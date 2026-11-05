Прагматичният компромис зад най-известната каменна плоча в света

/Поглед.инфо/ Откриването на Розетския камък през лятото на 1799 г. край делтата на Нил често се представя като романтичен миг на интелектуално прозрение, но в суровата реалност то е страничен продукт на военна логистика, земни изкопни работи и сриваща се империя. Става дума за 760-килограмов фрагмент от гранодиорит — а не от черен гранит, както масово се повтаря в популярните текстове — чиято повърхност съдържа прагматичен, силно бюрократичен документ за данъчни облекчения и жречески привилегии.

Зад митологията за „свещената писменост“ стои политическата криза в Египет от края на III век преди новата ера. Когато тринадесетгодишният Птолемей V се възкачва на трона в Александрия през 205 г. пр.н.е., държавният апарат е пред финансов и административен колапс. Страната е разтърсена от т.нар. Велико въстание — близо двадесетгодишен въоръжен бунт в Горен Египет, който практически парализира събирането на зърнения данък и застрашава логистичните доставки към столицата. За да спаси династията си, чуждата гръцка администрация е принудена да търси сделка с единствената институция, разполагаща с реално влияние сред местното население: жреческите касти в Мемфис.

Резултатът от тази сделка е декретът от 196 г. пр.н.е. Той представлява класическа политическа покупка на лоялност. Младият владетел опрощава натрупаните данъчни задължения на храмовете, намалява налозите върху ленените тъкани и потвърждава наследствените права на жреците. В замяна религиозният елит се съгласява да инсталира негови статуи във всеки храм и да установи официален царски култ. За да се гарантира, че заповедта ще бъде разбрана от абсолютно всички нива на бюрократичната машина, е разпоредено документът да бъде издълбан върху твърд камък и да бъде размножен в десетки копия из цялата страна.

Така се ражда триезичният формат: официалният египетски йероглифен надпис за боговете и жреците, демотическото писмо (всекидневният административен език на египтяните) за държавните чиновници и древногръцкият за управляващата македонска елита. Масовото производство на тези стели показва, че Розетският камък никога не е бил уникално произведение на изкуството, а стандартен административен афиш, изработен по шаблони, използвани още при царуването на Птолемей III.

Физическата история на артефакта е пълна с механични щети. Оригиналната стела е била висока вероятно над 140 сантиметра, но до нас е достигнал само чукан от нея. Горната йероглифна част е почти изцяло строшена — запазени са едва 14 реда от очакваните над 30. Този липсващ масажиран текст по-късно създава сериозни пробойни в теорията на първите изследователи. През Средновековието, когато познанието за древността е напълно заличено, камъкът е бил използван чисто функционално като строителен материал при изграждането на форта Жулиен край град Ел-Рашид (Розета). Войниците на Наполеон не го откриват в древен храм, а изваден от основите на срутена османска стена.