Новият метод за химическо съхранение на гориво през призмата на суровите ресурси

/Поглед.инфо/ Всички приказки за чиста водородна икономика обикновено приключват в момента, в който инженерът по сигурността погледне манометъра на стоманения резервоар с налягане от няколкостотин атмосфери. Алтернативата – втечняване при температурни стойности, близки до абсолютната нула – изисква такава енергийна инфраструктура, че целият икономически смисъл на горивото се изпарява още на ниво компресорна станция. На този брутален материален background съвместната публикация на Федералния изследователски център по проблеми на химическата физика и медицинската химия на РАН и Центъра за водородна енергия към АФК „Система“ в Journal of Alloys and Compounds предлага химическо заобикаляне на препятствието. Чрез механохимичен синтез на магнезиев и цинков борохидрид руските химици се опитват да заместят опасните съдове под налягане със стабилна кристална решетка. Въпросът обаче не е дали реакцията работи в епруветката, а колко струва превръщането на химическия амоняк в реална кинетична енергия за мобилни платформи.

Физиката на резервоара срещу решетката на кристала

Всеки, който се е занимавал с пренос на газове под високо налягане, знае, че водородът е най-малката и най-неприятната молекула за удържане. Водородната трошливост на стоманата не е теоретично понятие, а физически дефект, който с времето микроскопично разрушава стените на съдовете. Когато към това се добави парадоксът с обемната плътност – където килограм чист газ заема огромен обем, освен ако не бъде смачкан до фундаменталните лимити на конструкционните материали – индустрията се озовава в пълна безизходица. Затова преминаването към химическо съхранение, при което водородният атом е здраво закован в твърдо тяло, изглежда като единственият разумен изход за малки електроцентрали и автономни системи.

Но химическата връзка има своя цена. За да накараш дадена молекула да се отдаде напълно, трябва да вкараш определено количество топлина. Ако термодинамичният праг е твърде висок, изразходваш повече енергия за разграждане на материала, отколкото горивната клетка ще произведе обратно. В публикуваното изследване авторите се опитват да преодолеят точно този енергиен праг, като комбинират магнезиев борохидрид Mg(BH4)2 и цинков борохидрид тетраамин Zn(BH4)2(NH3)4. Смесването им в планетарна мелница води до частично преразпределение на амонячните молекули, формирайки структура от гофрирани плочи с формата на извити диаманти.

Механохимия, температура и суровата логистика на терена

Според представените данни и симулации с квантово-химични модели, новата биактивна Mg-Zn фаза променя коренно кинетиката на отделяне на газ. Вместо високите температури, изисквани от чистите компоненти, десорбцията тук се измества в прозореца между 130°C и 175°C. На хартия това е сериозен пробив. Ниската температура на реакцията позволява да се използва отпадната топлина от самата горивна клетка за захранване на процеса. Изследването сочи, че процесът запазва своя екзотермичен характер, което прави реактора сравнително автономен след първоначалното стартиране.

Това изглежда логично, но тук изниква един сериозен материален проблем, за който лабораторните съобщения обикновено мълчат. Синтезът на самия изходен матричен материал разчита на интензивна механохимична обработка – енергоемко смилане в планетарни мелници, последвано от прецизен термичен контрол. Когато пренесете тази схема от грамовите количества в стъклената лаборатория към тонажния добив за индустриално производство, икономиката на процеса започва да проявява сериозни пробойни в теорията. Магнезият и цинкът не са безплатни елементи, а синтезът на самите борохидриди изисква сложна и скъпа химическа инфраструктура.