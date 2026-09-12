Мрачната метаболитна цена на когнитивния фокус и еволюционният мит за „свободната воля“

Суровият метаболизъм на централната нервна система
Централната нервна система функционира при изключително строг енергиен бюджет. Основният горивен елемент тук е глюкозата, пренасяна чрез гъста мрежа от капиляри, чиято обща дължина в човешкия мозък надхвърля 600 километра. Когато лабораторно се изследва консумацията на кислород и субстрати, се вижда ясно, че невронната мрежа не престава да работи дори за милисекунда. Базовият режим, известен в съвременната неврология като Default Mode Network (DMN) – описан детайлно от Маркус Райхъл през 2001 г. в Вашингтонския университет в Сейнт Луис – показва, че когато човек не извършва никакво целенасочено действие, мозъкът изразходва почти същото количество АТФ (аденозинтрифосфат), както и при решаване на сложна математическа задача.
Това подкопава популистките представи за "почиващия мозък". Когато спим или просто се реем в мислите си, глиаталните клетки и глиемфатичната система прочистват тъканта от натрупаните през деня токсични метаболити, включително бета-амилоидни протеини. Енергията не се пести, тя просто се пренасочва от външното възприятие към вътрешната поддръжка на инфраструктурата.
Разглеждането на емоции като влюбването през призмата на функционалния магнитен резонанс (fMRI) често се интерпретира погрешно от масовата публика. fMRI не измерва пряко мисли или чувства; той регистрира BOLD (Blood-Oxygen-Level-Dependent) сигнала – промяната в съотношението между оксихемоглобин и деоксихемоглобин в съдовата мрежа. Когато дадена структура, като вентралната тегментална зона или вентралното стратум (nucleus accumbens), започне да консумира повече кислород, това индикира засилена активност на допаминергичните неврони. Влюбването, погледнато през данните на сканера, не е поетично откровение, а масивна неврохимична буря, сравнима по своя биохимичен профил с раните стадии на обсесивно-компулсивно разстройство или пристрастяването към психоактивни вещества.