Научният анализ зад човешката походка

/Поглед.инфо/ Анатомичните анализи на приматите от десетилетия засядат в повърхностно възхищение пред самия факт на изправения стоеж, пропускайки фундаменталната биомеханична сметка. Ново изследване в Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), водено от Никълъс Холовка от Университета на Пенсилвания, разбива този романтичен наратив. Данните от високоскоростна кинематография и силаметрични платформи показват, че преходът към ходене с петата напред не е просто страничен ефект от двукракото движение, а жесток търговски компромис: драстично намаляване на метаболитните разходи за сметка на унищожителни ударни натоварвания върху скелета.

Механичният компромис между калории и конструктивна якост

В биомеханиката свободен обяд няма. Всеки килограм тъкан и всеки джаул енергия, изразходван от хоминидите през Плейстоцена, е имал пряко отношение към въпроса дали даден индивид ще прекоси следващото дефиле, или ще остане в него. Изследването на екипа на Холовка премахва интелектуалната мъгла около въпроса защо хората са развили толкова специфичен, твърд и на пръв поглед автоагресивен начин на придвижване.

Когато шимпанзето (Pan troglodytes) е принудено да се движи двукрако, вариацията в ъгъла на контакт между стъпалото и терена е между 2,4 и 8,6 пъти по-голяма в сравнение с тази при Homo sapiens. Шимпанзето няма твърд шаблон. То стъпва хаотично — понякога на пета, понякога на средната част, друг път на пръсти. Това не е липса на грация, а липса на анатомично специализиран лост. Човешкият крак, обратно, функционира като сухожилен и костен механизъм с твърда последователност, където първият контакт с почвата е почти неизменно запазен за петната кост (calcaneus).

Тласъкът за тази специализация е чисто икономически. Сравнителните индиректни калориметрични измервания разкриват, че ходенето с първоначален контакт на петата спестява между 26% и 41% метаболитна енергия спрямо стъпването на средната част на стъпалото. В суровата реалност на Африканския рог, където провизиите са били разпръснати на десетки километри, този процент е разликата между физиологичен колапс и успешно връщане в лагера. Стъпката от пета към пръсти превръща крака в обърнато wahadlo (вахадло/махало), преливащо кинетичната енергия в потенциална и обратно с минимална загуба.