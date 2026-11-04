Счупени кости от мамут и двустранни върхове разкриват древни пътища

/Поглед.инфо/ В долината на река Танана, под няколко слоя седименти и речен пясък, лежат физическите доказателства за това как шепа хора са оцелявали на ръба на замръзналия свят. Данните от обекта Шег Ксдалтх'и' в Аляска не предлагат романтични легенди за велики мореплаватели или епични герои. Вместо това те показват тонове натрошени кости, изпочупени каменни наковални, въглища от десетки огнища и сложна логистика на оцеляване в сурова храстова тундра. Изследванията на екипа, водено от Кели Граф от Университета на Канзас и публикувани в Science Advances, очертават картина на прагматична, почти промишлена обработка на ресурси от бизони, мамути и коне в края на плейстоцена.

Логистичният коридор на късния плейстоцен

Археологията на северните ширини рядко прощава на абстрактните теории. Когато анализираме заселването на Северна Америка през Беринговия сухопътен мост – ивицата земя, която свързва Сибир и Аляска преди морското равнище да се покачи окончателно преди около 12 000 години – въпросът никога не е опирал до волята за откривателство. Става дума за чиста калорична математика и физически лимити на оборудването. На повърхността остават само материалите, издържали на киселинността на почвите и хилядолетните замръзвания: кварцит, силициев шист и фрагменти от най-плътните животински кости.

Обектът Шег Ксдалтх'и', разположен на стратегически хребет край днешната река Танана, показва три ясно отграничени слоя на обитаване – съответно отпреди 13 800, 13 000 и 12 700 години. Самият топографски избор на мястото разкрива оперативната логика на древните ловци. Хребетът осигурява визуален контрол над речната долина – естествен транспортен артериал, по който мигрират стадата от бизони и карибу. През сухия и студен климат на Късния дриас това не е било днешната иглолистна тайга, а гола, брулена от ветровете тундра, където всяка грешка при организацията на лагера или запасите от гориво е означавала бърза смърт от хипотермия.

В докладите на Кели Граф и нейния екип се вижда, че това не е било просто временно убежище за преминаващи групи, а периодично използван базов лагер. Обемът на артефактите – над 80 000 обработени каменни люспи, инструменти и костни остатъци – говори за интензивна работа на терен. За разлика от хипотезите, които разглеждат Берингия като бърз „трамплинен“ маршрут, материалните следи показват трайно присъствие и пълна адаптация към локалната биомаса.

Икономика на костния мозък и технологични лимити

Най-значимата находка в първия пласт на Шег Ксдалтх'и' не са елегантните каменни върхове, а една тежка кварцитна наковалня, заобиколена от стотици смачкани костни фрагменти от бизон и мамут. Технологичният процес тук е бил напълно оглозган от към емоции. Наковалнята е служила за трошене на дългите кости с помощта на кварцови чукове, за да се извлече и най-малката капка мазнина и костен мозък. При температури под минус тридесет градуса мазнините са основният източник на калории, без който протеиновата диета води до бързо изтощение.

Разкритите пещи край наковалнята показват, че мазнината вероятно е била изварявана на бавен огън чрез нагорещени камъни, пускани в съдове от животински кожи. Това е стандартна технология за северните народи, но нейното присъствие в Аляска отпреди 14 тисядолетия потвърждава, че тези групи са разполагали с напълно завършен арсенал за оцеляване в екстремен студ. Присъствието на костни игли пък фиксира нещо също толкова критично: шиенето на непромокаеми и ветроустойчиви дрехи от кожи на карибу. Без тази специфична кожена логистика, оцеляването в субарктичните зони на Берингия е физически невъзможно, независимо колко опитни са били ловците.

Това изглежда логично в рамките на общата хипотеза за преход от Сибир към Америка, но тук възниква един сериозен архивен и археологически проблем. Типологията на намерените ромбовидни, двустранно обработени каменни върхове в Шег Ксдалтх'и' няма преки аналози в по-южните обекти от същия период в Северна Америка, познати като културата Кловис. Всички подобни върхове, открити до момента в наличните бази данни, водят към източните части на днешна Русия – по-специално към обектите в Камчатка и басейна на река Алдан.

Това разминаване във формациите на каменните оръдия поставя сериозни пробойни в популярната теория за еднократна и бърза миграция на юг. Твърди се, че хората от Шег Ксдалтх'и' са поддържали двупосочен контакт с Азия или са били част от изолирана берингова популация, която с хилядолетия е обикаляла затворения сухопътен мост, без непременно да бърза да премине през канадския леден коридор.