и анатомията на един мит: Как зооморфните култове родиха легендата за Пегас

/Поглед.инфо/ Анатомията на древногръцката митология рядко прощава на онези, които търсят в нея детски приказки или романтични алегории. Зад красивия образ на снежнобелия крилат кон Пегас, превърнал се през Ренесанса в дежурна метафора за поетично вдъхновение, стои бруталният и суров контекст на архаичните средиземноморски култове, географските лимити на Елада и сложните политико-религиозни борби за легитимация на местните аристократични родове. Когато Персей обезглавява Медуза Горгона в далечните географски периферии на познатия тогава свят, от разсечената шия на чудовището не просто излиза крилат кон – ражда се специфичен религиозен символ, съчетаващ хтоничните земни сили с небесния ред на олимпийците.

Ако съблечем от образите на Ренесанса и неокласицизма тяхната захарна обвивка, ще открием, че раждането на Пегас е чист продукт на функционалната логика на архаичното мислене. Майка му – Медуза, някога прелестна девица, превърната от Атина в чудовище със змии вместо коси, е типичен представител на доолимпийския, матриархален и хтоничен пласт в средиземноморските вярвания. Бащата е Посейдон – но не просто романтичният властелин на вълните, а "Еносихтон" (Земетръсецът), чиято най-древна зооморфна ипостас в микенските глинени таблички с писмо Линеар Б е именно конят.

Когато Персей отсича главата на Горгоната, кървавият акт не е нищо повече от хирургическо отстраняване на стария ред. От разсеченото тяло излизат Пегас и брат му Хризаор. Името "Пегас" произлиза от гръцката дума за извор или изворна вода (πηγή). Тук сблъсъкът с физическата реалност на Гръцкия полуостров е категоричен. В карстовия, сух и безводен ландшафт на Беотия и Пелопонес, намирането на подпочвени води е било въпрос на оцеляване за всяко бронзово или ранножелязно общество.

Според античните текстове, където и да удареше с копитото си, Пегас отваряше извори. Най-известният сред тях е Хипокрен („Конският извор“) на планината Хеликон. Този детайл не е художествена измислица. Хидрогеоложките проучвания в района на Беотия показват, че тектоничните разломи около Хеликон и Парнас наистина образуват естествени извори точно на места с висока сеизмична активност – подпочвените води си сичат път през скалните пролуки именно след земетресения, символизирани от копитата на Посейдоновия син.

За да разберем как този див, непредвидим природен елемент бива опитомен, трябва да разгледаме епизода с Белерофонт. Тук виждаме класически пример за държавно-религиозна пропаганда на Коринт. Героят Белерофонт, изпратен на практически самоубийствена мисия срещу Химера – друго сглобено от анатомични кошмари чудовище – не разчита на собствената си мускулна сила. Той се нуждае от технологично предимство. И го получава чрез Атина Палада, която му връчва златната юзда. Впрегатното съоръжение в този контекст е символ на разума и цивилизацията, овладяващи суровата, първична животинска енергия.