Сателитни данни на MSU отчитат 15% срив в охлаждането

/Поглед.инфо/ Когато прекарваш десетилетия в прелистване на сателитни масиви от данни, измервателни протоколи и геофизични изчисления, придобиваш особен имунизъм към медийната паника. Земята е стара, плътна и доста инатлива система. Когато обаче екипът от Мичиганския държавен университет извади спътниковите радиомрежови измервания от последните четири десетилетия, дори и най-скептичният архивист трябва да спре и да погледне числата на термодинамичния баланс. Работата тук не е в сантименталното изчезване на белите мечки. Проблемът е чиста термодинамика и оптика: планетарният радиационен щит губи способността си да отразява слънчевата енергия обратно в космоса с темп, който изпреварва физическото смаляване на самия леден площен географски обхват.

Анализът на сателитната радиометрия от 1980 година насам показва процеси, които трудно се побират в политическите доклади за климата. Докато общественото внимание е приковано към квадратните километри изчезнала ледена площ, физическият показател, наречен планетарно албедо — способността на повърхността да отразява обратно късовълновата слънчева радиация — се срива с петнадесет процента. В Арктика този показател е изгубил четвърт от потенциала си. Тоест, планетата не просто губи от "бялата си боя"; самата останала боя е променила физическия си състав. Ледът вече не е сух, твърд кристал, а мокра, тънъка и пореста маса, пропита от дъждове и повишени атмосферни температури. Тъмната водна леща върху повърхността на ледниците поглъща фотоните, вместо да ги отблъсква. Това създава самозахранващ се термичен цикъл, който прави традиционните климатични модели да изглеждат като наивни детски рисунки.

Разпадът на антарктическата инерция

Години наред Южният океан бе смятан за стабилния термостат на Земята. От 2007 до 2016 година спътниковите системи регистрираха леко разширяване на антарктическия морски лед, което даваше известна глътка въздух на теоретиците. През 2016 година обаче тази инерция бе брутално прекършена. За броени месеци се стопи ледена площ с размерите на щат като Тексас. Данните показват, че след този преломен момент промените в антарктическия морски лед засилват общия ефект на затопляне от загубата на морски лед с близо четиридесет процента. Физиката зад това е брутално проста: когато премахнеш белия изолационен капак над дълбокия, тъмен океан, ти отваряш огромна гигантска водна вана, която започва да поглъща слънчева топлина денонощно.

Океанът акумулира тази енергия не в повърхностния си слой за един сезон, а я вкарва надълбоко, променяйки плътностните и солевите градиенти. Тук идва и следващата пробойна в теорията за бързо възстановяване. Забавянето на океанската циркулация, причинено от притока на огромни количества сладка вода от разтопения лед, заплашва да промени фундаментално вентилацията на океанските дълбочини. Когато преносът на разтворен въглероден диоксид към дъното се забави, свободната газ-фаза в атмосферата скача. Не е необходимо да правим сложни изчисления, за да разберем, че биогеохимичният цикъл на въглерода не търпи вакуум — всяка промяна в теченията води до освобождаване на гигантски количества газове, които досега са били уловени от студеното океанско налягане.

Геофизичният ефект върху ротацията на планетата

Интересно е как преразпределението на водните маси започва да влияе пряко на физическата динамика на цялото твърдо тяло на Земята. Тъй като трилиони тонове лед се превръщат във вода и се преместват от полюсите към екваториалните ширини, моментът на инерция на планетата се променя. Това е същият механизъм, при който фигурист разперва ръцете си, за да намали скоростта си на въртене. Масата на Земята се преразпределя, а това води до микроскопични, но напълно измерими измествания на географските полюси и промени в продължителността на денонощието. Научният свят отдавна следи тези геодезически отклонения през радиотелескопи и спътникова лазерна локация. Подобни явления са доказателство, че климатичните процеси не са просто атмосфера и термометри; те са масивна пренастройка на цялата геофизична машина.

В крайна сметка, плановете за така нареченото "адаптиране" изглеждат меко казано наивни, когато се сблъскат с суровата реалност на данните. Моделите, използвани от правителства и международни организации през последните две десетилетия, разчитаха на хипотезата за линейно топене. В действителност обаче процесите са нелинейни и се захранват сами чрез промяната в албедото и терминалните промени в структурата на оставащия лед. Инфраструктурата, архивите и постоянните сателитни мониторингови станции показват една и съща сурова картината — Земята губи термичната си изолация значително по-бързо, отколкото губи самата си географска ледена площ.