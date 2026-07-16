робойната в орбиталния монопол на Мъск: Защо 65 квадратни метра антена в космоса уплашиха Starlink

/Поглед.инфо/ Спектакълът около първото директно видеообаждане през сателит, осъществено от Vodafone и AST SpaceMobile без модифициран хардуер, развълнува борсите, но остави сериозни въпроси сред инженерите. Докато маркетингът празнува триумф над Starlink на Илон Мъск, реалността на орбиталната логистика показва друга картина. Става дума за сблъсък на сурова физика, гигантски антени с площ на тристайни апартаменти и жестока регулаторна война за честоти. Проектът BlueBird обещава глобален интернет на всеки стандартен телефон, но цената на това инженерно усилие включва не само милиардни инвестиции, но и буквално заслепяване на нощното небе. Зад бляскавите заглавия стоят пет спътника, които се борят с доплеровия ефект и атмосферното затихване.

Илюзията за безпрепятствен сигнал и суровата реалност на радиовълните

В началото на 2025 г. медиите побързаха да обявят края на „мъртвите зони“ в покритието, след като консорциумът между тексаската компания AST SpaceMobile и телекомуникационния гигант Vodafone демонстрира работещо видеообаждане през орбитален апарат директно към немодифициран смартфон. От пиар гледна точка това е перфектният удар. От инженерна гледна точка обаче това е опит да се измами физиката с брутална сила и огромни размери. Всеки стандартен телефон е проектиран да комуникира с клетъчна кула на разстояние от максимум няколко километра. Предаването на двупосочен сигнал до спътник в ниска околоземна орбита на височина от около 500 километра изисква преодоляването на чудовищно затихване на сигнала в атмосферата. За да се компенсира микроскопичната мощност на предавателя на един обикновен смартфон, приемащата антена в космоса трябва да бъде гигантска.

Това обяснява защо първите пет спътника от серията BlueBird, изстреляни в орбита, разполагат с фазирани антенни решетки с площ от 65 квадратни метра. Тези съоръжения са най-големите търговски обекти в околоземното пространство и вече предизвикаха гневни реакции от страна на астрономическата общност заради високото си албедо – те отразяват слънчевата светлина толкова силно, че пречат на наземните обсерватории. Планираните апарати от второ поколение с площ от 223 квадратни метра ще влошат този проблем допълнително. Извън естетическите проблеми на нощното небе, съществува сериозна пробойна в теорията за лесната глобална достъпност: поддържането на стабилна връзка при скорост на движение на сателита от 27 000 километра в час изисква изключително сложна компенсация на Доплеровия ефект, което ограничава реалния капацитет на мрежата при голямо натоварване.

Битката за спектъра и регулаторните мини

Основното предимство на технологията на AST SpaceMobile пред пионерските стъпки на SpaceX с техния проект Direct-to-Cell е използването на съществуващия честотен спектър на наземните оператори. Вместо да изгражда нови наземни терминали, компанията на Абел Авелан си партнира с партньори като AT&T, Verizon и Vodafone, използвайки техните лицензирани честоти под 1 GHz. Това позволява на сигнала да прониква през сгради и гъста листна маса, но отваря кутията на Пандора по отношение на международното право и радиочестотните смущения.

Космическият апарат излъчва надолу към Земята сигнали на същите честоти, които наземните мрежи използват в съседни региони. В предишни изследвания на регулаторните битки на Федералната комисия по комуникациите (FCC) ясно се виждаше колко трудно е да се гарантира, че мощен сателитен сигнал няма да „затиши“ съществуващата наземна инфраструктура на съседни държави. Поради тази причина регулаторните органи в много страни подхождат с изключителен скептицизъм. Дори технологията да е напълно готова, административните бариери и международните координационни процедури на Международния съюз по далекосъобщения (ITU) могат да забавят глобалното разгръщане с години.

Икономическата математика зад космическата инфраструктура

За да се осигури непрекъснато глобално покритие, сателитната констелация се нуждае от минимум 90 до 100 активни спътника от типа BlueBird. Настоящите пет апарата покриват единствено територията на САЩ и то на периодични интервали. Финансовият натиск върху AST SpaceMobile е огромен. Производството, тестването и изстрелването на толкова масивни конструкции изискват капитал, който малките стартиращи компании трудно могат да поддържат самостоятелно без постоянни траншове от стратегически инвеститори.

Скептиците в индустрията основателно посочват, че докато SpaceX може да си позволи да изстрелва десетки сателити Starlink всяка седмица благодарение на собствените си ракети за многократна употреба Falcon 9, AST SpaceMobile е изцяло зависима от външни доставчици на стартови услуги. Това създава логистична уязвимост и повишава себестойността на всеки гигабит пренесени данни през космоса. В крайна сметка, потребителите в отдалечените райони може да се окажат пред лицето на изключително скъпа услуга, чийто роуминг ще бъде непосилен за тези, които наистина се нуждаят от него в развиващите се региони. Интелектуалната мъгла около обещанията за „безплатен и достъпен за всички сателитен интернет“ бавно се разсейва пред икономическите реалности на орбиталния бизнес.