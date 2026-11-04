Парче марсианска кора отпреди 4 милиарда години беше открито в пясъците на Мали

/Поглед.инфо/ В пустинните части на северно Мали е намерен марсиански метеорит с тегло около 800 грама, чиято възраст се оценява на над 4,11 милиарда години. Каменният фрагмент, получил означението Teg 001, представлява едва третата подобна проба от древната кора на планетата, известна на научната общност. Откритието, публикувано в списание Science от екип под ръководството на Карл Ейджи от Държавния университет на Ню Мексико, дава конкретни физически данни за минералния състав и термодинамичните процеси в периода, когато Марс все още е притежавал плътна атмосфера и повърхностни води. Находката повдига съществени въпроси относно ранната еволюция на вътрешните слоеве на планетата.

Логистиката на пустинните находки и суровата реалност зад уникалните проби

В научните среди отдавна липсват илюзии относно начина, по който подобни екземпляри стигат до лабораториите. Пустинята Сахара — и по-специално нейните изоставени и тежко достъпни райони около древните солни мини на Тагаза в Мали — от десетилетия функционира като естествено архивно гробище за космическо вещество. Там сухият климат, липсата на растителност и бавната ерозия запазват падналите скали за хилядолетия. Събирането на тези образци обаче рядко е резултат от организирани академични експедиции с високотехнологична техника. В повечето случаи това е плод на тежък, хаотичен и физически изтощителен труд на местни номади и търговци на минерали, които претърсват стотици квадратни километри скалиста пустиня под екстремни температури. Едва след като даден камък премине през верига от прекупувачи, той попада в ръцете на планетолозите за лабораторна идентификация.

Тъкмо по такъв път пробата Teg 001 стига до екипа на професор Карл Ейджи от Държавния университет на Ню Мексико. Анализът на осемстотинграмовия фрагмент показва, че става дума за изключително рядък обект. До този момент световните колекции разполагаха с едва две потвърдени проби от толкова древна марсианска кора: известният антарктически метеорит ALH 84001, открит през 1984 година в областта Алън Хилс с възраст на кристализация около 4,1 милиарда години, и мароканският NWA 7034, известен като „Черната красавица“, чийто отделни фрагменти надхвърлят 4,3 милиарда години. Но докато предишните образци представляват комплексни брекчи или силно променени от ударни вълни скали, новият фрагмент Teg 001 предлага съвсем различен петрографски профил.

Минераложки аномалии и физически въпроси без бърз отговор

Основната маса на Teg 001 се състои от триклинен фелдшпат и клинопироксен — минерали, които са стандартни градивни елементи за базичните магмени скали, но тук химичният им състав и микроструктура показват отклонения, които не се връзват с познатите марсиански шерготити или наклити. Според публикуваните измервания кристалната решетка на тези минерали носи белези на изстиване при условия, които трудно се вписват в досегашните компютърни модели за ранната мантия на Марс. В това отношение текстът в списание Science стъпва на твърди измервания, но интерпретацията на данните веднага среща известни пробойни в теорията.

Това изглежда логично на пръв поглед — планетната кора изстива, кристализира и запазва химичния подпис на първичната магма. Но тук възниква физически и геохимичен проблем, който специалистите отдавна се опитват да заобиколят. За да се твърди със сигурност, че Teg 001 представя недокосната първична кора, пробата трябва да е претърпяла минимален метаморфизъм от по-късни метеоритни удари. Самият факт, че този камък е бил изхвърлен от Марс в открития космос, означава, че той е преживял колосален термодинамичен шок при сблъсък с друго небесно тяло. Това налягане неизбежно променя решетката на фелдшпата и може леко да измести изотопните съотношения, използвани за радиометрично датиране. Следователно определената възраст от 4,11 милиарда години представлява стабилна работна хипотеза, но тепърва предстои независима проверка от други изследователски групи с алтернативни методи.

За разлика от по-младите марсиански метеорити, които са на възраст от няколкостотин милиона години и произхождат от сравнително скорошни вулканични региони като Тарсис или Елизиум, Teg 001 запечатва епоха, в която планетата е имала функциониращо геодинамо, магнитно поле, по-плътна газова обвивка и течна вода на повърхността. Всички опити да се разбере как Марс е загубил своя воден резерв и как вътрешността му е изстинала толкова бързо спрямо Земята опират до липсата на достатъчно физически образци от този ранен период.