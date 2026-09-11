Планините и първите растения са пренаписали геохимията на древните морета

/Поглед.инфо/ Десетилетия наред геохимията функционираше с една изключително удобна, почти догматична схема: измерваш пирита и хематита в древните морски седименти и получаваш директна преплитаща се графика на кислорода в Праокеана. Новите изследвания на Мичиганския държавен университет, публикувани в PNAS, обаче вкарват сериозен клиничен скептицизъм в тази праволинейна картина. Анализът на скалния архив от последните 1,2 милиарда години показва, че железният геохимичен гео-сигнал е бил брутално "замърсен" от тектониката, изграждането на планинските вериги и биологичната офанзива на първите сухоземни растения.

Морската химия срещу сухоземния ресурс

Класическият геоложки консенсус стъпваше върху простичка и чиста хипотеза. Преди милиарди години морската вода е била наситена с разтворено двувалентно желязо в отсъствието на свободен кислород. Когато в системата няма оксиданти, желязото реагира предимно със сярата, утаявайки се като пирит. С появата на първите цианобактерии и с натрупването на кислороден ресурс, процесът се обръща: желязото започва да се окислява до тривалентно и да пада на океанското дъно във вид на хематитни слоеве. Тектоничните формации от района на Големите езера са типичното "архивно гробище", от което геоолозите редовно вадеха своите данни за атмосферната еволюция.

Тук обаче се появява фундаменталният физико-химичен проблем, който Далтън Хардисти и неговият екип от Мичиганския държавен университет изкарват на преден план. Океанът не е изолирана епруветка. Той е крайна спирка за огромен тонаж отмити сухоземни скали. Ако съотношението между железните минерали се променя, това не значи автоматично, че кислородът в водата се е повишил; напълно възможно е просто сушата да е изляла колосални нови количества континентален материален ресурс в морските басейни.

Тектонският фактор и Вариската орогенеза

Данните от последните 500 милиона години показваха странни пикове в желязното съдържание, които упорито не се връзваха с глобалните палео-климатични модели за кислорода. Когато изследователите съпоставят тези геохимични аномалии с тектониката на плочите, съвпадението е физически запечатващо. Всеки голям скок в желязото отговаря на глобални орогенни събития — от сблъсъка на континенталните блокове по време на Вариската орогенеза и сглобяването на суперконтинента Пангея, до издигането на масивни планински вериги.

Механиката тук е чисто физическа: високите планини оголват милиони квадратни километри пресни скални маси пред атмосферната ерозия. Водата, вятърът и температурните амплитуди натрошават тези структури, стартирайки агресивно химично изветряне. Желязото, затворено дотогава в силикатните скали, се освобождава, окислява се частично още на сушата и през речните мрежи се излива в глобалния океан. Тяхната динамика фундаментално променя химията на крайбрежните седименти, без това непременно да отразява скок в глобалния морски кислород.