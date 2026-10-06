Подземният сифон Дифенг: Защо китайската „Небесна яма“ не се превръща в езеро

/Поглед.инфо/ На географските карти Сяоджай Тиенкенг фигурира като туризъм и екзотика, но зад цифрите от 662 метра вертикален срез и 119 милиона кубични метра празнота стои сурова, неромантична физика. Торнадото от вода, варовик и гравитация в провинция Чунцин е сътворило не просто дупка в земята, а брутално ефективна хидравлична машина, чието дъно изолира цели биосистеми под неколкостотин метра полиран триаски варовик. Това е история за хидродинамика, логистика на спускането и геоложки неизбежности, в които човешкото присъствие е само временна аномалия.

Механиката на двуетажната кухина и логистичният ад на спускането

Всеки, който е прекарвал дни в носене на инвентар по влажни варовикови корнизи, знае, че цифрите в спелеологията не са застраховка за безопасност. Топографските измервания с лазерен далекомер заковават 662 метра от горния ръб на платото до каменистото дъно, но това не е обикновен цилиндър, изкопан от гравитацията. Геометрията тук е двустепенна. Първият праг пада с 320 метра под ъгъл от 60 градуса, завършвайки на тесен хоризонтален перваз – скална конзола с ширина едва петнадесет метра, на която влагата и студът се усещат като физически товар. Оттам започва истинският проблем: 342-метрова абсолютно отвесна шахта, където варовикът е излъскан от вековните стичания.

Спускането по първата отсечка разчита на пътека от 2800 каменни стъпала, врязани в скалата – инфраструктурен кошмар, който унищожава коленните връзки за по-малко от три часа непрекъснато ходене. По-надолу приказките за ентусиазма свършват. За преминаването на долната шахта френско-китайските спелеоложки експедиции трябваше да инсталират котвени станции и да използват чиста техника с единично въже. Висенето на дебели 10 милиметра полиамидни нишки над триста метра пълна празнота показва истинското лице на терена. На дъното барометърът отчита скок на налягането с около 50 милиметра живачен стълб, а температурата се закотвя на стабилните 15 градуса. Независимо дали горе платото се пържи на 38 градуса или е сковано от мраз, долу термодинамиката работи в свой собствен режим.

Геоложките анализи отдавна изхвърлиха на боклука екзотичните хипотези за падащи метеорити или тектонски разломи. Сяоджай е продукт на бавно, методично разграждане. В продължение на стотици хиляди години дъждовна вода, обогатена с въглероден диоксид, е разяждала триаските варовици. Куполът на гигантска подземна пещера постепенно е изтънявал, докато в един конкретен момент маса от десетки милиони тонове скала просто не е издържала на собственото си тегло и е пропаднала в кухината отдолу.