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Защо ниските обороти бавно убиват съвременния двигател

/Поглед.инфо/ Градското движение превръща съвременния двигател с вътрешно горене в бавно действаща термична капан-структура. Невъзможността за достигане на работна температура в горивните камери води до неизбежно натрупване на недоизгорели въглеводороди, смоли и твърди нагари върху всмукателните клапани и сегментите. Популярната сред механиците практика за почистване чрез високи обороти има своята твърда физическа и термична логика, но границата между благотворното термично разграждане на утайките и механичното разрушаване на компонентите е изключително тънка. Анализираме трибологичните и експлоатационните аспекти на този процес без градски легенди.

Деж. редактор - Александра Докова 9479 прочитания
Защо ниските обороти бавно убиват съвременния двигател
ИИ генерирана
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Термичен профил на градския режим и химия на отлаганията

Всеки двигател с вътрешно горене е проектиран около определени топлинни параметри. Когато прекарва живота си между два светофара в диапазона от 1500 до 2000 оборота в минута, горивната камера просто не успява да достигне критичните прагове, необходими за пълното изгаряне на горивно-въздушната смес. Горивото, особено при агрегатите с директно впръскване, съдържа тежки фракции и добавки, които при недостатъчна температура кондензират по челата на буталата и стъблата на клапаните. Образува се тънък, но изключително лепкав филм от полутечни сулфатни пепели, сажди и неизгорели въглеводороди.

С течение на времето този филм полимеризира. Поддействието на постоянното, но нискотемпературно нагряване, меките сажди се превръщат в твърд, подобен на стъкло въглероден депозит. Този слой притежава ниска топлопроводимост, което създава локални горещи точки върху буталото и изпускателните клапани. Това от своя страна провокира детонационно горене — неконтролирани експлозии вътре в цилиндъра, които бавно разрушават преградните стени между буталните пръстени. Неслучайно в изследванията за деградация на моторните масла се обръща специално внимание на тези твърди отлагания като основен причинител на механично износване.

При продължително движение на ниски обороти страда и системата за смазване. Маслената помпа, задвижвана механично от коляновия вал, генерира по-ниско дебит и налягане. Вискозитетът на маслото намалява поради разреждането му с неизгоряло гориво, преминало през буталните пръстени. В Резултат масленият филм върху цилиндровите стени става изключително тънък, а в най-горната мъртва точка триенето преминава от хидродинамично в сухо или гранично.

Механика на самопочистването чрез термично изгаряне

Phenomenon-ът, познат неофициално като "италиански ремонт", не е просто шофьорска фолклористика, а чиста термодинамика. Когато натоварването на задвижващия агрегат се увеличи съзнателно и оборотите се поддържат в диапазона между 3500 и 4500 за продължителен период от време, температурата в горивната камера нараства драматично. При тези условия повърхностният слой на въглеродните отлагания достига температура от над 400 до 500 градуса по Целзий. При този прах започва пиролиза — химическо разпадане на органичните съединения без достъп на кислород или тяхното директно изгаряне в присъствието на излишъчен въздух.

Паралелно с това увеличената скорост на изпускателните газове създава високи газодинамични сили, които физически издухват разхлабените и овъглелени частици извън цилиндъра. Не трябва да се пренебрегва и ролята на системата за смазване при високи обороти. Високото налягане на маслото осигурява подобрено охлаждане на буталните дъна чрез специалните маслени дюзи, а циркулиращият флуид, обогатен с детергентни и диспергиращи добавки, активно измива пресните, все още невтвърдени лакови отлагания от каналките на буталните пръстени.

Възстановяването на мобилността на буталните пръстени е всъщност ключовият ефект от този процес. Когато пръстените се освободят от стягащия ги нагар, те отново прилепват плътно към стените на цилиндъра. Това мигновено покачва компресията, намалява картерните газове и възстановява първоначалната реакция на двигателя при подаване на газ. Автомобилът буквално "съживява", защото е върнат в нормалните си газодинамични и термични параметри.

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