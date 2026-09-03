/Поглед.инфо/ Финансовите инжекции, данъчните облекчения и държавните програми за подпомагане на млади семейства продължават да катастрофират пред един прост, но неудобен социологически факт: личният комфорт вече превъзхожда родителския дълг. Анализът на деканa на Факултета по екстремна психология към Московския държавен педагогически университет, Дмитрий Деулин, разкрива дълбокия разрив между материалните условия и демографското поведение. Докато правителствата наливат ресурси в опити да стимулират раждаемостта, културната промяна към индивидуализъм и консуматорски хедонизъм превръща саможертвата на родителството в икономически и психоемоционално неизгодна инвестиция.

Илюзията за икономическия пречка

Политическият дискурс от десетилетия залага на една удобна хипотеза: хората нямат деца, защото нямат пари. Тази рамка е изключително удобна за бюрократичните апарати, тъй като предлага просто механично решение – увеличаване на детските надбавки, субсидирани жилищни кредити и данъчни облекчения. Анализът на реалните демографски показатели обаче напълно разбива този икономически детерминизъм. Данните от развитите общества показват системна обратна корелация между нивото на дохода и коефициента на плодовитост.

Според изявленията на психолога Дмитрий Деулин в ефира на "Вечерка ТВ", съвременните битови и материални условия в глобален мащаб са обективно по-добри от тези преди две десетилетия, но раждаемостта продължава да пада. Истинският двигател на този процес не е липсата на ресурси, а промяната в ценностната матрица. Когато материалният стандарт на дадено общество надхвърли прага на базовото оцеляване, приоритетите се изместват от възпроизводството на рода към максимизиране на индивидуалното удоволствие и личното време.

Парадоксът на дохода и глобалната плодовитост

Ако разгледаме глобалната картина, ще видим ясен модел, който икономическите теории за демографията често пренебрегват. Страните с най-нисък БВП на глава от населението в Субсахарска Африка поддържат най-високите нива на раждаемост в света, докато държави с изключително високи нива на социална сигурност и доход, като Южна Корея, Япония и страни от Западна Европа, бележат исторически дъна.

Този феномен показва пробойни в теорията, че финансирането решава демографските проблеми. Във високоикономически развитите среди детето се възприема не като бъдеща работна ръка или застраховка за старините – както е в аграрните общества – а като огромна финансова и емоционална тежест. Родителството изисква пряка отмяна на личната свобода, откази от кариерни възможности и разходи за развлечения.

В този контекст психологическият профил на съвременния млад човек е формиран около идеята за аскетизъм в името на детето като нещо остаряло и нерационално. Деулин посочва, че отглеждането на дете винаги е свързано с известна степен на себеотричане – концепция, която влиза в директен сблъсък с доминиращата култура на незабавното задоволяване на нуждите.