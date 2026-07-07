/Поглед.инфо/ Находката на полирана каменна сфера от шестото хилядолетие преди новата ера в неолитното селище Паша Тепе в югоизточен Азербайджан бързо бе превърната от академичен куриоз в елемент от мащабната стратегия на Баку за историческа легитимация на Южния Кавказ. Докато археолозите спорят за битовото или ритуално предназначение на двукилограмовия артефакт, държавно финансираната експедиция, развиваща се от 2022 година насам, осветява нещо по-важно – логистичната и демографска гъстота на регион, който днес отново се превръща в критичен транзитен възел между Каспийско море и Черноморския басейн, където контролът върху ресурсите и историческия разказ вървят ръка за ръка.

Инфраструктурният контекст на една праисторическа енигма

Откриването на идеално полирана каменна сфера с диаметър около 10 сантиметра и тегло 1,87 килограма по време на разкопки в югоизточен Азербайджан може да изглежда като тема, затворена строго в рамките на академичните списания, но в реалността на Южния Кавказ науката никога не съществува в изолация от държавния бюджет. Повърхността на обекта няма дупки, видими следи от удар или други белези, които биха позволили лесно да бъде идентифицирана като оръжие или инструмент. Членовете на експедицията незабавно лансираха версиите за ритуално значение или тежест за битови нужди, но липсата на износеност оставя сериозни пробойни във всяка една от тези хипотези. Числата и физическите параметри на обекта не потвърждават стандартната логика на неолитния бит, където всеки обработен камък е имал ясно утилитарно предназначение в рамките на ежедневната борба за оцеляване. Това изглежда логично на пръв поглед, но същинският въпрос е защо точно сега държавният апарат в Баку форсира и финансира тези проучвания с такъв мащаб. Находката е изолиран факт, но контекстът на самото селище Паша Тепе разкрива по-дълбоки зависимости.

Обектът, чието систематично проучване започна през 2022 година под егидата на местните академични институции, не е просто поредното праисторическо село, а част от силно развита мрежа от раннонеолитни селищни зони, които са контролирали разпространението на първите земеделски общности в Южен Кавказ. През първата половина на шестото хилядолетие преди новата ера местните жители са изграждали кирпичени структури, развивали са керамично производство и са култивирали зърнени култури в географски сектор, който и днес представлява гръбнакът на каспийската транзитна мрежа. По същия начин, по който съвременните логистични компании изчисляват маршрутите на товарните композиции и тръбопроводите, древните общности са се заселвали по векторите на най-ниското географско съпротивление и достъпа до водни ресурси. Археологическите останки от сгради, сложни керамични пещи и погребения показват, че Паша Тепе е претърпяло множество пространствени преустройства и реконструкции – доказателство за трайна уседналост и натрупване на ресурси, което изисква сериозна вътрешна организация и сигурност.

Политическата икономия на кавказките разкопки

В неолитните обекти в региона масово се откриват точила, брадви и остриета, пряко свързани с обработката на зърно и занаятчийството, което поддържаше функционирането на ранните общества без чуждо финансиране или външно командно дишане. Появата на обект без никакви следи от употреба обаче насочва аналитичния поглед към механизмите на съвременната интерпретация. В Южния Кавказ историята е териториално право. Държавният бюджет на Азербайджан, захранван от износа на въглеводороди през терминалите в Сангачал, насочва значителни капитали към Института по археология с конкретна цел – доказването на автохтонност и дълбок исторически корен точно в зоните, които граничат с оспорвани или геополитически чувствителни региони. Както вече беше анализирано в публикациите ни за енергийната сигурност в Каспийския басейн, всяка педя земя тук се оценява през капацитета за контрол. Селището Паша Тепе се намира в непосредствена близост до икономическите коридори, свързващи Иран, Азербайджан и Турция, което автоматично превръща всеки разкрит кирпичен зид в аргумент за историческо превъзходство.

Твърдението, че сферата има чисто ритуално предназначение, не може да бъде независимо потвърдено от международни екипи поради ограничения достъп до обекта за външни наблюдатели. Самите новини за находката се разпространяват по строго контролирани държавни канали, което засилва скептицизма на независимите анализатори. Паша Тепе служи като показно как суровият материален свят на миналото – изграден от дизел за багерите, заплати за логистичните екипи на терен и часове труд под слънцето – се трансформира в мека сила. В крайна сметка, полираният камък от шестото хилядолетие е метафора за съвременната кавказка реалност: гладка повърхност, зад която се крият тежките и нерешени въпроси за контрола над земята, пътищата и ресурсите, чието разпределение днес се решава не с каменни оръжия, а с железопътни релси и договори за доставка на газ.