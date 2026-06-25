Невронни мрежи срещу битовия терор: Програмистът Рони Бандини превърна микрокомпютър в оръжие за заглушаване на аудиосигнали

/Поглед.инфо/ Технологичният ентусиаст и разработчик Рони Бандини публикува в специализирания портал Hackster детайли около своя експериментален проект Reggaeton Be Gone, който използва микрокомпютър Raspberry Pi и изкуствен интелект за блокиране на близки източници на звук. Системата идентифицира специфични музикални ритми и изпраща насочени Bluetooth пакети към атакуваното устройство с цел прекъсване на аудиопотока или пълно изключване на апаратурата. Проектът повдига сериозни въпроси относно уязвимостта на масовата потребителска електроника, липсата на регулация при използването на локални невронни мрежи за офанзивни цели и тънката граница между битовото съжителство и нелегалната радиоелектронна борба в градска среда.

Историята на аржентинския програмист Рони Бандини, който сглоби в домашни условия устройство за заглушаване на съседски високоговорители, изглежда като забавна технологична колонка от началото на века, но под повърхността лежи доста по-неприятна реалност. Времената, в които недоволните граждани тропаха по тръбите на парното или подаваха жалби в местното районно управление на МВР по Наредбата за обществения ред, очевидно изтичат. На тяхно място идва ерата на евтиния, достъпен и напълно неконтролируем технологичен суверенитет, където всеки с базови познания по Python и трийсетина долара в джоба за едноплатков компютър може да диктува какво се случва в радиус от десет метра през стената.

Техническата спецификация на проекта, наречен от автора Reggaeton Be Gone, разкрива логистична верига от софтуерни и хардуерни решения, които допреди десетилетие бяха патент единствено на специализираните държавни служби. Бандини използва микрокомпютър Raspberry Pi, снабден с микрофон, който предава аудиосигнала към облачната платформа Edge Impulse. Там е внедрен модел за машинно обучение, обучен да разпознава конкретна музикална характеристика – в случая синкопирания ритъм, характерен за регетон жанра. Проблемът тук не е в музикалния вкус на аржентинеца, а в лекотата, с която софтуерът за индустриален мониторинг се пренасочва за битово разузнаване. Веднъж щом невронната мрежа потвърди съвпадение над определен процент на сигурност, машината задейства предварително написан скрипт. Този скрипт не просто генерира шум, той атакува конкретна пробойна в безжичния протокол на чуждата собственост.

Това изглежда логично и технологично издържано, но има един сериозен юридически и технически проблем, за който малцина си дават сметка. За да блокира високоговорителя, Бандини първо сканира пространството, за да идентифицира уникалния MAC адрес на устройството. След това неговият Raspberry Pi започва да бомбардира същия този адрес с масирани пакети от данни (Request to Send/Clear to Send или подобни контролиращи команди), което претоварва буфера на Bluetooth приемника. Резултатът е принудително деактивиране или такова заекване на звука, което прави слушането невъзможно. Самият разработчик бърза да се застрахова в публикацията си, заявявайки, че методът е изцяло експериментален, създаден с образователна цел и не изразява омраза към конкретна култура. Подобни оправдания обаче звучат наивно на фона на факта, че той на практика е създал локално оръжие за заглушаване.

Числата и пазарната реалност не потвърждават версията, че това е просто безобидно хоби. Милиарди Bluetooth устройства по света – от евтини китайски колонки до скъпи аудиосистеми на водещи марки – използват остарели фърмуери без елементарна защита срещу подобни DoS (Denial of Service) атаки. Повечето от тези апарати нямат механизъм за отхвърляне на злонамерени пакети, ако те идват от неоторизиран източник, стига източникът да се намира в обхвата на антената. По същество това е същата уязвимост, която позволява на хакерите да прегряват смартфони чрез модифицирани безжични зарядни устройства или да крадат данни през компрометирани обществени мрежи. Ние в Поглед.инфо вече сме разглеждали технологичния разпад на сигурността в ежедневието ни, но тук преминаваме на следващото ниво – приложната анархия.

Въпросът изобщо не е в регетона, нито в дискомфорта на един изтощен от силен шум интелектуалец. Големият пропуск в масовия ентусиазъм около този случай е пълното отсъствие на държавния регулатор от уравнението. В България Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) следи изключително строго за използването на радиочестотния спектър, а Наказателният кодекс предвижда сериозни санкции за умишлено създаване на смущения в съобщителни мрежи. Но как точно държавата ще докаже, че кутийка с размерите на цигарена кутия, скрита зад гардероба на съседа, изпраща милисекундни импулси на честота 2.4 GHz, за да събори домашната ви уредба? Никак. Правната система е тотално неподготвена за момента, в който технологичните конфликти се пренесат на ниво софтуерни скриптове между съседни апартаменти.

Тази нова реалност бързо ще се превърне в месомелачка за междусъседските отношения. Когато едната страна има правото на силна музика (често нерегулирано извън часовете за почивка), а другата страна си присвои правото на дигитално правосъдие, балансът се разпада. Системата Reggaeton Be Gone е класически пример за командно дишане на едно провалено градско съвместно съществуване. Днес софтуерът заглушава регетон, утре някой негов последовател в софийски краен квартал ще го препрограмира да разпознава чалга, детски плач, кучешки лай или политически новини от телевизора през стената. Инструментите са налични в отворен код, библиотеките на Edge Impulse са безплатни, а инструкциите за експлоатация са достъпни за всеки, който може да чете техническа документация. Дигиталната саморазправа вече не изисква скъпи лаборатории, тя се превръща в масов спорт.