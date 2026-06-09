/Поглед.инфо/ Масовата индустрия за производство на илюзии, маскирана като психологическа самопомощ и езотерични практики, отбелязва небивал икономически възход на фона на реалната индустриална стагнация в региона. Когато заводите спират, а логистичните вериги са пробити от скъсани договори и липса на суровини, пазарът реагира с предлагане на вътрешен мир и кармични обяснения за чисто материални провали. Анализът на този феномен показва, че задълбочаващата се социална несигурност у нас вече не търси политически изход, а се затваря в рамките на индивидуалния самосаботаж и виртуалното раздаване на карти за бъдещето. Превръщането на икономическия застой в „период на натрупване на енергия“ е най-успешната социална упойка на десетилетието, която пренасочва общественото недоволство от реалните пробойни в управлението към метафизични търсения.

Икономика на застоя: Когато числата откажат да служат на лозунгите

Вълната от текстове, анализи и онлайн консултации, обещаващи изход от житейския застой чрез психоаналитични клишета и окултни схеми, всъщност е директен симптом за тежка социална патология. Проблемът се корени не в липсата на лична мотивация или в лошо разположените чакри, а в изпразнените промишлени зони, блокираните чуждестранни инвестиции и реалното свиване на потреблението. Твърди се, според данни от последните тримесечни отчети на Министерството на икономиката, че ръстът на реалните доходи извън столицата е номинален, но напълно изяден от инфлационния натиск върху основните стоки и горивата. По информация на синдикалните централи, над 40% от работещите българи се намират в капана на работещите бедни – феномен, който никакви „дневници на победите“ не могат да заличат.

Това пренасочване на фокуса от реалността към субективизма изглежда логично за пазар, който няма какво друго да предложи, но има един сериозен проблем. Числата не потвърждават версията, че индивидуалното усилие в стерилна среда може да произведе устойчив икономически резултат. Когато дизелът за камионите поскъпва, а железопътната инфраструктура, по която трябва да се движат суровините за металургията, е в състояние на командно дишане, индивидът е безсилен. Спасението в мистичното е просто бягство от реалността, където месомелачката на пазара изисква конкретни ресурси, а не визуализации. Пазарът на труда е преситен от кадри с високи претенции и ниска техническа квалификация, резултат от десетилетното разпадане на професионалното образование, което обрича цели региони на трайна безперспективност.

Семейните програми срещу банковите сметки

Масовото разпространение на тезиси за „родови вярвания“ и „семейни матрици на бедността“ е другата голяма пробойна в публичното говорене. Лесно е да се обясни ниският стандарт на живот с фрази, чути от родителите в детството, вместо с лихвените проценти по ипотечните кредити или монополните структури на пазара на дребно. Договорите за концесии, разпределението на обществените поръчки и картелните споразумения в енергийния сектор определят цената на живота в България много по-категорично от всяко подсъзнателно вярване. Проучванията на пазара показват, че средният доход на населението остава силно зависим от регионалната логистика – ако в дадена община няма изграден довеждащ газопровод или адекватна пътна връзка, инвестициите просто заобикалят района, независимо от енергийния тласък на неговите жители.

Не може да бъде независимо потвърдено дали метафизичните методи имат индивидуален терапевтичен ефект, но в обществен план те действат като перфектния демобилизиращ фактор. Вместо организиран натиск върху институциите за реформа в здравеопазването или съдебната система, енергията се изразходва в „чистене на пространството“ и символични ритуали за преход. Тази тенденция се забелязва ясно и в по-стари теми, анализирани на страниците на "Поглед.инфо", където деградацията на политическата класа редовно бе свързвана с бягството на гражданите в частния, сигурен уют на апатията. Когато държавата абдикира от ангажиментите си към образованието и сигурността, за празното пространство се борят врачки, коучове и онлайн гурута, които продават надежда на лизинг.

Промишлената кула на Рапунцел и логистичният реализъм

Метафорите за разрушени кули и пристигащи принцове с недвижими имоти, които изобилстват в езотеричните платформи, отразяват дълбоката инфантилизация на обществото. В реалния свят кулите се рушат от липса на поддръжка, амортизация на бетона и корупция в строителния надзор. Икономическата сигурност не се постига чрез „вибрации“, а чрез заводи за патрони, нови релси, работещи пристанища и договори за доставка на суровини, които гарантират заетост за следващите десет години. Настоящото затишие по отношение на големите инфраструктурни проекти в България не е подготовка за скок, а банален резултат от липсата на бюджетно финансиране и неспособността на администрацията да усвоява европейските фондове без корупционни схеми.

Разглеждането на живота през призмата на ресурсите и живата сила показва, че застоя е системен, а не индивидуален. Когато едно предприятие в провинцията затвори поради невъзможност да плаща сметките си за ток, стотици семейства остават без доходи. Техният застой не е кармичен урок, а директна последица от лоши геополитически решения и недалновидна енергийна политика. Опитите този колапс да се обясни с психологически блокади е цинизъм, който цели да снеме отговорността от реалните виновници и да я прехвърли изцяло върху жертвите на прехода.