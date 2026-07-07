/Поглед.инфо/ Романтичните илюзии за Космоса като стерилна, тиха и абстрактна празнота отдавна катастрофират в суровата реалност на логистиката, металургията и милиардните държавни бюджети. Зад преекспонираните кадри от Международната космическа станция стои тежка индустриална реалност, която буквално мирише на изгорял метал, барут и заваряване. Феноменът, докладван от десетки астронавти след излизане в открития космос, няма нищо общо с мистиката, а е директна последица от агресивното взаимодействие между високотехнологичните полимери, титановите сплави и силно реактивната орбитална среда. Време е да свалим очилата на поп-научната пропаганда и да погледнем на орбиталния комплекс като на това, което е – сложен, скъп и амортизиращ се завод на командно дишане, където всяка химическа реакция има своята геополитическа цена.

Индустриалната следа на милиардните договори

Докладите на астронавтите от NASA и космонавтите от Roscosmos за специфичната, остра миризма, която изпълва шлюзовите камери след завръщане от повърхността на станцията, често се представят в масовите медии като забавна аномалия. Числата и техническите спецификации на материалите обаче не подкрепят тази лековата версия. Настоящата експлоатация на Международната космическа станция, чийто бюджет поглъща милиарди долари годишно по договори с конгломерати като Boeing и Lockheed Martin, е подложена на непрекъсната химическа и радиационна ерозия. Това, което екипажите усещат при свалянето на шлюзовите каски, не е ароматът на звездите, а физическият разпад и трансформация на земните материали под въздействието на нискоорбиталните фактори.

Според налични технически отчети, в ниска околоземна орбита – на височина между 300 и 400 километра – пространството не е абсолютно празно. Там доминира атомарният кислород, получен в резултат на разпадането на обикновения кислород под влиянието на твърдата ултравиолетова радиация. Тези силно реактивни единични атоми атакуват повърхността на станцията, скафандрите EMU (Extravehicular Mobility Unit) и руските костюми „Орлан“. Твърди се, че този процес води до образуването на тънки оксидни слоеве върху алуминиевите и титановите компоненти на външните модули.

Когато астронавтите извършват ремонтни дейности или инсталират ново оборудване, техните инструменти и текстилните слоеве на скафандрите улавят тези микроскопични частици и силно нестабилни химически съединения. Изглежда логично да се предположи, че при последващата рекомпресия в шлюза, когато налягането се възстановява с азотно-кислородна смес, протича бърза оксидация. Процесът освобождава летливи молекули, които човешкото обоняние идентифицира като мирис на изгоряла плът, озон или сяра. Това е чиста проба химическа месомелачка на микрониво, която показва, че орбитирането е непрекъсната борба срещу износването на ресурсите.

Борбата на материалите и геоикономическият контекст

Зад романтичния език на космическите агенции винаги стоят фабриките, веригите за доставки и договорите за поддръжка. Космическият вакуум не мирише, защото няма среда за пренос на молекули, но той действа като мощен катализатор за т.нар. „outgassing“ (обезгазяване) на пластмасите и лепилата, използвани в космическата индустрия. Всяка пробойна в херметичността или в химическата стабилност на изолационните покрития струва милиони. Индустриалният мирис на заваряване всъщност е предупредителен сигнал за това как суровата извънземна среда променя физическите свойства на материалите, доставяни от заводите на Земята.

В по-стари анализи на нашето издание сме разглеждали как икономическата тежест на орбиталните програми принуждава държавите да търсят компромиси между устойчивост и цена. В условията на засилващо се геополитическо противопоставяне и плановете за приватизация на ниската орбита след извеждането на МКС от експлоатация, въпросът за трайността на материалите става критичен. Частни компании като SpaceX и Axiom Space са изправени пред същите физически ограничения. Тепърва ще се вижда дали техните нови композитни материали ще издържат на атомарния кислород без да отделят същите токсични и корозивни съединения, които астронавтите вдишват в шлюзовете.

Версията, че тази миризма е безвреден страничен продукт, се подлага на сериозни аналитични съмнения от независими експерти по безопасност на труда в затворени екосистеми. Натрупването на подобни микрочастици във вътрешната атмосфера на станцията изисква изключително сложни и постоянно работещи филтриращи системи за регенерация на въздуха. Системите за управление на жизнената поддръжка, независимо дали става дума за американската ECLSS или руската „Воздух“, работят на пределни обороти, за да пречистят тези тежки индустриални остатъци. Това не е абстрактна наука, а въпрос на логистика, филтри, дизел за транспортните кораби Progress и Dragon и тоналности от патрони и резервни части, доставени навреме.

В крайна сметка, човечеството се опитва да опише една дълбоко враждебна и нечовешка среда чрез познатите си земни термини. Когато астронавтът казва, че космосът мирише на изгоряла пържола или на барут, той просто превежда химическата деградация на скъпоструващата техника на езика на своите сетива. Истинският проблем обаче остава на Земята – в заводите, където се топят металите и се подписват военните и научните бюджети, опитващи се да удържат една изкуствена конструкция срещу неумолимите закони на физиката.