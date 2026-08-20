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Метеорити вместо руда: Неудобният химически състав на съкровището от Вилена

/Поглед.инфо/ През 1963 година край Аликанте, в сухото корито на Rambla del Panamor, археолозите изравят 66 златни предмета с общо тегло близо десет килограма. За академичния свят това трябваше да бъде просто поредното потвърждение за богатите елити на Късната бронзова епоха в Иберия. Две корозирали парчета метал в същата тази находка обаче – малка полусфера и една деформирана гривна – отвориха методическа пробойна в установената хронология, която отне повече от шест десетилетия на лабораторни изследвания, за да бъде систематично обяснена.

Деж. редактор - Александра Докова 5640 прочитания
Метеорити вместо руда: Неудобният химически състав на съкровището от Вилена
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Архивното гробище и въглеродният дисонанс

Когато реставраторите за първи път класифицират артефактите от Общинския археологически музей на Вилена, логистиката на тогавашната наука бързо удря на камък. Стратиграфията на терена и контекстът на златото категорично сочат към периода между 1500 и 1200 г. пр.н.е. На Иберийския полуостров обаче местният добив и топенето на желязна руда от земната кора започват едва около 850 г. пр.н.е. Това е систематичен разрив от най-малко четири века. Догмата в ранната археология изискваше тези два предмета или да бъдат обявени за по-късно замърсяване на пласта, или просто да бъдат оставени в складовете, докато прахта покрие научния дискомфорт.

Зад този проблем не стои някаква мистична древна тайна, а чиста химическа и технологична физика. Земната желязна руда изисква високи температури на топене и сложни металургични пещи с активен дух и въглища, които иберийските общества от Късната бронзова епоха просто не са притежавали. За да разтопиш и обработиш земен хематит или магнетит, ти трябва коренно различна инфраструктура от тази за мед и калай.

Химията на небесния ресурс

Изходът от тази логическа блокада дойде с методите на съвременната масспектрометрия. Под ръководството на Салвадор Ровира-Льоренс, бивш ръководител на реставрационния отдел в Националния археологически музей в Мадрид, изследователският екип успя да вземе микроскопични проби от корозиралата повърхност на двете спорни парчета.

Разделителната линия между добитото от земята желязо и небесното такова е конкретен химически елемент – никелът. Докато стандартното кристализирало желязо съдържа едва следи от него, метеоритните сплави са с високо съдържание на никел, често надминаващо 5 процента от общата маса.

Лабораторният масспектрометричен анализ с индуктивно свързана плазма показа, че въпреки тежката окислителна корозия, претърпяна от обектите за три хиляди години, никеловият профил в полусферата (вероятно дръжка на скиптър или оръжие с диаметър 4,5 см) и в гривната (с диаметър 8,5 см) съвпада с характерния състав на метеоритното желязо.

Това откритие моментално затвори четиривековия хронологичен процеп. Майсторите от Вилена не са притежавали подземни леярни за желязо, нито са изпреварили времето си чрез неизвестни технологии. Те просто са обработили рядък, паднал от небето ресурс по същия начин, по който са оформяли студено ступано злато и бронз.

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