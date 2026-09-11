Премахването на буквите от телефона

Физическата необходимост от мнемоничен интерфейс
Преди автоматизацията телефонната мрежа функционира благодарение на хиляди оператори, свързващи физически жакове в централите. Когато броят на абонатите в Ню Йорк, Чикаго или Лондон преминава критичните прагове, човешкият фактор се превръща в най-тясното гърло на системата. Внедряването на стъпковите избиратели на Строуджър и впоследствие на декадно-шаговите централи позволява на потребителя сам да изпраща електрически импулси до оборудването. Тук обаче възниква психо-физиологичен проблем – хората просто не са способни да запаметяват и правилно да набират дълги поредици от абстрактни цифри без да допускат грешки, които блокират скъпоструващите линии.
През 1917 г. инженерът Уилям Блаувелт от американския гигант AT&T предлага решение, базирано на инженерния стандарт за разпределяне на буквите върху диска. Всеки отвор от 2 до 9 получава по три латински букви. Цифрите 1 и 0 са съзнателно оставени празни. Причината е строго физическа: при случайно разклащане на апарата, механично прекъсване на линията или просто невнимателно вдигане на вилката, контактната група генерира един единичен импулс. Ако цифрата 1 отговаряше на букви или задействаше избирател, мрежата щеше да бъде залята от фалшиви повиквания. Нулата от своя страна е твърдо резервирана за заземяване и връзка с дежурния оператор при извънредни ситуации.
Буквите Q и Z са премахнати безжалостно. Не заради липса на място, а защото графичното им изписване върху тогавашните емайлирани или пластмасови дискове лесно се бърка с O и 2, а и лингвистичният им капацитет в английския език за именуване на градски зони е нищожен.
Идеята е елегантна в своята простота: вместо да запаметява абстрактното число 736-5000, гражданинът вижда в указателя PEnnsylvania 6-5000. Набирането на първите две букви P-E задвижва стъпковите релета в централата, които избират конкретния градски район (в случая района около жп гара Пенсилвания в Манхатън), а следващите цифри пренасочват сигнала до крайната абонатна двойка.
Архитектура на съветския аналог и неговите ограничения
В СССР процесът по автоматизация закъснява с около десетилетие и се сблъсква с напълно различни реалности. Първите автоматични телефонни централи (АТС) от шведски тип "Ериксон", монтирани в Ростов на Дон през 1929 г. и по-късно в Москва, налагат използването на кирилица. За разлика от американския трибуквен стандарт, съветският инженерен вариант избира схема с една буква и последващи цифри, или две букви, съответстващи на определени цифрови зони.
Дискът на съветския телефон съдържа буквите А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, И, К, Л. Буквеният знак "З" е изхвърлен незабавно – визуалното съвпадение с цифрата 3 създава такъв процент сгрешени повиквания в първите опити, че архивите на Министерството на съобщенията отчитат драстичен срив в ефективността на комутаторите. Буквите "Ё" и "Й" са пренебрегнати като ненужни за съкращения на районни централи.
В Москва телефонната мрежа бива разделена на букви, обвързани с инфраструктурата. Районът на "Арбат" се обслужва от централи с индекс "Г" (съответстващ на цифрата 4) или "А" (цифрата 1). Легендарният номер на магазин ГУМ от средата на века – Г 1-23-45 – всъщност е физическо изпращане на импулсна серия 4-1-2-3-4-5 към шалтерите. Въпреки това, градоустройственото планиране в съветските градове бързо изпреварва буквите. Ограниченият азбучен набор от точно 10 букви прави невъзможно разширяването на мрежата отвъд определен брой зони, без да се стигне до абсурдни и объркващи за населението съкращения.