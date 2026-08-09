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Отрицателно време при фотоните: Физически факт или математически трик на измерването

/Поглед.инфо/ Експерименталната физика отново ни поднесе резултат, който кара фундаменталното ни разбиране за времето да скърца по шевовете, макар че зад медийния шум се крие строга, студена квантова механика. Група изследователи от Университета в Торонто публикуваха в списание Physical Review Letters данни, потвърждаващи регистрирането на т.нар. „отрицателно време“ на престой на фотони в атомен облак. Не става дума за машина на времето, нито за научна фантастика, а за физически измерим феномен, при който светлината напуска средата, преди да е завършил процесът на нейното поглъщане.

Деж. редактор Александра Докова 7186 прочитания
Отрицателно време при фотоните: Физически факт или математически трик на измерването
Източник: vladimir_n / Getty Images
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Лабораторният трик в Торонто и рубидиевият праг

Когато прекарате десетилетия в прелистване на лабораторни протоколи и анализ на експериментални грешки, започвате да изпитвате дълбок скептицизъм към всяко заглавие, съдържащо думите „време“ и „отрицателно“ в едно изречение. Физиката е пълна с математически фикции, които изглеждат екзотично на хартия, но се разпадат в момента, в който ги сблъскате със суровата реалност на измервателната апаратура, термичния шум и дефлектите на лазерните диоди. Експериментът на физиците от Торонто обаче заслужава внимание не с сензационния си етикет, а със сравнително елегантния си оперативен дизайн.

Същността на проблема се свежда до това какво точно се случва, когато фотон преминава през газова среда с висока плътност. В конкретния случай става дума за охладени рубидиеви атоми, затворени в оптична капан. При нормални условия, когато фотон с точно определена честота срещне такъв атом, той бива абсорбиран, издигайки електрона на по-високо енергийно ниво. След определен период – микроскопична пауза – атомът релаксира и излъчва фотона обратно. Това забавяне е добре известно на класическата оптика.

Проблемът започва тогава, когато се опитаме да приложим принципа на неопределеността на Хайзенберг към самия момент на навлизане на частицата. За да имаме фотон с строго дефинирана енергия, неговата позиция във времето неизбежно става „размита“. Вие не разполагате с точков куршум, а с вълнов пакет, чийто преден и заден край са размазани в пространството. Още през 1993 година при подобни опити бе забелязана аномалия: регистрираният среден момент на пристигане на фотона на detector-а от другата страна на камерата съответстваше на време, по-кратко от това, което би му било необходимо да премине през вакуум. С други думи, математическото уравнение за престой даваше отрицателна стойност.

Тогава научната общност бързо затвори темата с елегантното, макар и малко мързеливо обяснение, че става дума за оптичен артефакт. Смяташе се, че облакът просто филтрира задната част на вълновия пакет и пропуска само най-ранния му край. Така детекторът се „излъгва“, че цялата частица е преминала по-бързо. Това бе комфортно обяснение, защото спасяваше класическото ни усещане за последователност. Досега.

Методологията на слабото измерване: да разпиташ атома, без да го унищожиш

Големият контролен въпрос, който изследователите от Торонто поставят, е елементарен по своята логика: можем ли да попитаме самите рубидиеви атоми колко време е прекарал фотонът в тях, вместо да разчитаме само на външния детектор на изхода?

Тук физиката навлиза в изключително хлъзгав терен. Ако се опитате да измерите състоянието на атома твърде директно и агресивно, вие сривате квантовата суперпозиция. Задейства се т.нар. квантов ефект на Зенон – силното наблюдение просто „замразява“ системата и унищожава самия ефект, който се опитвате да регистрирате. За да заобиколят този технологичен и теоретичен стенопис, физиците използват техниката на „слабото измерване“ (weak measurement), разработена концептуално от Якиp Ахаронов още през миналия век.

Върху основния рубидиев облак се насочва втори, изключително слаб помощен лазерен лъч, който не резонира пряко с атомите, но се влияе слабо от тяхното възбудено състояние. Преминавайки през облака, този сондажен лъч претърпява микроскопично изместване на фазата си. Единичното измерване на такава фазова промяна е абсолютно безполезно – то е удавено в квантов шум. Но когато експериментът се повтори милиони пъти на ден, с абсолютна лабораторна педантичност, статистическото осредняване започва да изкарва чист сигнал.

И точно тук данните от Торонто показват нещо, което вече не може да се пренебрегне като проста филтрация на вълновия пакет. Фазовото изместване на спомагателния лъч потвърждава, че атомите са прекарвали в състояние на възбуждане отрицателно количество време. Фотонът напуска средата, а измерването върху самите атоми показва, че атомната популация се е върнала в основно състояние, преди математическият интеграл на престоя да е достигнал нула.

Подобни резултати ни връщат към стари наши текстове за границите на измервателните уреди и как физиката често бърка математическия формализъм с физическата реалност. В подобни казуси винаги трябва да се търсят пробойните в теорията, а не да се бърза с гръмки заключения.

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