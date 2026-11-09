Осем парчета скала в Сахара показват как Червената планета е изгубила океаните си

/Поглед.инфо/ Откриването на фрагмента Тегаза 001 в солените равнини на Мали през 2022 година първоначално не предизвика никакъв смут сред търговците на метеорити. Занаятчиите в региона отдавна събират черни камъни с разтопена коричка, за да ги продават на частни колекционери или на геохимични катедри, които търсят поредния познат шерготит. Подробният химически и изотопен анализ обаче разкри нещо далеч по-неудобно за стандартните модели: скален блок на 4,1 милиарда години, запазил в кристалите си преки следи от течна вода от времето, когато земната кора едва се е оформяла. Данните от Лабораторията за реактивно движение на НАСА превръщат тези 798,5 грама магмена скала в един от малкото автентични материали, способни да обяснят защо едната планета е запазила биосферата си, а другата се е превърнала в пустиня.

Търговците на минерали в Северна Африка рядко се интересуват от изотопен анализ. За тях намереното през 2022 година в солените пустинни участъци на Мали беше просто поредната партида черни камъни с характерна коричка от разтопяването при преминаване през земната атмосфера. Осем фрагмента, общо тегло под килограм – нищо, което на пръв поглед да разтърси пустинната търговия. Занаятчиите бързо ги класифицираха и препродадоха като банален шерготит, каквито с тонове са падали из пустините през последните няколко милиона години. Истинският проблем обаче започна тогава, когато пробите стигнаха до лазерните спектрометри и масспектрометрите на изследователските центрове. В този момент стана ясно, че лабораториите не гледат млада базалтова скала от изригнал сравнително наскоро вулкан, а нещо, което е било разтопено и втвърдено в първите четиристотин милиона години от съществуването на Слънчевата система.

Архивното гробище на планетарната геология е пълно с погрешно класифицирани проби, но при Тегаза 001 грешката беше засечена благодарение на цирконите. Тези микроскопични кристали действат като капсули, които капсулират уран и олово в решетката си и не позволяват на по-късни термични шокове да изтрият първичната хронология. Радиовъглеродните методи тук са неприложими поради огромните времеви мащаби, но радиометричното датиране на циркона закопа досегашната сигурност: минимална възраст от 4,1 милиарда години. Този камък е изстинал от магмата, издигаща се от марсианската мантия, в епохата, наречена Ноахийски период. По това време Земята е била предимно океан от разтопена скала, постоянно бомбардиран от астероиди, а първите органични молекули едва са сглобявали структурната си логика.

Това, което прави находката наистина интересна за геолозите, не е просто старшинството на скалата, а физическите пробойни в теорията за сухия и никога незасегнат Марс. В състава на Тегаза 001 се открива необичайно съотношение на калциеви минерали и кислородни изотопи. Кислородните изотопни съотношения са нещо като генетичен код за планетарните тела – те казват откъде идва камъкът и с какво се е срещал, докато е бил част от кората. Данните показват, че докато скалата е била на повърхността или в непосредствена близост до нея, тя е реагирала с течност. Не с атмосферни газове, не със сух прах, а с течна вода, която е циркулирала из пукнатините на първичната марсианска кора. Този химически подпис не може да бъде обяснен с по-късното пребиваване на метеорита в пясъците на Мали, където солите и оскъдната влага оставят съвсем различен тип изветряне.

Екипът, воден от Ян Лиу в Лабораторията за реактивно движение на НАСА, прекара месеци в сравняване на тези изотопни профили с топографските и минералогичните карти, получени от орбиталните апарати около Червената планета. Използвайки спектрални данни за състава на повърхността и гравитационни аномалии, изследователите стесниха възможния произход на фрагментите до 13 конкретни локации в южните планини на Марс. Това са силно кратерирани, древни терени, съхранили белезите от най-ранните сблъсъци в Слънчевата система. Хипотезата гласи, че гигантски астероиден удар преди десетки или стотици милиони години е изхвърлил тези парчета скала в открития космос с скорост, надвишаваща втора космическа за Марс, за да останат в орбитална капан до попадането им в Земната атмосфера.