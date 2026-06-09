Технологична чистка: Изкуственият интелект ликвидира 30% от стартовите позиции в руските компании

/Поглед.инфо/ Официалните данни на Росстат за първото тримесечие на 2026 година рисуват картина, която би трябвало да предизвика завист във всяка западна столица. Безработица от порядъка на 2% до 2,15% на хартия означава абсолютна заетост и икономика, работеща на пълни обороти. Този статистически триумф обаче маскира дълбока структурна деформация. Икономиката не просто е наела всички налични хора; тя е изсмукала живата сила от гражданските сектори, за да захрани военните заводи и държавните поръчки, оставяйки останалия бизнес в състояние на перманентен недостиг на кадри. Зад парадните отчети се крие опасен парадокс: свободни работни места има, но те са географски и професионално недостъпни за хората, които реално търсят препитание, докато бизнесът тихомълком преминава към сиви схеми и орязване на социални пакети, за да оцелее под натиска на високите лихви и инфлацията.

Статистическата заетост като параван за структурна криза

Числата, с които борави официалната статистика в Москва, изглеждат безупречно, но те отразяват методология, която отдавна е загубила връзка с оперативния реализъм на терена. За да бъдеш отчетен като зает, е достатъчно да си работил един час в седмицата или да си регистриран като самоосигуряващ се в някоя от дигиталните платформи за доставки или транспорт. Този сектор на „платформената заетост“ нарасна експлозивно през последната година, поглъщайки стотици хиляди души, които формално не влизат в бюлетините за безработица, но реално нямат нито стабилни доходи, нито трудови договори, нито осигуровки.

В същото време платформите за подбор на персонал показват коренно различна реалност. Съотношението на автобиографиите към свободните позиции е скочило до 11,4 към 1 в определени административни и мениджърски сектори. Този рязък дисбаланс показва, че свободните работни места не са там, където е концентрирано градското население. Докато в Амурска област или в уралските индустриални центрове заводите буквално воюват за заварчици и стругари, предлагайки заплати, надхвърлящи 150 000 рубли, в големите мегаполиси се наблюдава тежка конкуренция за всяка стабилна офис позиция.

Това е пазар на труда, разделен на две паралелни вселени. От една страна е държавният отбранителен сектор и свързаната с него логистика, които функционират на командно дишане чрез бюджетни субсидии и изпомпват човешки ресурс от пазара. От друга страна е дребният и средният граждански бизнес, който не може да издържи на ценовата война за заплати и е принуден да свива дейността си. Подобни процеси вече сме анализирали в текстовете ни за преструктурирането на източноевропейските икономики, където изкуственото напомпване на определени сектори винаги води до пресушаване на останалите.

Скритата безработица и корпоративните маневри на бизнеса

Руският корпоративен модел традиционно избягва масовите съкращения поради политически и социални съображения. Вместо да освобождават персонал и да привличат вниманието на регулаторите, компаниите масово преминават към режим на скрита безработица. Данните за първите месеци на 2026 година сочат, че около 4% от общата работна сила е преведена на непълно работно време или в принудителен отпуск. В тежката индустрия и цивилното автомобилостроене, което все още страда от липсата на западни компоненти и бавната замяна с китайски аналози, този процент достига една четвърт от персонала.

Работодателите масово премахват бонусните системи, които доскоро съставляваха до 40% от реалното възнаграждение на служителите. Номинално заплатата остава същата, което позволява на предприятията да докладват стабилност пред министерствата, но реалната покупателна способност на работниците пада. Това охлаждане на пазара се случва без шумни фалити, но с тежки последствия за вътрешното потребление.

Проблемът се задълбочава от факта, че фирмите практически спряха да наемат хора без опит. Разходите за обучение и адаптация в условията на скъп кредитен ресурс – предизвикан от високата основна лихва на Централната банка – станаха непосилни. През първото тримесечие на тази година свободните позиции за младежи без стаж са намалели с близо една трета. Бизнесът предпочита да претовари съществуващите си кадри с извънреден труд, отколкото да инвестира в нови, нетествани служители. Около 60% от мениджърите потвърждават, че стратегията им за 2026 година е изцяло вътрешна оптимизация и замразяване на външния подбор.

Банковата цедка и загубата на кариерни перспективи

Тази промяна в качеството на заетостта вече удря директно финансовия сектор. Руските търговски банки затегнаха драстично критериите за отпускане на потребителски кредити и ипотеки. За вълната от самонаети лица, куриери и шофьори, чиито доходи варират в широки граници всяка седмица, достъпът до дългосрочно финансиране е практически затворен. Дори при представяне на официални отчети за доходите, банките прилагат наказателни лихвени проценти или изискват огромно самоучастие, тъй като оценяват стабилността на тези доходи като критично ниска.

Младото поколение се оказва в затворен кръг. Без стартови позиции те не могат да натрупат необходимия трудов стаж, а без легитимен трудов договор от голяма компания те остават извън кредитната система. Това блокира пазара на недвижими имоти в големите градове, където покупките на жилища вече зависят изцяло от държавните субсидирани програми за военни и специалисти от отбранителния сектор. Гражданският сектор остава в периферията.

Допълнителен натиск оказва и ускорената автоматизация. Позициите на начално ниво, които традиционно служеха за вход в корпоративния свят – младши програмисти, кол-център оператори, банкови чиновници и анализатори на данни – масово се заменят от софтуерни решения и алгоритми. Големите технологични компании в Русия докладват, че внедряването на тези системи им спестява милиарди рубли от заплати и осигуровки, но това лишава пазара от механизма за генериране на млади специалисти. Висшето образование бързо губи своята икономическа логика; младите хора масово се насочват към кратки курсове за придобиване на конкретни занаятчийски умения, тъй като дипломата вече не гарантира дори интервю за работа.

Географският разлом и ценовата спирала

Регионалната диференциация в Русия придобива уродливи размери. В републиките от Северен Кавказ и някои части на Сибир безработицата остава структурно висока, като за едно работно място се борят десетки кандидати. В същото време в регионите, където са концентрирани заводите от военно-промишления комплекс и големите логистични възли за износ към Азия, има по две свободни места за всеки наличен гражданин. Правителствените програми за субсидиране на преселването и осигуряването на ведомствени жилища дават ограничен резултат – хората отказват да се местят в отдалечени райони с лоша инфраструктура, въпреки обещанията за високи възнаграждения.

Този недостиг на реална работна ръка в ключови сектори принуди предприятията да вдигнат номиналните заплати с 13% до 20% през изминалите две години. Проблемът е, че този ръст изпреварва производителността на труда. Когато плащаш повече на един работник, за да произвежда същото количество продукция, ти просто пренасяш този разход в крайната цена на стоката. Централната банка многократно предупреди, че тази надпревара между заплати и цени захранва инфлационната спирала, която изяжда спестяванията на населението.

За да компенсират нарасналите разходи за персонал, компаниите започват да оптимизират други разходи – спират инвестициите в модернизация на оборудването, преминават към по-евтини суровини и забавят плащанията към подизпълнители. Икономиката започва да показва ясни признаци на умора. Оборотът на организациите в гражданските сектори в началото на 2026 година е спаднал до 96,7% спрямо същия период на миналата година. Това показва, че производственият пик, задвижван от държавните инжекции, е достигнал своя лимит.

Демографската реалност остава най-тежката пробойна в дългосрочните прогнози. Според разчетите на Министерството на труда, само през настоящата година наличната работна сила в страната ще се свие с още 1,4 милиона души вследствие на застаряването и емиграцията на висококвалифицирани кадри. До края на десетилетието системата ще трябва да компенсира по близо 2 милиона работници годишно. Без радикално повишаване на производителността, което е невъзможно без внос на високотехнологично оборудване под санкционен режим, икономическият растеж ще бъде физически ограничен от липсата на хора. Ниската безработица в този контекст не е белег за здраве, а диагноза за изтощение на ресурсите.