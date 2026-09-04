Метал, прах и военни приоритети: Реалните причини зад липсата на бутонни телефони в съветския бит

/Поглед.инфо/ Масовата употреба на ротационни телефони в Съветския съюз до самия залез на 80-те години често се обяснява с битова инертност или с някаква романтична носталгия по стабилното минало. Реалността обаче е далеч по-прозаична и се крие в суровата логистика, дефицита на полупроводници и пълното нежелание на държавата да инвестира в гражданска инфраструктура. Докато западните мрежи преминаваха към честотно набиране още през 60-те години, съветският абонат въртеше шайбата просто защото комутационната система зад стената не можеше да разпознае нищо друго освен физическо прекъсване на тока.

Желязната логика на декадно-стъпковата комутация

Всеки, който е отварял съветски телефон от серията ТА-68 или АТС-74, знае, че вътре няма никаква сложна електроника. Налице е единствено прекъсвач, свързан с механичен забавител. Тази конструкция не е плод на дизайнерски мързел, а пряко отражение на това, което се намира в сградите на автоматичните телефонни централи. Главният гръбнак на съветската гражданска комуникация бяха декадно-стъпковите централи (ПАТЦ), чиито основи стъпват върху патенти от началото на XX век. При въртене на циферблата пружинният механизъм просто отваря и затваря веригата определен брой пъти — от един до десет импулса. Релето в централата физически стъпва напред с всеки токов импулс.

За да разберете мащаба на проблема, трябва да погледнете отвъд телефонния апарат. Въвеждането на бутонни телефони с тонално набиране (DTMF) изисква централата да може да анализира звукови честоти, а не просто да броя прекъсвания на тока. В СССР стъпковите АТЦ физически не притежаваха блокове за честотен анализ. Смяната на телефоните с бутонни означаваше не просто подмяна на пластмасовите кутии по домовете, а пълно бракуване и демонтаж на хиляди тонове релейно оборудване, поместено в огромни сгради. При липсата на капиталови инвестиции за гражданския сектор, тази задача беше абсолютно неизпълнима за планиращите органи.

Освен това стъпковите централи притежаваха едно огромно предимство за съветските реалности: те бяха невероятно непретенциозни. За разлика от чувствителната западна електронна комутация, съветските механични избиратели работеха безпроблемно в неотопляеми помещения, при висока запрашеност и с минимална поддръжка от слабоплатен персонал. В условията на вечен недостиг на ресурси, това се считаше не за изоставане, а за оптимално инженерно решение.

Приоритетите на Госплан и микроелектронният глад

Вторият фундаментален проблем се криеше в структурата на съветската промишленост. Производството на телефонни апарати се управляваше от строго централизирани директиви. Заводи като „Красная заря“ в Ленинград, „ТАИИ“ в Тбилиси и „ЛЕТЗ“ във Лвов бланваха милиони бройки по стандарти, утвърдени още през 60-те години. Всяко пренастройване на поточната линия за производство на бутонни апарати изискваше нови комплектуващи детайли, интегрални схеми и кондензатори.

Тук системата удряше на камък. Всички налични полупроводници, транзистори и микрочипове се разпределяха с приоритет към Военно-промишления комплекс и космическите програми. За гражданското производство оставаха само трохи. Първите опити за масови съветски бутонни телефони, като моделите „Електроника ТАС-200“, разчитаха на специализирани интегрални схеми от сериите К145, които бяха в постоянен дефицит и имаха висок процент на дефекти. Да се хабят дефицитни силициеви кристали, за да може гражданинът да набира номера си с две секунди по-бързо, се считаше за икономически неоправдано от страна на държавните планиращи органи.

Дори когато в края на 80-те години започнаха да се появяват първите бутонни апарати за широка употреба, те в мнозинството си не работеха в тонален режим. Те просто електронно емулираха механичните импулси — генерираха същите тези прекъсвания на тока, които ротационният диск прави механично. Това беше технологичен палиатив: телефонът изглеждаше модерен отвън, но отдолу си оставаше същата импулсна система, натоварена с допълнителна електроника, която дефектираше при най-малкия колебание в напрежението.