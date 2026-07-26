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Научни доказателства за първата смолиста защита на сухоземните растения

/Поглед.инфо/ Когато Джиханг Луо и екипът му от Нанкинския институт по геология и палеонтология изваждат десет килограма сурови въглища от формацията Худжиерсит в Северозападен Китай, намерението им е било банално – стандартно изследване на растителни спори от девонския период. Лабораторната рутина обаче се счупва под ултравиолетовата лампа: микроскопични включения в скалната маса светват в ярко синьо. Химическият хроматографски спектър потвърждава, че става дума за органика на 385 милиона години – органика, която пробива досегашната хронологична теория за появата на растителните смоли с цели 140 милиона години назад.

Деж. редактор Александра Докова 3511 прочитания
Научни доказателства за първата смолиста защита на сухоземните растения
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Лабораторният микроскоп срещу романтиката на палеонтологията

В палеонтологията има една тиха интелектуална мъгла, която обикновено се появява, когато датирането на намерените проби се сблъска с досегашните научни консенсуси. Свикнали сме да асоциираме кехлибара с гладки, прозрачни късове от Балтика или Доминикана, капсулирали в себе си древни насекоми. Реалността на терен в китайската провинция Синцзян е далеч по-сурова. Тук няма красиви овални камъни. Текстурата, върху която се базира изследването на екипа от Нанкин, се състои от точно 241 фрагмента, извлечени след механично строшаване и химическо промиване на въглищната маса. Всеки от тези фрагменти е с размери под половин милиметър. За да ги идентифицираш, ти трябва не късмет или романтично палеонтологично вдъхновение, а часове монотонна работа с газово-хроматографски мас-спектрометър и фурие-трансформационна инфрачервена спектроскопия.

Анализът на химическите връзки разкрива органични полимери, изключително близки до терпеноидните съединения, произвеждани от съвременните иглолистни видове. И точно тук възникват първите сериозни пробойни в теорията. През средния девон – преди около 385 милиона години – съвременните голосеменни и иглолистни дървета просто не са съществували на планетата. Първите прогимноносперми, като легендарния археоптерис, тъкмо са започвали да развиват дървесинна структура и коренови системи. Според документите от изследването, растителните производители на тази смола все още са неизвестни за систематичната ботаника, макар биохимичният сигнал да е неоспорим.

Еволюционната логика на биохимичната защита

Възниква въпросът защо на едно растение от девонския период му е било нужно да инвестира оскъдни ресурси в производството на сложни въглеводородни съединения като смолата. Физиката и ботаническата логика сочат към биологична война за оцеляване. Преди 385 милиона години сушата е била сурово, брутално място. Процесът на колонизация от страна на първите висши растения е преминавал през постоянни термични стресове, механични пробиви от вятър и първични гъбични патогени. Смолата не е възникнала като декоративен страничен продукт. Тя е била първият запечатващ субстрат, химическа преграда, която е изолирала физическите рани по ствола и е спирала навлизането на микроорганизми. Според хипотезата на авторите, именно тази биохимична адаптация е дала на древната флора критическото предимство да превземе вътрешността на континентите.

Това изглежда логично на хартия, но съществува един физически и геоложки проблем, който кара много изследователи да подхождат със здравословен скептицизъм. Органичните смоли са изключително нестабилни. При високи температури и налягане – процеси, неизбежни при превръщането на торфа във въглища – леките фракции на терпените просто се изпаряват или разграждат до въглеродни остатъци. Поради тази причина досега се смяташе, че запазването на фосилизирана смола отпреди карбонския период е почти невъзможно. Фактът, че тези 241 микроскопични парченца са оцелели в продължение на 385 милиона години във формацията Худжиерсит, показва, че локалните анаеробни условия и конкретният геохимичен състав на въглищния пласт са били уникални.

Подобни казуси на изключителна съхраненост са изключителна рядкост в световната практика. Аналогични микроскопични остатъци от органични смоли са намирани и при проучванията на ранен балтийски кехлибар, където химическото изветряне често променя първичния профил на пробата, карайки учените да преразглеждат наличните каталози.

Архивно гробище или повратна точка в геологията

Трябва да се признае, че научната общност винаги гледа с подозрение на подобни сензационни датирания, когато пробите са толкова малки. Радиовъглеродният анализ тук е неприложим поради огромната възраст на скалата, затова хронологията се заковава чрез стратиграфски анализ на фосилизираните спори в същия въглищен пласт. Датировката на самите спори към средния девон е твърдо установена от предишни геоложки заснемания на района, което не оставя голям маневрен Коридор за съмнение относно възрастта на самия матричен слой. Въпреки това, механизмът, по който смолата е издържала диагенезата на скалата без пълна термична деградация, остава предмет на спорове.

За момента откритието на екипа от Нанкин остава най-старото химически потвърдено доказателство за кехлибар на Земята. То премества границата на органичната фосилизация и показва, че растителната биохимия е била комплексна и високоразвита много преди появата на първите динозаври. Дали тези трохи са били изключение, или просто досега сме гледали на грешните места под грешната светлина, предстои да разберем, когато други геоложки екипи преминат със съответните спектрометри през останалите девонски въглищни басейни на планетата.

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