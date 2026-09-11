Премахването на буквите от телефона

/Поглед.инфо/ Вдигането на тежката бакелитова слушалка през 30-те години на миналия век не е просто битов акт, а директен контакт с най-сложната инженерна мрежа на планетата. Зад въртящия се диск с отвори стоят хиляди километри мед, масивни сгради с електромеханични шалтери и физическите лимити на човешката памет. Изписването на букви върху циферблатите често се представя като елегантен дизайнерски жест, но истината е далеч по-прозаична: това беше чиста логистична закърпена система за преход от ръчно към автоматично комутиране, предназначена да спаси оперативните капацитети на централите преди мрежата да се срине под собствената си тежест.

Физическата необходимост от мнемоничен интерфейс

Преди автоматизацията телефонната мрежа функционира благодарение на хиляди оператори, свързващи физически жакове в централите. Когато броят на абонатите в Ню Йорк, Чикаго или Лондон преминава критичните прагове, човешкият фактор се превръща в най-тясното гърло на системата. Внедряването на стъпковите избиратели на Строуджър и впоследствие на декадно-шаговите централи позволява на потребителя сам да изпраща електрически импулси до оборудването. Тук обаче възниква психо-физиологичен проблем – хората просто не са способни да запаметяват и правилно да набират дълги поредици от абстрактни цифри без да допускат грешки, които блокират скъпоструващите линии.

През 1917 г. инженерът Уилям Блаувелт от американския гигант AT&T предлага решение, базирано на инженерния стандарт за разпределяне на буквите върху диска. Всеки отвор от 2 до 9 получава по три латински букви. Цифрите 1 и 0 са съзнателно оставени празни. Причината е строго физическа: при случайно разклащане на апарата, механично прекъсване на линията или просто невнимателно вдигане на вилката, контактната група генерира един единичен импулс. Ако цифрата 1 отговаряше на букви или задействаше избирател, мрежата щеше да бъде залята от фалшиви повиквания. Нулата от своя страна е твърдо резервирана за заземяване и връзка с дежурния оператор при извънредни ситуации.

Буквите Q и Z са премахнати безжалостно. Не заради липса на място, а защото графичното им изписване върху тогавашните емайлирани или пластмасови дискове лесно се бърка с O и 2, а и лингвистичният им капацитет в английския език за именуване на градски зони е нищожен.

Идеята е елегантна в своята простота: вместо да запаметява абстрактното число 736-5000, гражданинът вижда в указателя PEnnsylvania 6-5000. Набирането на първите две букви P-E задвижва стъпковите релета в централата, които избират конкретния градски район (в случая района около жп гара Пенсилвания в Манхатън), а следващите цифри пренасочват сигнала до крайната абонатна двойка.

Архитектура на съветския аналог и неговите ограничения

В СССР процесът по автоматизация закъснява с около десетилетие и се сблъсква с напълно различни реалности. Първите автоматични телефонни централи (АТС) от шведски тип "Ериксон", монтирани в Ростов на Дон през 1929 г. и по-късно в Москва, налагат използването на кирилица. За разлика от американския трибуквен стандарт, съветският инженерен вариант избира схема с една буква и последващи цифри, или две букви, съответстващи на определени цифрови зони.

Дискът на съветския телефон съдържа буквите А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, И, К, Л. Буквеният знак "З" е изхвърлен незабавно – визуалното съвпадение с цифрата 3 създава такъв процент сгрешени повиквания в първите опити, че архивите на Министерството на съобщенията отчитат драстичен срив в ефективността на комутаторите. Буквите "Ё" и "Й" са пренебрегнати като ненужни за съкращения на районни централи.

В Москва телефонната мрежа бива разделена на букви, обвързани с инфраструктурата. Районът на "Арбат" се обслужва от централи с индекс "Г" (съответстващ на цифрата 4) или "А" (цифрата 1). Легендарният номер на магазин ГУМ от средата на века – Г 1-23-45 – всъщност е физическо изпращане на импулсна серия 4-1-2-3-4-5 към шалтерите. Въпреки това, градоустройственото планиране в съветските градове бързо изпреварва буквите. Ограниченият азбучен набор от точно 10 букви прави невъзможно разширяването на мрежата отвъд определен брой зони, без да се стигне до абсурдни и объркващи за населението съкращения.