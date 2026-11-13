Находката на мамута Яна в Русия отваря нови въпроси за оцеляването на ледниковите гиганти и скъпите лабораторни тестове

/Поглед.инфо/ Вечната замръзналост в Сибир започва да се разпада пред очите ни, а заедно с калните свлачища на повърхността излизат останки, които са стояли запечатани в лед десетки хилядолетия. В огромния термокарстов кратер Батагай местни жители и изследователи се натъкнаха на мумия на бебе мамут, кръстено Яна, което е загинало преди около петдесет хиляди години. Животното тежи сто и осемдесет килограма, високо е метър и двадесет и е запазено в състояние, което рядко се вижда извън учебниците по анатомия. Докато медиите се възхищават на поредната сензация от Далечния изток, в лабораториите в Якутск започва тежка, скъпа и бавна работа по разчитането на тъканите, преди размразяването и бактериите да унищожат това, което студът е пазил.

Когато човек погледне снимките от кратера Батагай в басейна на река Яна, първото впечатление не е за някакъв романтичен изследователски полигон, а за гигантска, разкъсана рана в земната кора. Тази огромна падина, наричана от местните хора порта към подземния свят, всъщност е класически пример за груба физика и разрушена инфраструктура на природата. През шестдесетте години на миналия век в този район на Верхоянския окръг започва масова сеч на тайгата, която премахва естествения топлоизолационен слой от мъх и дървета. Без сянката на гората лятното слънце започва да нагрява директно горния почвен слой, под който лежи вековен лед, примесен с пясък и глина. Резултатът е срутване на земните маси, което продължава и днес с темпове, които инженерите и геолозите трудно успяват да картографират. Именно в тази кална, постоянно плъзгаща се стена от размразена тиня беше открито бебето мамут Яна, чието тяло е било избутано навън от гравитацията и подпочвените води, без да мине през тежката техника на златотърсачите или иманярите на бивни.

Самата находка представлява труп на женско животно на възраст около една година, с височина в холката сто и двадесет сантиметра и тегло около сто и осемдесет килограма, като предната половина на тялото се е откъснала и паднала на дъното на падината, докато задните крайници все още са били заклещени в ледената стена. За палеонтолозите от Музея на мамутите към Североизточния федерален университет в Якутск подобен екземпляр е рядък късмет, защото по целия свят до този момент са описани едва шест подобни пълни мумии на мамути, като пет от тях са намерени именно на територията на Русия. По кожата, главата, ушите, устната кухина и малкия хобот на Яна липсват следи от хищници, което подсказва, че животното е загинало бързо и е било затрупано почти мигновено от кал или сняг, преди вълците, пещерните хиени или лешоядите да успеят да разкъсат трупа. Тази липса на външни поражения превръща останките в идеален биологичен архив, но тук започват и реалните главоболия за учените, които трябва да пренесат и съхранят сто и осемдесет килограма размразяваща се плът в условията на суровата якутска логистика.

Логистиката на ледения архив и битката с гниенето

В популярните репортажи откриването на древна мумия изглежда като чиста научна победа, но на терен нещата опират до хладилни камери, генератори, транспортни разходи и строг контрол върху микроклимата. В момента, в който замръзналата тъкан напусне ледения си саркофаг в стената на Батагай и влезе в контакт с въздуха и слънчевата светлина, започва необратим процес на разлагане, задвижван от съвременни бактерии и гъбички. Ако останките не бъдат транспортирани незабавно до специализираните фризери в Якутск, където температурата се поддържа стабилно на минус осемнадесет или минус двадесет градуса по Целзий, меките тъкани ще се превърнат в безформена маса за броени дни. В по-ранни експедиции в Сибир неведнъж се е случвало ценни находки да бъдат повредени или частично изгубени заради липса на гориво за хеликоптерите, счупени всъдеходи или бюрократични спорове между местните власти и научните институти за това кой притежава правата върху намерения обект.

Отделен и твърде неприятен проблем в този регион е черният пазар за мамутови бивни, който от години функционира като паралелна икономика в най-бедните райони на Якутия. Всяко лято стотици бригади обикалят бреговете на реките и термокарстовите свлачища с мощни водни помпи, с които буквално измиват вечната замръзналост в търсене на добре запазена слонова кост, която после заминава към пазарите в Китай и Югоизточна Азия. При тези нелегални промивки скелетите и меките тъкани на древните животни обикновено се разкъсват и изхвърлят в калта, защото нямат директна търговска стойност за търсачите. В случая с бебето мамут Яна местните жители са проявили здрав разум и са извикали учените, вместо да разкопават стената на кратера с подръчни средства, но подобна съзнателност остава по-скоро изключение на фона на масовото унищожаване на палеонтологични пластове по поречието на Лена, Индигирка и Колима.

Анатомията под скенера и границите на лабораторните методи

След като останките на Яна вече са прибрани в лабораторията на музея „Лазарев“ в Якутск, изследователите прилагат стандартен, но трудоемък протокол, който започва много преди някой да посегне към скалпела. Първата стъпка е пълното триизмерно сканиране и компютърната томография на тялото, които позволяват на анатомите да видят разположението на вътрешните органи, състоянието на костната система, млечните зъби и евентуалните патологии, без да нарушават целостта на кожата. При предишни подобни изследвания, като това на бебето мамут Люба, открито на полуостров Ямал, именно томографията показа, че животното се е задушило, след като е вдишало гъста кал при пропадане в блато или речен бряг. Предстои да се види дали и Яна е споделила същата съдба, като изследователите ще проверят съдържанието на трахеята, бронхите и стомаха за остатъци от тиня или несмляна храна.

Анализът на стомашното съдържимо при едногодишно мамутче има огромна стойност за реконструкцията на древната екосистема, известна като мамутова степ. На тази възраст малките все още са бозаели мляко от майките си, но вече са започвали да пасат треви и храсти, което означава, че в храносмилателния тракт на Яна вероятно са запазени полени, спори и растителни влакна от периода преди петдесет хиляди години. Чрез тях палеоботаниците могат да възстановят с висока точност какви растения са виреели в Североизточна Сибир по време на късния плейстоцен и каква е била влажността на въздуха. Това звучи стройно и убедително, но тук се появява един сериозен методологичен проблем, който често остава скрит зад ентусиазираните прессъобщения. Радиовъглеродното датиране на обекти на възраст около петдесет хиляди години се намира на самата горна граница на чувствителност на този метод, където и най-малкото замърсяване на пробата със съвременен въглерод от почвата или лабораторния въздух може да изкриви резултата с няколко хилядолетия. Поради тази причина твърдението за възрастта на Яна трябва да се приема като предварителна оценка, която тепърва ще се проверява чрез паралелни тестове в различни лаборатории.