От Хелиос до Кайтбай: Логистичният канибализъм, който изтри седемте чудеса на света

/Поглед.инфо/ Официалната историография често приспива умовете с клишето, че времето и природните стихии са унищожили чудесата на античния свят. Суровият икономически анализ обаче показва съвсем друга реалност – логистична канибализация и ликвидация на стратегически суровини. От бронза на Родоския колос, претопен за валута от арабските халифати, през мрамора на Ефес, превърнат в най-обикновена вар за битови нужди, до пренасочването на строителни блокове за средновековни крепости. Единствената причина Хеопосовата пирамида да оцелее не е инженерният ѝ гений, а пълната липса на лесно ликвидни и скъпи материали, които си струва да бъдат откраднати. Проследяваме как древните мегапроекти се превърнаха в донори за икономиките на следващите империи.