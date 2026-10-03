/Поглед.инфо/ Втори пореден ден руските въоръжени сили реализират последователни атаки срещу въжения Южен мост в Киев — ключов транспортен възел, осигуряващ над 90% от транзитния трафик между двата бряга на река Днепър. Според оценки на военни специалисти се наблюдава тактическа промяна: вместо масивните бетонни опори, цел стават носещите стоманени кабели и конструктивните детайли. Подобно въздействие застрашава преминаването на тежка техника към Източния фронт и предизвиква парализа в столицата.

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По публикация на Олег Исайченко (Взгляд). Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Промяна в тактиката: Защо пилоните вече не са основна цел

Парадигмата при поразяването на стратегически инженерни съоръжения претърпява видимо съкращаване на технологичния цикъл. Ако в ранните етапи на конфликта усилията бяха насочени към директно разрушаване на масивните бетонни бикове — задача, изискваща неколкократно използване на високоексплозивни авиобоCritical payload (като FAB-1500/3000) или балистични ракети — днес фокусът се измества към уязвимите структурни елементи.

Южният мост в Киев, въведен в експлоатация през декември 1990 г., е проектиран с единичен железобетонен пилон с височина 133 метра, поддържащ централен отвор от 271 метра чрез 72 двойки (общо 144) усукани стоманени въжета с диаметър 62 мм. Конструкцията е инженерно разчетена за висока степен на преоразмереност: скъсването на единичен кабел автоматично преразпределя натоварването върху съседните елементи.

Според военно-технически оценки, публикувани в специализирани Telegram-канали като "Русский инженер", директното атакуване на фундамента с конвенционална лека БПЛА моноблокова бойна глава не дава бърз резултат. Използването на модификации от типа "Геран-Сикер" (о оборудвани с оптоелектронни системи за насочване тип FPV) показва опити за прецизно поразяване на кабелните точки на закрепване или самите стоманени снопове с помощта на кумулативно-пробивни бойни глави.

Крайната цел на подобен тип точково въздействие не е задължително зрелищно срутване в реката, а свличане на носещия капацитет под критичния праг.

При загуба на 30–40% от вантовите елементи мостът автоматично преминава в режим на структурна нестабилност.