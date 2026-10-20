Абонирай се
Интересно

Парламентът в Сидни влезе в архивното гробище на австралийското животновъдство

/Поглед.инфо/ Внасянето на близо 400 официални становища в Парламентарната комисия по околна среда в Сидни на 15 октомври не е просто епизод от поредния бюрократичен отчет. Става дума за сблъсък между физическите реалности на австралийската инфраструктура и неизпълнимите правни норми, датиращи още от края на XIX век. В щат като Нов Южен Уелс, където границата между националните паркове и частните пасища е прокарана с телена мрежа през десетки хиляди хектари, държавата е принудена да преразгледа правния статут на Canis dingo. Зад спора между скотовъдците и биолозите стоят реални изчисления за логистичен срив, загуби на добитък за милиони долари и доказан с лабораторни данни неуспех на химическия контрол върху хищниците.

Деж. редактор - Александра Докова 9866 прочитания
Парламентът в Сидни влезе в архивното гробище на австралийското животновъдство
Бърза настройка в Google Изберете Pogled.info като предпочитан източник Получавайте повече наши новини във вашия Google поток.

Законодателният парадокс в Сидни и логистиката на отстрела

Ако човек отвори Акта за защита на местните видове от 1995 година в Нов Южен Уелс и го съпостави с Наредбата за контрол на вредителите, веднага ще забележи абсурдна административна пробойна. От едната страна на държавната ограда Canis dingo се води ключов компонент на естествената екосистема, но престъпи ли линията на защитената територия, законът го превръща в „безстопанствено диво куче“, подлежащо на ликвидация. Тази терминологична мъгла позволява десетилетия наред да се финансират програми за масово тровене, без някой да води реална статистика какво точно се унищожава в чапарала.

Напрежението не е възникнало вчера. Парламентарната комисия бе принудена да отвори това архивно гробище от документи, след като сухопътните фермерски асоциации в региони като Ню Ингланд и Ривърина докладваха за системен натиск върху стадата. Става дума за стопанства, разположени върху хиляди хектари суха земя, където физическата денонощна охрана на добитъка е логистично невъзможна. Когато хищникът влезе в огражденията, щетите за една нощ надхвърлят десетки хиляди долари в унищожени телета и бременни овце. От другата страна обаче стоят данните на биолози като д-р Юън Ричи от университета „Дикин“, чиито теренни проучвания показват, че след всяка масирана акция по тровене, социалната структура на глутниците се разпада, а младите и неадаптирани индивиди започват да нападат именно най-лесната плячка — домашните животни.

Химията срещу биологията: Фиаското на отровата 1080

В продължение на повече от половин век основният инструмент на австралийските власти срещу дингото бе натриевият флуороацетат, известен в индустрията просто като отрова 1080. Само за последното десетилетие над територията на Нов Южен Уелс от хеликоптери са изхвърлени десетки тонове месни стръвчета, напоени с този химикал. Физическият резултат обаче е скромен. Противно на административните очаквания, популацията не намалява в дългосрочен план, а щетите за овцевъдството в съседните зони остават идентични.

Публикуваните наскоро теренни изследвания, проведени в четири големи говедовъдни станции в сухите зони на континента, показаха нещо, което практиците знаеха отдавна. Намаляването на общия брой хищници чрез химически средства не води до автоматичен спад на смъртността при телетата. Причината е чисто физическа: отровата убива опитните, доминантни двойки, които контролират дадена територия и ловуват предимно кенгуру и диви прасета. Освободената ниша веднага се заема от хаотични групи млади животни, които нямат ловните умения за преследване на бърз див дивеч и се насочват към загражденията с овце. Така държавната субсидия за отрова всъщност генерира по-висок риск за самите овцевъди.

Един от прецедентите в тези изследвания бе подробно описан още при извънредните доклади за [инвазивните видове в Южна Австралия], където премахването на висшия хищник отприщи неконтролируемо умножаване на лисиците и дивите котки, довело до пълно изчезване на дребните торбести бозайници.

Бърза настройка в Google Изберете Pogled.info като предпочитан източник Получавайте повече наши новини във вашия Google поток.

Още от Интересно

Защо четири бронзови куки край Карлово объркаха археолозите
Интересно

Защо четири бронзови куки край Карлово объркаха археолозите

/Поглед.инфо/ Откриването на бронзов пръстен с четири назад извити куки в пронаоса на древен храм край село Васил Левски отново повдигна въпроса за това колко малко всъщност знаем за материалната култура на Тракия през VI-V век пр.н.е. Находката, направена от екипа на доц. д-р Костадин Кисьов, постави изследователите пред класическия археологически парадокс: предмет с безспорна технологична прецизност, чиято практическа функция остава абсолютно непроследима в наличния контекст. Вместо да бързаме с гръмките заключения за царе и мистерии, студеният прочит на теренните данни налага да анализираме ресурсите, суровините и физическите дадености на обекта, за да разберем къде свършват фактите и къде започват научните нагаждания.

21.10.2026 21:50
Защо сухата теория за изправения ход на бозайниците се срутва пред суровата физика
Интересно

Защо сухата теория за изправения ход на бозайниците се срутва пред суровата физика

/Поглед.инфо/ Академичната представа за еволюцията обича гладките линии, спретнатите графики и логичните преходи, при които едно по-примитивно създание постепенно изправя гръбнака си и тръгва уверено към бъдещето. В реалния свят обаче костите, калта и физическите закони предлагат доста по-хаотична картината. Новите изследвания върху анатомията на синапсидите показва, че преходът от разкрачена походка, подобна на тази при днешните влечуги, към вертикално разположени крайници не е бил спретната маршова стъпка, а хаотичен, продължил стотици милиони години процес на проби, грешки и механични компромиси. Когато извадите дигиталните модели на терен и ги сблъскате със суровата гравитация, се оказва, че природата е импровизирала много повече, отколкото класическите учебници са готови да признаят.

21.10.2026 21:40
Защо един и същи сигнал произвежда две различни реалности в мозъка
Интересно

Защо един и същи сигнал произвежда две различни реалности в мозъка

/Поглед.инфо/ Новината за това, че учени от Североизточния университет в Бостън са регистрирали полови разлики в цялостната мозъчна активност при червея Caenorhabditis elegans, вероятно звучи като поредния абстрактен епизод от академичното ежедневие. Но зад заглавията в Current Biology стои нещо значително по-тежко от микроскопската екзотика. За първи път лабораторната диагностика успява да улови как една и съща молекулярна среда и идентичен химически дразнител предизвикват коренно различни електрически и калциеви каскади в зависимост от биологичния пол на субекта. Това не е просто биофизически експеримент, а директен пробив в представата за универсалността на нервния отговор, който тепърва разкрива методологичните си пробойни.

21.10.2026 21:30
Човекът с три крака, който отказа да бъде жертва на медицината
Интересно

Човекът с три крака, който отказа да бъде жертва на медицината

/Поглед.инфо/ Роден през пролетта на 1889 г. в сицилианското провинциално градче Розолини, Франческо Лентини навлиза в свят, който по онова време третира вродените аномалии или като божествено проклятие, или като атракция за панаирни шатри. Диагнозата от гледна точка на съвременната тератология е паразитен изопаг – изключително рядък феномен на неизпълнено вродено близначество. Вместо втори организъм, ембрионалното развитие оставя на Лентини трети крак с деформирано стъпало на коляното и втори пълен комплект гениталии. Този материал разглежда суровата реалност на неговия живот, медицинските граници на XIX век, логистиката на цирковия бизнес в САЩ и начина, по който един физически дефект се превръща в печеливш капиталистически ресурс.

21.10.2026 21:15
Защо физическата реалност изобщо съществува след раждането на Космоса
Интересно

Защо физическата реалност изобщо съществува след раждането на Космоса

/Поглед.инфо/ Всичко, което виждаме около себе си – от ръждясалите релси на изоставените гари до гранитните масиви и водородните облаци в дълбокия космос – според фундаменталните термодинамични закони въобще не трябваше да съществува. Изчисленията на термодинамичното равновесие при раждането на реалността сочат пълен колабс още в първите фракции от секундата. Учени от Великобритания и Индия публикуваха данни, които правят опит да обяснят защо материята не е била анихилирана от собственото си огледално отражение. Вместо стандартните академични догми, авторите въвеждат непознат досега критичен фактор в енергийния баланс.

21.10.2026 21:01
Под капака на новия Roadster: Сгъстен въздух, вентилатори и затворено небе
Технологии

Под капака на новия Roadster: Сгъстен въздух, вентилатори и затворено небе

/Поглед.инфо/ Публиката на полигона за ракетни двигатели в Тексас получи точно това, за което си беше платила с времето и наивността си: димна завеса, сгъстен газ и поредната порция инженерна фантастика. Демонстрацията на новия Tesla Roadster бе поднесена като технологичен пробив, но зад пиротехническия шум и каскадите със сгъстен въздух се крие познатият пазарен механизъм. Девет години след първоначалните гръмки обещания от 2017 година, проектът не просто закъснява — той се преструктурира от сериен автомобил в ограничена циркова атракция без право на свободно движение по пътищата.

20.10.2026 23:01
Защо Зевс трябваше да зашие недоносено бебе в бедрото си
Интересно

Защо Зевс трябваше да зашие недоносено бебе в бедрото си

/Поглед.инфо/ В суровия религиозен пазар на античния Средиземноморски басейн нищо не се случва от чиста поетична вдъхновеност. Всеки митологичен сюжет е инструмент за правна легитимация, държавен контрол или абсорбиране на чужди култове, които заплашват да взривят социалния ред. Историите за богове, които раждат през крайниците си, обикновено се анализират през романтичния филтър на класическата филология. Но ако премахнем литературната позлата и погледнем сухо към фактите, пред нас изплува чисто административен и религиозен проблем: как да интегрираш един агресивен, див и изключително популярен чужд култ, без да срутиш цялата йерархия на Олимп.

20.10.2026 22:46
НАСА откри спирална структура в края на Слънчевата система
Интересно

НАСА откри спирална структура в края на Слънчевата система

/Поглед.инфо/ Резултатите от новите симулации на суперкомпютрите в НАСА поставят под въпрос класическата представа за облака на Оорт като за обикновена, симетрично разпределена ледена сфера около Слънчевата система. Според математическото моделиране, включващо гравитационните смущения от близки звезди и галактическия диск, вътрешните слоеве на този периферен регион образуват спирални ръкави. Това откритие дава съвсем различно обяснение за траекториите на дългопериодичните комети, но същевременно изправя изследователите пред физическата невъзможност да потвърдят хипотезата с директни наблюдения в близките десетилетия.

20.10.2026 22:30