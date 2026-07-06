Митът, който се оказа вирус: Истинската история зад легендата за рогатия заек

/Поглед.инфо/ Историите за митични създания често служат за параван на сериозни научно-промишлени процеси. Случаят с така наречените „рогати зайци“, изследвани за първи път от американския вирусолог Ричард Шоп през 1933 г. в Рокфелеровия институт за медицински изследвания, демонстрира прехода от ловен фолклор към тежка фармацевтична индустрия. Откриването на папиломавируса при американските диви зайци (CRPV) се превръща в технологична основа за разработването на съвременните ваксини срещу човешкия папиломавирус (HPV). Зад биологичния феномен на туморните израстъци обаче стоят десетилетия на индустриална логистика, държавно финансиране и пазарни монополи, които днес определят разпределението на ресурсите в глобалното здравеопазване, оставяйки малко място за наивен идеализъм.

Фолклорът като индустриален суровинен източник

Митовете и легендите в Северна Америка, свързани с т.нар. „джакалопи“ или рогати зайци, дълго време уплътняваха страниците на провинциалната преса и разказите край лагерния огън, преди да се превърнат в обект на мащабен научно-промишлен интерес. През 1933 година д-р Ричард Шоп от Рокфелеровия институт за медицински изследвания в Принстън решава да подходи към този феномен не като към ловджийска измислица, а като към конкретна патологична проява с ясен биологичен причинител. По това време вирусологията все още се намира в зачатъчен стадий, а логистиката на изследванията зависи изцяло от доставките на сурови материали от местни ловци в Айова и Канзас. Числата и архивите от онази епоха показват, че зад научното любопитство бързо се появяват капиталите на големите американски фондации, които търсят пробив в разбирането за онкологичните заболявания. Наличните отчети сочат, че Шоп успява да изолира вирус, преносим чрез филтрирани екстракти, което за първи път доказва, че инфекциозен агент може да индуцира туморен растеж при бозайници. Това фундаментално откритие разбива тогавашната медицинска догма, че раковите образувания са изключително резултат от генетична предразположеност или механични тъканни увреждания.

Лабораторната логистика и механизма на трансформация

Експерименталният процес, описан в протоколите на института, разкрива чиста проба оперативен реализъм: рогата се смилат, филтрират се през порцеланови филтри на Шамберлан, за да се елиминират бактериалните замърсявания, и се втриват в скалповете на здрави лабораторни екземпляри. Резултатите са консистентни – вирусът, наречен по-късно Cottontail Papillomavirus (CRPV), предизвиква същите кератинови израстъци. Според източници от историята на медицината, тук се появява първата сериозна аналитична пробойна в класическата теория за имунитета. При домашните зайци вирусът предизвиква карциноми, които обаче не произвеждат инфекциозен вирус, докато при дивите зайци образуванията падат сами след няколко месеца, демонстрирайки капацитет за самоограничаване на инфекцията. Този специфичен детайл показва, че биологичните системи реагират коренно различно в зависимост от генетичния фон и условията на средата – факт, който съвременните фармацевтични компании често пропускат в маркетинговите си кампании, насочени към масовата имунизация. Финансовите потоци, насочени към тези изследвания през 40-те и 50-те години на минахлия век, подготвят почвата за превръщането на дивата фауна в суровинна база за патенти, както вече анализирахме в материала ни за преразпределението на бюджетите за биосигурност през изминалата година.

От заешките брадавици до глобалния ваксинационен монопол

Преходът от заешкия папиломавирус към човешкия му аналог (HPV) отнема няколко десетилетия, но следва същата пазарна логика. Германският вирусолог Харалд цур Хаузен стъпва върху основите, положени от Шоп, за да докаже връзката между HPV и рака на маточната шийка, което му носи Нобелова награда през 2008 г. Веднага след това логистичният и производствен апарат на корпорации като Merck и GlaxoSmithKline стартира масово производство на ваксините Gardasil и Cervarix. Тук вече не говорим за чиста наука, а за тонове алуминиеви адюванти, пречистени протеини, сложни вериги за доставка до складовете в Източна Европа и дългосрочни договори за милиарди с националните министерства на здравеопазването. Пазарът на тези препарати в момента се намира на своеобразно командно дишане, поддържан от агресивни държавни програми и задължителни имунизационни календари. Критиците на този модел отбелязват, че докато вирусът при дивите животни се предава по естествен път чрез насекоми и често затихва без външна намеса, при човешката популация икономическият натиск изисква тотално обхващане на пазара, без винаги да се отчитат регионалните специфики и имунния статус на отделните социални групи.

Медийният шум около „зомби зайците“ като инструмент за финансиране

Периодичните медийни кампании в САЩ и Западна Европа, последната от които се наблюдаваше, когато социалните мрежи бяха наводнени със снимки на „зомби рогати зайци“, нямат нищо общо с реална екологична заплаха. По информация на екологичните агенции, става дума за напълно естествени циклични огнища на папиломавирус сред дивите популации, улеснени от повишената влажност и размножаването на векторите на заразата (кърлежи и комари). Нагнетяването на обществена истерия обаче обслужва конкретни интереси в сектора на биосигурността. Числата не потвърждават версията за опасна мутация на вируса или непосредствена заплаха за хората, тъй като CRPV е строго видово специфичен. Въпреки това, финансирането на програми за изследване на зоонози получава сериозен тласък всеки път, когато в публичното пространство се появи заплашително изглеждащо животно. Това е класически механизъм, при който реалната логистика на лабораториите се захранва чрез контролиран медиен стрес, докато същевременно истинските пробойни в общественото здравеопазване – като недостига на базови антибиотици и суровини за производство на генерици – остават извън фокуса на държавното внимание.