/Поглед.инфо/ Новите разчети на белгийския университет в Льовен и френския изследователски център CEA Paris-Saclay, публикувани в специализираното списание „Астрономия и астрофизика“, подложиха на радикална ревизия досегашния консенсус за физическия край на Земята. Вместо сигурно поглъщане от разширяващото се ядро на Слънцето във фазата на червен гигант, математическите модели на приливната дисипация от последните 15 години показват друга траектория. Балансът между загубата на слънчева маса чрез звезден вятър и гравитационното привличане се оказва изместен в полза на орбиталното отдалечаване. Текстът анализира институционалните изчисления, логистиката на астрофизичните наблюдения над звездата L2 Puppis и причините, поради които Меркурий и Венера остават извън зоната на спасение.

Научният консенсус рядко е нещо повече от временно примирие между наличната изчислителна мощ и остарелите теоретични допускания. Публикуваното в списание „Астрономия и астрофизика“ изследване на екипа от белгийския университет в Льовен, ръководено от Матс Еселдеурс, демонстрира точно тази уязвимост на дългосрочните прогнози. Десетилетия наред тезата, че Земята ще бъде механично погълната от разширяващата се слънчева корона по време на прехода ѝ в червен гигант, се приемаше за аксиома. Настоящото преразглеждане на физическите променливи обаче показва, че уравненията, върху които се градеше тази катастрофична парадигма, съдържат сериозни структурни пробойни. Проблемът се оказва не в липсата на данни, а в твърде опростеното описание на флуидната динамика вътре в умиращите звезди, което е довело до грешни изводи за баланса на силите в Слънчевата система.

Според информация на Стефан Матис, астрофизики от центъра CEA Paris-Saclay във Франция, моделирането на приливите през последните петнадесет години е претърпяло количествена промяна поради въвеждането на нови хидродинамични симулации. Когато водородното гориво в слънчевото ядро се изчерпи, звездата ще премине последователно във фазата на червен гигант и в т.нар. асимптотична клонова фаза на гигантите (AGB). В този период се задействат два противоположни физически механизма, чийто баланс определя траекторията на останалите небесни тела. От една страна, приливните взаимодействия между разширяващата се повърхност на звездата и близките планетни тела генерират гравитационен натиск, който забавя орбиталната скорост и привлича планетите навътре. От друга страна, засиленият звезден вятър води до масивна загуба на слънчева маса, което отслабва общото гравитационно поле на центъра и позволява на орбитите на външните тела да се разширят. Досегашните компютърни модели даваха предимство на първия фактор, поставяйки Земята в зоната на неизбежното унищожение, но новите числени методи показват, че дисипацията е по-ниска от очакваното досега.

За да се осигури емпирична база за тези твърдения, изследователският екип се е фокусирал върху детайлното наблюдение на застаряващата звезда L2 Puppis, разположена в относителна близост и разглеждана като структурен аналог на бъдещото състояние на Слънцето. Наблюденията над физическата загуба на маса при L2 Puppis показват, че интензивността на звездния вятър е напълно достатъчна, за да изтласка Земята и Марс на по-безопасни, по-широки орбити, преди разширяващата се газова обвивка на звездата да ги достигне. Числата от новото моделиране сочат, че новите параметри на дисипация оставят Земята извън радиуса на физическо улавяне. В същото време се потвърждава, че Меркурий и Венера нямат необходимия орбитален резерв и ще бъдат окончателно погълнати, което показва, че разпределението на космическата материя зависи от строго измерими граници на масите, а не от общи линейни тенденции. След приключването на този процес Слънцето би трябвало да се превърне в изключително плътно бяло джудже, което постепенно ще изстине поради липсата на нови термоядрени реакции.

Целият този астрофизичен дебат има изразен академичен характер, тъй като реалното преместване на орбитите се очаква след около пет милиарда години – период, излизащ извън капацитета на каквато и да е политическа или социална предвидимост. За сериозния анализ обаче е важен институционалният и финансов контекст, в който се раждат тези ревизии. Финансирането на подобни мащабни симулации в центрове като CEA Paris-Saclay и белгийските държавни институции често е обвързано с поддържането на определен изследователски капацитет, който трябва да доказва своята полезност чрез постоянна актуализация на фундаментални модели, както вече отбелязахме в анализите за кризата на европейското висше образование и разпределянето на научните субсидии. Инвестициите в теоретична астрофизика понякога служат за параван на технологичното изоставане в приложните индустриални сектори, където липсата на реални енергийни и суровинни алтернативи не може да бъде компенсирана с компютърни модели.

Твърденията на Матис и неговия екип, че Земята може да излезе на по-широка орбита, все пак не означават запазване на условията за живот, тъй като повишената светимост на Слънцето ще изпари световния океан дълго преди гравитационната хватка да се разхлаби. Истинският парадокс се състои в това, че съвременната европейска наука влага огромен изчислителен и финансов ресурс в прецизирането на математически модели за събития с милиарди години отсрочка, докато реалната логистична и индустриална инфраструктура на континента се намира на командно дишане под натиска на текущите икономически реалности. Новите данни за ниската приливна дисипация са безспорен триумф на алгоритмичното моделиране, но те само илюстрират как интелектуалният елит предпочита да решава проблеми от досега неотчетени слънчеви ветрове, вместо да се заеме с материалната база на настоящето.