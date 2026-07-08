Откриха космически обекти, които поглъщат 99% от светлината: Какво крие абсолютната тъмнина

/Поглед.инфо/ Докато световната политическа сцена се задъхва в конвенционални конфликти и логистични дефицити, разпределянето на милиардни бюджети за космически изследвания разкрива друга, по-дълбока линия на технологично противопоставяне. Откриването на беззвездния обект Cloud-9 на 14 милиона светлинни години и картографирането на черната дупка Gaia BH3 от апаратите на Европейската космическа агенция не са просто академичен триумф. Това са скъпоструващи индустриални програми, които легитимират гигантски държавни субсидии и тестват капацитета на военни и цивилни суперкомпютри. Зад фасадата на чистата наука се крие битка за софтуерни архитектури, обработка на масиви от данни и суверенитет над новите технологии.